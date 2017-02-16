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Борис Майоров: На ЧМ-2017 игроков НХЛ звать не надо! Устроим проверку

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Майоров: На ЧМ-2017 игроков НХЛ звать не надо! Устроим проверку
Источник: «Советский спорт»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров предлагает интересный вариант формирования сборной России на ближайшем чемпионате мира.

- С чемпионатом мира-2017 в Кельне у нас весьма непростая ситуация, - считает Борис Майоров. – Очень многое зависит от того – примут ли игроки НХЛ участие в Олимпиаде? Ведь до сих пор не ясно - отпустят ли их в Корею заокеанские клубы. И очевидно, что стратегия формирования нашей сборной на ближайший чемпионат мира должна выстраиваться именно с учетом этого варианта.

- То есть, вы предлагаете вообще не приглашать энхаэловцев на чемпионат мира-2017? Смелый, но интересный ход!

- Давать рекомендации тренерскому штабу сборной я не собираюсь. Но вообще такой ход напрашивается. Если велика вероятность, что игроки НХЛ не сыграют на Олимпийских играх… Значит, на готовить запасной вариант. И делать это в условиях, максимально приближенных к боевым, – проверить сборную, составленную из игроков КХЛ на ближайшем чемпионате мира. Я бы так сделал. И не думаю, что у Знарка сейчас принципиально иное мнение. Как вариант, число энхаэловцев, которые войдут в состав российской команды на ЧМ-2017, должно быть минимальным.

- Позовет ли Знарок в Кельн молодых игроков, которые смогли неплохо показать себя на Евротуре?

- Это решение тренер примет сам. Но я предположу, что с учетом того, что сборная России одержала молодежным составом безоговорочные победы на двух этапах… На чемпионат мира в сборную попадут восемь, а то и десять игроков из нашей февральской команды.

- Но не больше?

Давайте не забывать, что и в этом победном составе наверняка есть те, кто с точки зрения главного тренера, свой тест на Шведских играх не прошел. И потом… Куда мы денем две питерских тройки или магнитогорских товарищей? Но собрать национальную команду только из игроков КХЛ можно вполне. Причем, из очень приличных игроков. У нас ведь и на прошлых чемпионатах под руководством Знарка, лучшими бомбардирами сборной становились игроки, выступающие в России – Вадим Шипачев, Сергей Мозякин, Виктор Тихонов…

- И все же - не слишком ли сложный выбор предстоит сделать Знарку?

- Везти в Кельн одну молодежь, конечно, нельзя. Этот турнир – не площадка для экспериментов. На нем в команде обязательно должны быть проверенные игроки. Те, с кем Знарок уже брал медали на чемпионатах мира, на кого он может опереться в сложный момент. Но вот создать в такой команде молодую прослойку, которая себя хорошо зарекомендовала именно в этом сезоне, – можно и нужно. Такой подход был бы логичен в формировании нашей команды на ЧМ-2017.

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