Кому нужен Кубок Континента? Превью большого хоккейного четверга

Сегодня может умереть интрига вокруг последних путевок в плей-офф. «Йокерит», «Куньлунь», «Адмирал» и даже отдыхающий «Салават Юлаев» способны досрочно решить задачу-минимум. Если проиграет в Питере ХК «Сочи» и позволит себе осечку в Ханты-Мансийске «Сибирь».

А вот вопрос о победителе регулярного чемпионата будет жить до субботы – последнего игрового дня. ЦСКА или СКА? СКА или ЦСКА? Кому нужен Кубок Континента, который носит имя Виктора Тихонова? ЦСКА – двукратный обладатель этого трофея, в 2015-м в кубок положили золотые медали чемпионов России. СКА тоже побеждал в регулярке, брал Кубок Гагарина, но чемпионом России не был.

Всем известно о проклятии в плей-офф победителя регулярного чемпионата. Это несовместимые в КХЛ титулы. Чемпионство «Салавата Юлаева» в 2008-м, первенствовавшег о в гладком турнире и плей-офф, уходит корнями в докахаэловскую эпоху.

Поражение армии Олега Знарка от «Спартака» (2:4) породило сомнения в необходимости Кубка Континента для базового клуба сборной. С конца прошлого года питерским армейцам, похоже, наскучили победы в регулярке. Особенно удручило болельщиков домашнее поражение от «Йокерита» (3:6), когда хозяева на последних минутах не смогли оказать давление на финские ворота.

А «подарок» красно-белым, которые долго ни у кого не могли выиграть, в кулуарах объяснили до гениальности просто – на старте плей-офф СКА не хочет встречаться с «шутами». Проще будет с «Витязем», впервые в истории КХЛ завоевавшим кубковую путевку.

Но согласитесь, с таким подбором исполнителей СКА обязан побеждать везде. Особенно в марафоне из 60 матчей регулярки, где на первый план выходит стабильность. Вот если бы сейчас на кону стоял титул чемпиона России, питерские армейцы вряд ли бы сорили очками.

У наставника ЦСКА Дмитрий Квартальнова – ситуация иная. Ходят разговоры, что уходящий сезон для него последний в прославленном клубе. Молва отправляет его то в Омск, то в Казань. Заступить на новое место работы в звании трехкратного победителя регулярного чемпионата или просто финалиста Западной конференции – разные вещи. Вот почему Квартальнову этот титул небезразличен. Вот почему он так оживился позавчерашним вечером, когда узнал, что его команда вырвалась в лидеры, потеснив с первой строчки турнирной таблицы СКА.

Сегодня армия Знарка схлестнется с ХК «Сочи» в матче жизни и смерти для «леопардов». А московские армейцы проведут репетицию плей-офф с автозаводцами. Кстати, сегодня же возвращается на лавку неистовый Петерис Скудра, отбывший четырехматчевый «срок» дисквалификации. Прошлой весной его на последней пресс-конференци и сразу после серии ЦСКА – «Торпедо» встретили аплодисментами.

Недавно соперники сыграли в Нижнем Новгороде – москвичи победили 3:1. А Квартальнов публично похвалил судей, позволивших играть кость в кость, не докучавших свистками за мелкие фолы.

Словом, ждем вечера. Матчи армейцев – тех и других - покажут каналы КХЛ.



