Виртуальное пространство – новая цель для НБА

Пока в разделе о киберспорте «Советский спорт» пишет про Dota2, CSGO, а также League Of Legends, в виртуальную реальность надвигается новая сила. Имя ей - НБА.

Судя по всему, на огромном рынке киберспорта грядет весьма интересный процесс. Сейчас киберспорт завоевал умы многих, и многие издания, которые держат нос по ветру, открыли у себя на сайтах разделы, посвященные киберспорту. Вот и на сайте «Советского спорта» такой раздел тоже имеется. Впрочем, любители спорта реального и ненавистники киберсоревновани й часто заходят в такие вот разделы. В связи с этим сам прошел по нескольким таким разделам, как в России, так и за рубежом, придя к выводу, что основные дисциплины киберспорта – Dota2, CSGO, а также League Of Legends. В данных дисциплинах разработана своя система ценностей. В частности. это большие турниры, которые венчаются чем-то наподобие главного соревнования. В киберспорте (что мне больше всего нравится) нет сборных команд, а играют лишь команды клубные.

Эти клубы играют в больших турнирах, лигах, проходят сезоны. За каждой фигуркой, которую зрители видят на своем мониторе стоит абсолютно реальный человек, который по популярности сравним с ведущими спортсменами мира. Впрочем, все это – исключительно своя тусовка, которая привлекает лишь определенный возрастной сегмент аудитории. Преимущественно молодой аудитории.

Однако, с самого начала этого электронного бума, оставалось нечто, что нужно было придумать, но как-то не придумывалось. Что-то должно было встать на границе между спортом реальным и кибернетическим. И вот, наконец, мы, судя по всему, сможем увидеть нечто подобное. НБА подписала соглашение с компанией Take Two Interactive Software. Эта компания производит, наверное, самый популярный в мире спортивный, баскетбольный симулятор NBA2K. Это сразу делает Адама Сильвера – лучшим комиссионером в американском профессиональном спорте, а НБА, в перспективе, самым узнаваемым спортивным брэндом в мире. Понятно, что путь предстоит пройти весьма долгий, но второй шаг уже сделан.

Что это будет

Первым шагом стало новое коллективное соглашение, в котором НБА весьма агрессивно боролась за то, чтобы у лиги оставались права на имена игроков. Казалось бы, речь шла о всего лишь очередной линейке спортивных симуляторов, которые за время действия соглашения вышли бы семь раз. Однако, судя по соглашению с Take Two, все это может обернуться чем-то совсем уж из ряда вон выходящим.

Пока объявлено о том, что с 2018 года при НБА начинает действовать виртуальная лига. Причем каждая реальная команда должна будет содержать и такой вот виртуальный фрэнчайз. В каждом из таких коллективов будет по пять игроков, то есть столько же, сколько игроков на паркете, но и столько же, сколько в любой из трех популярных дисциплин по ортодоксальному киберспорту. Геймеры для такой лиги будут выбираться на своеобразном драфте. Игра за такую команду будет для выбранного на драфте, работой, за которую он будет получать деньги.

При первом взгляде на такую лигу, получается, что НБА создает очередную закрытую тусовку. Конечно, лифт в нее будет, особенно если ты хорошо проявляешь себя в компьютерной игре, но, получается, что лишь 150 счастливчиков смогут показать себя всему миру. Думаю, что НБА прекрасно понимает, что это путь в никуда, но делает именно такой первый шаг для того, чтобы посмотреть, насколько увеличатся рейтинги канала НБА-ТВ (а видимо он, и всякого рода стримы станут показывать чемпионат такой лиги). Второй фактор – привлечение молодой аудитории.

Не так давно Сильвер сделал несколько последовательных заявлений, относительно того, что он весьма хотел бы привлечь к НБА более молодую аудиторию, ради чего он был готов пойти на уменьшение длины матчей, продажу лишь последних пяти минут матчей НБА по подписке League Pass. Но ход с кибер-лигой – прекрасное решение проблемы привлечения молодых людей.

НБА – единственный спорт на этом рынке

Казалось бы, можно говорить о том, что, мол, такой продукт не покатит, поскольку турниры по игре в FIFA или NHL не слишком интересовали публику. Возможно, это и так, но в отличие от этих игр, выход НБА, как спортивной организации, на кибер-рынок – это решение, которое может заставить забыть о такого рода неудачах. Для начала тезис. Именно баскетбол – та игра, которая вполне может соперничать с популярными ныне дисциплинами киберспорта. Более того, я бы сказал, что это единственная игра из реального спорта, у которой есть потенциал ворваться в большое трио кибер-дисциплин.

Давайте вспомним основные моменты дисциплин Большого трио. Первое – это игра пять на пять, где за каждым из персонажей стоит реальный игрок, управляющий таким героем. Dota2 и League Of Legends имеют одинаковые игровые поля, которые любому любителю компьютерных игр снятся в снах, радостных или кошмарных. Карты CSGO отличаются разнообразием, но оно ограничено, и любители данной дисциплины знают каждую участвующую в том или ином турнире наизусть.

Что нам предлагает НБА и NBA2K? То же самое обычное, не меняющееся поле, как в Dota2. Игру пять на пять, где за каждым из виртуальных игроков, будет сидеть реальный геймер. Разве что, меняется цель: не разрушить что-либо, как в Dota2 и League Of Legends, не исполнить миссию боевого отряда, убивая всю пятерку виртуального соперника, как в CSGO, а набрать больше очков, играя на время. При этом, у кибер-баскетбола есть свои преимущества. Фактически ныне популярные кибердисциплины весьма молоды. Конечно, сейчас любители и профессионалы из мира виртуальных игр обсуждают комбинации, связки, взаимодействия в данных видах киберспорта, однако, самая возрастная игра - League Of Legends – была выпущена в 2009 году. Баскетбол ведет свою историю с 1891 года, НБА провела свой первый матч в 1946 году. Нынешний формат лучшей лиги мира мы имеем фактически с появления трехочковой дуги, то есть с 1979 года.

Получается, что баскетбол – единственная игра, которая отвечает на сегодня всем требованиям , которые предъявляет киберспорт. По крайней мере, речь о популярных его дисциплинах. Таким образом, Сильвер сейчас встает перед огромными перспективами, которые открываются в связи с выходом баскетбола на рынок многопользовател ьских, командных игр. И именно поэтому, НБА не должна медлить. Понятно, что организация кибер-лиги – это лишь только первый шаг. Уверен, что впереди турниры, в которых будут участвовать команды со всего мира.

Участники битвы за умы

Впрочем, давайте сразу оговоримся, что это соглашение и выход НБА в мир киберспорта, в наименьшей степени касается лозунгов, типа «Выходи на улицу!», «Играй в баскетбол», «Занимайся спортом». В паре с Take Two, НБА идет за молодыми болельщиками, продвигая свой бренд в возрастных категориях, которые сейчас принадлежат Dota2, League Of Legends и CSGO. В связи с этим, я предвижу весьма интересную битву по переделу этого большого рынка. Это будет битва за большие прибыли, где против Take Two, будут пытаться удержать куски своего пирога такие гиганты как Valve и Riot Games. В связи с этим, предвижу большую борьбу за потенциального покупателя между этими корпорациями. Вот только позиции НБА мне видятся несколько более сильными.

В 70-х годах прошлого века, казалось, что профессиональный баскетбол не будет продан никогда. Что и говорить, если матчи финальной серии НБА показывались ночью и в записи. Студенческий баскетбол, в то же время, процветал, забирая себе прямые эфиры национальных телекомпаний. Однако, Дэвид Стэрн смог переломить ход этой истории, сумев сделать свою лигу весьма популярной. Адам Сильвер сделал из НБА социально-культу рный феномен. И вот новый вызов. Смогут ли конкурировать Valve и Riot Games с повидавшими видами пиарщиками из НБА, которые подчас придумывали нестандартные ходы и стратегии, чтобы завоевать аудиторию? Думаю, нет. Впрочем, и для самой НБА это новая цель, и новая возрастная аудитория потенциальных клиентов. Все это вполне может стать новым интересным бизнес-путем, о котором позже напишут отдельные главы в учебниках. Нам же предлагается запастись попкорном, смотреть за процессом.