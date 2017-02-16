Роман Нойштедтер: Хочу показать Черчесову и Адвокату, как могу играть

Защитник сборной России и турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер рассказал, что думает о сегодняшнем матче с «Краснодаром» в 1/16 финала Лиги Европы и своей игре.

- Смотрели видео матчей «Краснодара», знаем, как они играют. В четверг будет важно найти баланс между атакой и обороной. У нас есть только две игры, и мы обязаны ехать домой с хорошим результатом, - говорит Роман Нойштедтер.

- Матч в Краснодаре – шанс проявить себя перед тренерским штабом сборной России?

- Надеюсь, что сыграю в Краснодаре. Мне важно помочь команде добиться результата. Конечно, хочу себя показать не только сборной России, главному тренеру, но и тренеру «Фенербахче», чтобы он понимал: я готов играть чаще.

- Как давно вы общались со Станиславом Черчесовым?

- Последний раз – перед новогодними праздниками. Знаю свою ситуацию в клубе и сборной. Понимаю, что мне надо играть, чтобы Черчесов понимал, на что я способен. На последний сбор он меня не вызывал, и матч с «Краснодаром» будет шансом вновь напомнить о себе.

- Как вы оцениваете конкуренцию на вашей позиции в сборной России?

- Видел игры команды. На моей позиции Черчесов пробует много футболистов. Это необходимость перед Кубком конфедераций, ведь сборная играет только в товарищеских встречах. Нормально, что тренер хочет всех проверить. Мне надо играть, а тренер будет решать сам.

- Что вы знаете о «Краснодаре»? Как вам город и стадион?

- Город мы не видели. Нам сказали, что у «Краснодара» лучший в мире стадион, так и оказалось. У соперника хорошая команда, Федор Смолов в прекрасном состоянии, он восстановился после травмы и много забивает. Но мы знаем, как нам надо играть и будем выполнять установку тренера, чтобы добиться победы.