Пол Скоулз: «Юнайтед» по силам выиграть Лигу Европы и занять место в топ-4 АПЛ
Бывший
полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз дал интервью интернет-порталу Goal.
О перспективах «МЮ» в этом сезоне
«Думаю,
у «Юнайтед» неплохие шансы выиграть не только Лигу Европы, но и Кубок
Англии и Кубок Лиги. Конечно, это будет непросто, но я думаю, что у
«Манчестера» отличный состав, который вполне справиться с этой
задачей.
Сейчас футболисты «МЮ» в отличной форме, однако, на данном этапе сезона важную роль играет подготовка. Нужно сосредоточиться на предстоящих матчах. Да, у «Юнайтед» насыщенный календарь, но я надеюсь, что они сумеют достичь поставленных целей. Не стоит забивать голову графиком, главное – концентрация и работа на тренировках», – сказал англичанин.
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«Сейчас
каждая игра, как финал, – продолжает экс-полузащитник. – От этого зависит твоя
победа в турнирах. Вполне нормальная ситуация, которая берет свое начало в
феврале и заканчивается в мае. Да, всему бывает конец, но сейчас не стоит об
этом думать. Нужно идти от матча к мату. Выиграет «Юнайтед» Кубок
лиги или Лигу Европы – не имеет значения. Нужно попытаться одержать победу во
всех матчах. Вот и все», – отметил Скоулз.
О претендентах на победу в Лиге Европы
«Что
касается фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги Европы, то здесь я бы отметил
«Рому». Это очень приличная команда. В этом сезоне они выступают
очень и очень хорошо. Также есть представители испанской Примеры. Вспомнить
хотя бы «Сельту» или «Атлетик» из Бильбао. Баскский клуб –
приличная команда, но я думаю, что «Юнайтед» способен разобраться с
любым из них», – считает Скоулз.
О шансах «МЮ» в Премьер-лиге
«Сейчас в чемпионате Англии жестокая конкуренция. Думаю, «МЮ» завершит этот сезон в первой четверке и получит шанс на выступление в Лиге чемпионов.
Лига Европы вызывает такой интерес со стороны других команд, поскольку победа в нем дает возможность попасть в ЛЧ. Не думаю, что в «Юнайтед» ставят задачу выиграть Лигу Европы. Они, на мой взгляд, нацелены на место в первой четверке АПЛ. С другой стороны, выиграть трофей всегда приятно», – заключил Скоулз.