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День сурка для Венгера. Как «Бавария» разгромила «Арсенал»

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Арсен Венгер
Арсен ВенгерИсточник: Reuters

Команда Арсена Венгера вот уже седьмой год подряд, проходя групповой этап, ничего не может противопоставить своим соперникам на стадии 1/8 финала.

КАРМА

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, как кажется, органично вписался бы в фильм «Неудачники». Помните, была такая французская комедия с Пьером Ришаром и Жераром Депардье в главных ролях? Отношения 67-летнего специалиста с Лигой чемпионов – отдельная история. Он грезит ей, он был в шаге от победы в 2006-м, а дальше все превратилось в самый натуральный фарс.

Шесть лет подряд, начиная с сезона-2010/11, «Арсенал» вылетал в 1/8 финала. При этом пять раз он занимал второе место в группе и сразу налетал на тяжеловесов – «Барселону» или «Баварию». В турнире-2014/15, правда, казалось, повезло, достался «Монако». Но и тут не сложилось. Наконец, в этом розыгрыше «канониры» выиграли, наконец, группу. Как оказалось, только для того, чтобы снова получить в соперники «Баварию»…

И Венгер, похоже, решил обмануть судьбу (а, вполне возможно, это его последний сезон в «Арсенале») и пойти на нестандартные шаги. Так, тренер оставил в запасе основного вратаря Чеха и выпустил вместо него колумбийца Оспину. А вдруг прокатит? Правда, были и рациональные причины. Оспина, во-первых, регулярно играл на групповом этапе и заслужил шанс выступить и в плей-офф. А, во-вторых, «Арсенал» и «Бавария» встречались в прошлом сезоне в группе, и тогда бедолага Чех получил на «Альянц Арене» пять голов. А такие удары по психике долго не забываются.

ТЕРПЕНИЕ

Интересно, выручил бы Чех в моменте, когда «Бавария» забивала первый гол? Пожалуй, что нет. Если бы они с Оспиной вдвоем стояли в воротах, тогда, возможно, шанс бы был. И то не факт – удар у Роббена получился просто восхитительный. Такие не ловятся.

И ведь что интересно, все уже давным-давно знают, что будет делать голландец: получит мяч на правом углу штрафной, потом сместится в центр и с левой ноги нанесет удар. И все равно у Роббена регулярно получается этот трюк.

Казалось, вот оно, началось… Но нет. Оказалось, что «Арсенал» умеет терпеть и держать удар – качества, которых, как казалось, лондонцам все эти годы и недостает для того, чтобы добиваться больших побед. А терпение и труд, как известно, все перетрут.

Удивительное дело, к перерыву «Арсенал» владел мячом всего 26 процентов времени и сделал всего 67 точных передач против 390 у «Баварии». Невиданные для команды Венгера цифры. Но счет был 1:1, и моментов у ворот Нойера хватало. Хотя, безусловно, «Арсеналу» повезло с ответным голом: Левандовски пришел помогать защитникам при подаче углового, выиграл мяч, но, пытаясь его выбить, попал по ноге Косьелни. Нойер спокойно взял пенальти от Санчеса, но чилиец все же добил мяч в ворота.

Вообще, «Арсенал» уже показывал, что может играть таким образом. Два года назад, в январе 2015-го, лондонцы приехали на «Этихад» играть с «Манчестер Сити», спокойно защищались весь матч, владея мячом всего 35 процентов времени, но при этом добились победы – 2:0. И тогда много говорили о том, что Венгер перестроился и изменил себе. Правда, на поток «Арсенал» такие матчи не поставил.

ПОТЕРЯ

И во втором тайме стало понятно, почему. Хотя, лондонцев, конечно, подкосила травма их лучшего центрального защитника Косьелни. Стоило французу уйти с поля, как оборона «канониров» рассыпалась. «Бавария» забивала на любой вкус – и после фланговой атаки, и после изящной комбинации по центру поля, и дальним ударом. Особенно хорош, был, конечно, первый гол Тиаго Алькантары, которому Левандовски выдал пас пяткой.

Интересно, знает ли Венгер выражение, что от судьбы, мол, не уйдешь? Судя по всему, барьер 1/8 финала Лиги чемпионов вновь окажется для «Арсенала» непроходимым.

Матч

Бавария - Арсенал - 5:1 (1:1)

Голы

Роббен 11 (1:0). Санчес 30 (1:1). Левандовски 53 (2:1). Алькантара 56 (3:1). Алькантара 63 (4:1). Мюллер 88 (5:1).

Состав

Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Видаль, Алькантара, Роббен (Рафинья, 88), Алонсо, Коста (Киммих, 84), Левандовски (Мюллер, 86)

Арсенал: Оспина, Бельерин, Гиббс, Косьельни (Паулиста, 49), Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Озил, Коклен (Жиру, 77), Джака, Айвоби (Уолкотт, 65), Санчес

Незабитые пенальти

Санчес (Арсенал), 29

Предупреждения:

Хуммельс, 26; Лам, 83 - Мустафи, 15; Санчес, 33; Джака, 60

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

15 февраля 22:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция

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