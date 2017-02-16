«Я являюсь представителем своей страны. Какие еще должны быть мотивации?»
Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Федор Емельяненко (36-4) в это воскресенье дебютирует в американской лиге Bellator поединком против местного спортсмена Мэтта Митриона, который одержал в промоушене две победы подряд нокаутами.
В преддверии знакового поединка Последний император в Сан-Хосе провел открытую тренировку для фанатов ММА и представителей СМИ.
Показательное выступление прошло в известном спортивном зале АКА, в котором тренируются такие именитые бойцы, как Даниэль Кормье (чемпион UFC в полутяжелом весе), Кейн Веласкес (экс-чемпион UFC в тяжелом весе), Хабиб Нурмагомедов (претендент на титул в легком весе) и другие не менее известные спортсмены.
Федор начал с разминки, которая длилась недолго — около минуты. Затем он продемонстрировал свои бойцовские навыки в стойке, постучав по «лапам». Он проводил серию из двух ударов руками и подключал к ним лоукик. Затем он показал и другие комбинации из своего арсенала.
После этого Федор ответил на вопросы местных журналистов.
- Мы давно не
видели вас в Америке. Как себя чувствуете,
вернувшись сюда?
- Я рад выступать для американской публики. Рад выступать в Bellator.
-
Последний бои в США принесли вам
поражения. Думали ли вы тогда, что еще
подеретесь у нас в стране?
- Да, конечно. Америка в ММА является законодателем. Именно отсюда пошла такая большая популярность смешанных единоборств.
- Как вы считаете,
в какой форме вы находитесь после
возвращения? Вы стали лучше или хуже?
- Могу сказать точно, - улыбается Федор, я не стал моложе.
Журналисты подхватывают заразительный смех Федора Емельяненко.
- Ваш соперник
Мэтт Митрион. Какова была ваша первая
реакция, когда узнали, что биться придется
с ним? Что слышали о нем раньше?
- Я смотрел его бои. Когда он дрался в Англии, мне удалось присутствовать в зале. Именно тогда глава Bellator Скотт Кокер предложил мне бой с ним и я согласился. Митрион — опытный боец, хороший ударник. У него быстрые руки.
- Почему согласились
на этот поединок?
- Мне предложили, я согласился.
- Что привлекло
вас в организации Bellator?
- Давно слежу за промоушеном. У меня хорошие давние отношения с Кокером. Он уважает бойцов и хочет сделать свою организацию лучше.
- В Америке есть
такое выражение «Величайший всех времен
и народов». Как вы относитесь к тому,
что люди вас называют величайшим?
- Популярность очень утомительна. Напрягает.
- Что мотивирует
вас продолжать выступать? Вы добились
многого в своей карьере.
- Я являюсь представителем своей страны. Какие еще должны быть мотивации? За мной идут молодые ребята, которые также хотят представлять родину и добиться результатов. Надеюсь, вы скоро их увидите.
- Бой в Bellator.
Это эксперимент? Или вы продолжите
драться и дальше?
- Как бог даст.
- Насколько
комфортно себя чувствуете?
- Чувствую себя хорошо. Работая с молодежью, понимаю, что физически не уступаю. Конечно, любому спортсмену хочется, чтобы его спортивная карьера длилась как можно дольше.
- Какой совет вы
бы дали молодым бойцам, которые хотели
бы стать чемпионами, также, как вы?
- Желание должно подкрепляться умениями. Никогда не превозноситься. Не считать себя лучше, чем другие. Потом больней падать. По-человечески нужно делать все, что от нас зависит, прилагать все усилия, чтобы добиться результата.
- Вы часто бывали
в США. Какое место вам здесь нравится?
Какая еда?
- Самые запоминающиеся поездки — путешествия с моей семьей. Что касается еды… Мы всеядные.