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«Я являюсь представителем своей страны. Какие еще должны быть мотивации?»

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Я являюсь представителем своей страны. Какие еще должны быть мотивации?»

Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Федор Емельяненко (36-4) в это воскресенье дебютирует в американской лиге Bellator поединком против местного спортсмена Мэтта Митриона, который одержал в промоушене две победы подряд нокаутами.

В преддверии знакового поединка Последний император в Сан-Хосе провел открытую тренировку для фанатов ММА и представителей СМИ.

Показательное выступление прошло в известном спортивном зале АКА, в котором тренируются такие именитые бойцы, как Даниэль Кормье (чемпион UFC в полутяжелом весе), Кейн Веласкес (экс-чемпион UFC в тяжелом весе), Хабиб Нурмагомедов (претендент на титул в легком весе) и другие не менее известные спортсмены.

Федор начал с разминки, которая длилась недолго — около минуты. Затем он продемонстрировал свои бойцовские навыки в стойке, постучав по «лапам». Он проводил серию из двух ударов руками и подключал к ним лоукик. Затем он показал и другие комбинации из своего арсенала.


После этого Федор ответил на вопросы местных журналистов.

- Мы давно не видели вас в Америке. Как себя чувствуете, вернувшись сюда?
- Я рад выступать для американской публики. Рад выступать в Bellator.

- Последний бои в США принесли вам поражения. Думали ли вы тогда, что еще подеретесь у нас в стране?
- Да, конечно. Америка в ММА является законодателем. Именно отсюда пошла такая большая популярность смешанных единоборств.

- Как вы считаете, в какой форме вы находитесь после возвращения? Вы стали лучше или хуже?
- Могу сказать точно, - улыбается Федор, я не стал моложе.

Журналисты подхватывают заразительный смех Федора Емельяненко.

- Ваш соперник Мэтт Митрион. Какова была ваша первая реакция, когда узнали, что биться придется с ним? Что слышали о нем раньше?
- Я смотрел его бои. Когда он дрался в Англии, мне удалось присутствовать в зале. Именно тогда глава Bellator Скотт Кокер предложил мне бой с ним и я согласился. Митрион — опытный боец, хороший ударник. У него быстрые руки.

- Почему согласились на этот поединок?
- Мне предложили, я согласился.

- Что привлекло вас в организации Bellator?
- Давно слежу за промоушеном. У меня хорошие давние отношения с Кокером. Он уважает бойцов и хочет сделать свою организацию лучше.

- В Америке есть такое выражение «Величайший всех времен и народов». Как вы относитесь к тому, что люди вас называют величайшим?
- Популярность очень утомительна. Напрягает.

- Что мотивирует вас продолжать выступать? Вы добились многого в своей карьере.
- Я являюсь представителем своей страны. Какие еще должны быть мотивации? За мной идут молодые ребята, которые также хотят представлять родину и добиться результатов. Надеюсь, вы скоро их увидите.

- Бой в Bellator. Это эксперимент? Или вы продолжите драться и дальше?
- Как бог даст.

- Насколько комфортно себя чувствуете?
- Чувствую себя хорошо. Работая с молодежью, понимаю, что физически не уступаю. Конечно, любому спортсмену хочется, чтобы его спортивная карьера длилась как можно дольше.

- Какой совет вы бы дали молодым бойцам, которые хотели бы стать чемпионами, также, как вы?
- Желание должно подкрепляться умениями. Никогда не превозноситься. Не считать себя лучше, чем другие. Потом больней падать. По-человечески нужно делать все, что от нас зависит, прилагать все усилия, чтобы добиться результата.

- Вы часто бывали в США. Какое место вам здесь нравится? Какая еда?
- Самые запоминающиеся поездки — путешествия с моей семьей. Что касается еды… Мы всеядные.

Что? Где? Когда? Вся информация о битве Емельяненко — Митрион

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