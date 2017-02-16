«Спартак» без Комбарова, ЦСКА без Витиньо. Обзор сборов (видео)

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Прервалась серия ЦСКА

В седьмом контрольном матче на зимних сборах ЦСКА все-таки пропустил. Сухая серия насчитывала 9 часов 17 минут. Причем Акинфеев не сыграл ни минуты. Игорь только на этой неделе вернулся в общую группу. Как и Тошич, и Натхо, и, как пишут, Витиньо. Бразилец должен был приступить к занятиям без ограничений в тот же день, что и Тошич. Но никаких новостей, подтверждающих это, затем не последовало. Что с ним? Где он? Витиньо присоединился к ЦСКА в начале января, но до сих пор в деле мы его не видели. А ведь сборы подходят к концу.

Оланаре плох, Витиньо пропал. ЦСКА одержал очередную победу



Фото: официальный сайт ЦСКА



В матче с испанской «Картахеной» (2:1) ЦСКА смотрелся отлично. Моменты возникали каждые 3-4 минуты, особенно во втором тайме. В центре нападения вышли Ионов и Оланаре. Первый хорош, второй плох. Пока все идет к тому, что весной в атаке будет играть Ионов, а вот кто с ним – большой вопрос. Жамалетдинов, которого мы не раз отмечали по ходу предыдущих сборов, сыграл левого латераля. В остальном – все более-менее предсказуемо. Радует, что в комбинационной игре ЦСКА есть и движение, и мысль.





Финиш второго сбора «Спартака»

Сегодня «Спартак» проведет очередной спарринг. Соперник – норвежский «Олесунн». Предполагается, что Массимо Каррера выпустит другой состав, не тот, что играл с «Рубином». Во всяком случае, перестановок должно быть много. Точно не примет участие в матче Комбаров. У него перегрузка мышц бедра, и медицинский штаб рекомендовал его поберечь. Накануне он занимался по индивидуальной программе. Матчем с «Олесунном» красно-белые завершат программу второго сбора.





Своими впечатлениями о сборах поделился Фернандо.

– Немного расскажу вам о Луисе Адриано, с которым мы постоянно общаемся. Он надежный игрок и хороший друг. Играли вместе в «Шахтере», а до этого – в Бразилии. Я – в «Гремио», а он – в «Интернасьонале». Обе команды – из Порту-Алегри. Это всегда было захватывающее дерби. Поэтому я не раз имел возможность убедиться в том, что Луис Адриано – классный футболист. Кстати, у нас в «Спартаке» есть еще один отличный форвард – Зе Луиш. Два таких нападающих – это большой плюс для команды.

Не поспоришь.



Фото: официальный сайт «Спартака»

Старт сезона

Накануне «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» провели заключительные тренировки. Все, для них сборы закончились. Сегодня – старт официального сезона. Вот и увидим, кто как подготовился.

– Мы готовились к этим играм. Подходим в хорошем состоянии. Будет сложно, все-таки это еврокубки. Для нашей команды все матчи важны, тем более нас ждут матчи на выбывание. Чем дальше пройдем, тем сильнее обрадуем наших фанатов. Думаю, что завтра должен будет соответствующий настрой, – сказал Калачев на предматчевой пресс-конференции.





Игорь Шалимов уверен в своей команде:

– Настроение хорошее, боевое. Сборы мы провели плодотворно. Первая вещь, которую мы преследовали, – не получить травм. Провести подготовку и в хорошем состоянии подойти к этим играм. Думаю, у нас все это получилось. Большого волнения не испытываю. На наш взгляд, команда готова хороша.





Мирча Луческу также отметил хорошую готовность своей команды:

– К сожалению, пришлось отказаться от третьего сбора, который должен был пройти в Турции. Там должны были быть серьезные соперники, но в этой ситуации мы, естественно, туда не поехали. Но мы нашли хороший центр, центр сборной Бельгии. Тренировались пять дней в хороших условиях. Не вижу никаких причин, чтобы команда не была максимально готова к завтрашней игре.





Ну, удачи! Надеемся, прошлогоднее фиаско не повторится.

Во вторник «Бенфика» обыграла «Боруссию» Д (1:0) в Лиге чемпионов. Теперь отставание России от Португалии в таблице коэффициентов составляет 3 очка.

Ближайшие матчи

16.02. «Спартак» – «Олесунн», Норвегия

16.02. «Терек» – «Удинезе», Италия

16.02. «Крылья Советов» – «Пахтакор», Узбекистан

18.02. «Амкар» – «Актобе», Казахстан

18.02. «Локомотив» – «Бэйцзин Гоань», Китай

18.02. «Локомотив» – «Хэбэй Чайна Фортун», Китай

19.02. «Терек» – «Горица», Италия

20.02. «Крылья Советов» – «Тосно»