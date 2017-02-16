Александр Тарханов: Думаю, Романцев уже не вернется тренировать

Александр Тарханов проживает в «Урале» весьма своеобразный карьерный этап – из главных тренеров в президентские советники и обратно. Плюс еще практически без отрыва от уральского производства случилась командировка в Болгарию. Ну просто человек-оркестр! С ним поговорил спецкор «Советского спорта».

- Как вам удается тренировать по несколько клубов в сезон, успевая еще давать советы одному из их президентов?

- Просто мне до сих пор интересно все, что происходит в футболе, и не только российском. Когда поступило предложение от «Славии», первым делом сообщил о нем Григорию Иванову – и поехал тренировать, одновременно просматривая футболистов в болгарском чемпионате, кто мог бы усилить «Урал». «Славия» – команда частная, живет на деньги от продажи игроков, но и задачи при этом ставит высокие – не даром мы в первый сезон заняли четвертое место и вышли в Лигу Европы.

- Это же тоже деньги?

- Конечно! И в небогатой Болгарии борьба за еврокубки идет отчаянная – когда мы начали теснить топ-клубы, судьи стали уделять нам повышенное внимание: мои команды никогда не играли грубо, а тут пошло – удаление на удалении. Но ничего, справились. У нас неплохо была отлажена оборона – вот и продали после сезона всех основных защитников.

- Тренера там в таких случаях спрашивать не принято?

- Его только извещают. Мы набрали совсем мальчишек, но что-то и с ними удалось наиграть – к моменту звонка от Иванова с предложением вернуться и принять «Урал» шли восьмыми.

- «Урал»-то на тот момент был куда ниже. Даже, можно сказать – ниже уже некуда...

- И тем не менее, я согласился, не раздумывая, – мне по натуре экстрим ближе спокойствия. И к тому же в падении «Урала» чувствовал и свою вину – в летний период были недоработки в селекции, что потом и сказалось. Но договориться с президентом «Урала» было проще, чем с президентом «Славии». Однако в итоге и он меня понял.

- Сейчас бы «отблагодарили» его покупкой в «Урал» Николая Димитрова?

- Да, Коля, считаю, нам поможет – умелый, опытный игрок, к тому же прекрасно говорящий по-русски. Как, кстати, и другое наше недавнее приобретение – румын Эрик Бикфалви.

- Да, не зря вас в Восточную Европу командировали...

- Рабочий язык в команде должен быть один – и один переводчик для разъяснения нюансов. Романцев вон до сих пор с ужасом вспоминает, как у него в «Сатурне» переводчиков чуть ли не больше, чем игроков в штате числилось.

- Олег Иванович на скамейку уже больше не вернется?

- Думаю, нет. Как он мне недавно сказал: работать по 24 часа в сутки я уже не могу, а по-другому не умею.

- Зато вы на передовой, как дома. Когда футболисты начинают постанывать на сборах, успокаиваете их какими-нибудь примерами из прошлого?

- Когда они начинают порой жаловаться на поля или погоду, рассказываю, как мы когда-то месили грязь на наших югах. И после тренировки вставали под душ прямо в форме – стирка с мытьем проходила одновременно.

- Их это впечатляет?

- Футболист нынче, конечно, привередливый пошел – ну так и время другое. Но о корнях напомнить никогда не мешает – чтоб они больше ценили то, что имеют сейчас.

- Вам 28-го февраля принимать в Кубке «Краснодар». Но до сих поре непонятно – на стадионе или в манеже. Вы к чему готовитесь?

- К стадиону. Но если комиссия, которая должна на днях посетить Екатеринбург, разрешит сыграть в манеже, вылетим с Кипра на день раньше, чтобы успеть потренироваться под крышей.

- Говорят, манеж в Екатеринбурге тесный и душный.

- Поле – стандартное, а если кому жарко – он отлично проветривается. Натуральную уральскую зиму обеспечим моментально.

- То есть вы не разделяете предубеждений других клубов по игре под крышей?

- Однажды мой ЦСКА два раза подряд должен был сыграть в начале марта с киевским «Динамо» – на Кубок и в чемпионате. И оба матча прошли в манеже ЦСКА. Хотя Валерий Васильевич Лобановский был тогда царь и бог, он даже не заикнулся о том, что надо сыграть на воздухе или куда-то там перенести кубковый матч.

- Боюсь, давний больно пример. Почти как заход в душ в полной экипировке.

- Пожалуйста – вот посвежее. В «Лужниках» в Лиге чемпионов играли практически все лучшие команды Европы. И что, хоть кто-нибудь имел что-то против искусственного поля? Да, отмечали, что непривычно, но разок потренировались – и вперед! Если умеешь играть в футбол – к любым условиям быстро приспособишься, тем более – к хорошим.