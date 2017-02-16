Пол Скоулз: «Юнайтед» по силам выиграть Лигу Европы и занять место в топ-4 АПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз дал интервью интернет-порталу Goal.



О перспективах «МЮ» в этом сезоне

«Думаю, у «Юнайтед» неплохие шансы выиграть не только Лигу Европы, но и Кубок Англии и Кубок Лиги. Конечно, это будет непросто, но я думаю, что у «Манчестера» отличный состав, который вполне справиться с этой задачей.

Сейчас футболисты «МЮ» в отличной форме, однако, на данном этапе сезона важную роль играет подготовка. Нужно сосредоточиться на предстоящих матчах. Да, у «Юнайтед» насыщенный календарь, но я надеюсь, что они сумеют достичь поставленных целей. Не стоит забивать голову графиком, главное – концентрация и работа на тренировках», – сказал англичанин.

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«Сейчас каждая игра, как финал, – продолжает экс-полузащитник. – От этого зависит твоя победа в турнирах. Вполне нормальная ситуация, которая берет свое начало в феврале и заканчивается в мае. Да, всему бывает конец, но сейчас не стоит об этом думать. Нужно идти от матча к мату. Выиграет «Юнайтед» Кубок лиги или Лигу Европы – не имеет значения. Нужно попытаться одержать победу во всех матчах. Вот и все», – отметил Скоулз.

О претендентах на победу в Лиге Европы

«Что касается фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги Европы, то здесь я бы отметил «Рому». Это очень приличная команда. В этом сезоне они выступают очень и очень хорошо. Также есть представители испанской Примеры. Вспомнить хотя бы «Сельту» или «Атлетик» из Бильбао. Баскский клуб – приличная команда, но я думаю, что «Юнайтед» способен разобраться с любым из них», – считает Скоулз.

О шансах «МЮ» в Премьер-лиге

«Сейчас в чемпионате Англии жестокая конкуренция. Думаю, «МЮ» завершит этот сезон в первой четверке и получит шанс на выступление в Лиге чемпионов.

Лига Европы вызывает такой интерес со стороны других команд, поскольку победа в нем дает возможность попасть в ЛЧ. Не думаю, что в «Юнайтед» ставят задачу выиграть Лигу Европы. Они, на мой взгляд, нацелены на место в первой четверке АПЛ. С другой стороны, выиграть трофей всегда приятно», – заключил Скоулз.