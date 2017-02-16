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«Трусость зенитовцев сделала нас героями». Как фанат «Спартака» стал бойцом ММА

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Трусость зенитовцев сделала нас героями». Как фанат «Спартака» стал бойцом ММА
Источник: Mix Fight

Петербургский боец Артур Тюльпаров раньше бился за «Спартак» на улице. Теперь ему предстоит отстоять честь клуба на профессиональном уровне.  

18 февраля в Петербурге пройдет 74-й турнир М-1 Challenge. В «Юбилейном» зрители увидят главное футбольное дерби страны не на газоне, а в рейдже. Против Дмитрия Тебекина, представляющего ЦСКА, сразится Артур Тюльпаров – болельщик «Спартака», который рассказал «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» о своем бурном фанатском прошлом.  

Как фанат начал драться

– Вообще сначала я был рэпером: ходил на все концерты Смоки Мо, Крэка, Касты, рисовал граффити, танцевал брейк, играл в баскетбол. Ходил в «Юбилейный», поддерживал БК «Спартак». Тогда он выступал неплохо, а я разбирался в баскетболе, меня цепляло. Однажды с друзьями стали свидетелем жесткого столкновения: 14 болельщиков «Спартака» вышли из дворца, туда подошло 60-70 человек «Зенита». Спартаковские выдержали, начали драться – думал, убегут. Мы тоже приняли участие в этой драке. Я не мог смотреть на несправедливость. Я так живу: если вижу беспредел – обязательно вписываюсь.

Ребята поблагодарили нас, мы познакомились, вместе постоянно ходили на баскетбол, еще и хоккейный «Спартак» поддерживали. Всегда толпы зенитовцев были в 3-4 раза больше. Фактически их трусость сделала нас героями.

Раньше не было саморекламы, никаких съемок, все делалось от души: просто приходили, рубились и расходились. ОМОНовцы не трогали, удивлялись, что каждую неделю к «Юбилейному» нас приходят бить. Никто заявления ни на кого не писал, хотя кто-то с гипсом был, кто-то – со сломанным носом. Мы всегда доказывали «Зениту», что они устанут нас переубеждать. Мы показывали, что мы – войны, нам без разницы, что нас изобьют – им это не нравилось.

Как отреагировали близкие на увлечение драками

– Конечно, родные в шоке оказались, но почему «Спартак» – не спрашивали, было понятно. Рэперы начали деградировать, бухать, курить, спортом не занимались. И чтобы они реально могли вступиться друг за друга – это редкость.

В 16 лет меня втроем били, тогда от рэп-индустрии еще не отошел. Я был одет в толстовку с капюшоном, мне его на голову накинули и футболили мою голову – попали в челюсть и в глаз. Я был овощем два дня, на третий только пришел в себя. Друзья психовали, переживали, не зная, как помочь мне.

Как фанат стал бойцом ММА

– У меня никогда не было собственного тренера. Я занимался в тренажерном зале, там общался с людьми. Последние два года узнавал о соревнованиях, без подготовки дрался, заявлялся за каких-то тренеров. Несколько моих боев признавали самыми красивыми, хотя я много проигрывал. Для меня драка есть драка.

За месяц до боя я ездил в Великие Луки на турнир по самбо, там победил троих, но повредил колено – 2,5 недели заживало. Потом локти начали болеть, сейчас спину лечу. Я ветеран, поэтому меня сложнее готовить. Здоровье, конечно, дает о себе знать. Раньше все быстро заживало, а теперь то там болит, то здесь.  

Про соперника Дмитрия Тебекина

– Боев у него не так много, как и у меня. Парень выносливый, с характером, больше бьет, нежели борется. Его готовит клуб «Сечь». Там ему наговорили что-то обо мне, когда читаю его интервью – смеюсь, понимаю, что это не его слова. Так получилось, что дирекция «Сечи» болеет за ЦСКА, поэтому ему предложили: дерись за армейцев, а мы тебя прокачаем.

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