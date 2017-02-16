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Трое в лодке. Прогнозы Ловчева на матчи российских клубов в Лиге Европы

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Трое в лодке. Прогнозы Ловчева на матчи российских клубов в Лиге Европы

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев дает прогноз на матчи российских команд в 1/16 финала Лиги Европы.

«Краснодар» – «Фенербахче»

- «Краснодар» играл только на сборах, а «Фенербахче» и в чемпионате, и в Кубке Турции. Думаю, они в любом случае лучше будут готовы. Первый матч наверняка сыграют от обороны и, как минимум, не проиграют.

И потом при Кононове «Краснодар» показывал один футбол. Сейчас у Шалимова иная подготовка, и футбол изменился. Он стал более прагматичным, нежели романтичным.

Все понимают теперь – Смолов главный забивала команды, важно его закрыть. Да, сейчас нет персональщиков, но смотреть за Федором станут пристально, это снизит его активность. Но «Краснодар» играет дома – надо побеждать, раскрываться в любом случае.

Прогноз – 1:1

«Ростов» – «Спарта»

- «Ростов» продолжает дело Бердыева. Тот же состав, те же игроки. Все знают, что и как делать, понимают, что нельзя допустить гол на своем поле. Известно ведь, что «Спарта» против наших клубов в целом успешно играет, в том числе с «Краснодаром» в прошлом году. Но «Ростов» – особ статья. Раскрываться команда не будет, станет гнуть свою линию до последнего.

Прогноз – 1:0

«Андерлехт» – «Зенит»

- «Зенит» непонятен для меня. Не увидел в многочисленных контрольных матчах основы как таковой. Но команда ни шатко ни валко и первый круг чемпионата провела. Перед сезоном все хотели показаться Луческу, потом рабочая атмосфера несколько изменилась. Правда, сейчас «Зенит» серьезно укрепился. Иванович в отличной форме, Эрнани призван быстрее развивать атаку. И вот как раз нападение – главный вопрос. В каком состоянии Кокорин и Дзюба? Да, вроде бы они забивали на сборах, особенно Кокорин. Но ответ на все вопросы дадут только официальные игры.

Прогноз – 1:1

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