«Трусость зенитовцев сделала нас героями». Как фанат «Спартака» стал бойцом ММА

Петербургский боец Артур Тюльпаров раньше бился за «Спартак» на улице. Теперь ему предстоит отстоять честь клуба на профессиональном уровне.

18 февраля в Петербурге пройдет 74-й турнир М-1 Challenge. В «Юбилейном» зрители увидят главное футбольное дерби страны не на газоне, а в рейдже. Против Дмитрия Тебекина, представляющего ЦСКА, сразится Артур Тюльпаров – болельщик «Спартака», который рассказал «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» о своем бурном фанатском прошлом.

Как фанат начал драться

– Вообще сначала я был рэпером: ходил на все концерты Смоки Мо, Крэка, Касты, рисовал граффити, танцевал брейк, играл в баскетбол. Ходил в «Юбилейный», поддерживал БК «Спартак». Тогда он выступал неплохо, а я разбирался в баскетболе, меня цепляло. Однажды с друзьями стали свидетелем жесткого столкновения: 14 болельщиков «Спартака» вышли из дворца, туда подошло 60-70 человек «Зенита». Спартаковские выдержали, начали драться – думал, убегут. Мы тоже приняли участие в этой драке. Я не мог смотреть на несправедливость. Я так живу: если вижу беспредел – обязательно вписываюсь.

Ребята поблагодарили нас, мы познакомились, вместе постоянно ходили на баскетбол, еще и хоккейный «Спартак» поддерживали. Всегда толпы зенитовцев были в 3-4 раза больше. Фактически их трусость сделала нас героями.

Раньше не было саморекламы, никаких съемок, все делалось от души: просто приходили, рубились и расходились. ОМОНовцы не трогали, удивлялись, что каждую неделю к «Юбилейному» нас приходят бить. Никто заявления ни на кого не писал, хотя кто-то с гипсом был, кто-то – со сломанным носом. Мы всегда доказывали «Зениту», что они устанут нас переубеждать. Мы показывали, что мы – войны, нам без разницы, что нас изобьют – им это не нравилось.

Как отреагировали близкие на увлечение драками

– Конечно, родные в шоке оказались, но почему «Спартак» – не спрашивали, было понятно. Рэперы начали деградировать, бухать, курить, спортом не занимались. И чтобы они реально могли вступиться друг за друга – это редкость.

В 16 лет меня втроем били, тогда от рэп-индустрии еще не отошел. Я был одет в толстовку с капюшоном, мне его на голову накинули и футболили мою голову – попали в челюсть и в глаз. Я был овощем два дня, на третий только пришел в себя. Друзья психовали, переживали, не зная, как помочь мне.

Как фанат стал бойцом ММА

– У меня никогда не было собственного тренера. Я занимался в тренажерном зале, там общался с людьми. Последние два года узнавал о соревнованиях, без подготовки дрался, заявлялся за каких-то тренеров. Несколько моих боев признавали самыми красивыми, хотя я много проигрывал. Для меня драка есть драка.

За месяц до боя я ездил в Великие Луки на турнир по самбо, там победил троих, но повредил колено – 2,5 недели заживало. Потом локти начали болеть, сейчас спину лечу. Я ветеран, поэтому меня сложнее готовить. Здоровье, конечно, дает о себе знать. Раньше все быстро заживало, а теперь то там болит, то здесь.

Про соперника Дмитрия Тебекина

– Боев у него не так много, как и у меня. Парень выносливый, с характером, больше бьет, нежели борется. Его готовит клуб «Сечь». Там ему наговорили что-то обо мне, когда читаю его интервью – смеюсь, понимаю, что это не его слова. Так получилось, что дирекция «Сечи» болеет за ЦСКА, поэтому ему предложили: дерись за армейцев, а мы тебя прокачаем.