«Рой Джонс – это уже десять лет не бокс». Чего ждать от боев на выходных

Предстоящие выходные подарят нам много интересных боксерских вечером. «Советский спорт» уделяет внимание главным из них и прогнозирует их исход.

Рой Джонс, мл. (США) – Бобби Ганн (США)

Место: Уилмингтон, США

Дата: 17 февраля

Статус: Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBF в тяжёлом весе (до 90,7 кг)

Послужной список Джонса: 64-9, 46 KO

Послужной список Ганна: 21-6-1, 18 KO

Место в рейтинге Boxrec: 82-е и без рейтинга соответственно

Рой Джонс сразится Бобби Ганном, который последний раз побеждал в 2009 году. Опс, простите, бои Роя Джонса уже более 10 лет не имеют ничего общего с боксом, поэтому совет: не смотреть это.

Авни Йылдырым (Турция) – Александр Сущиц (Белоруссия)

Место: Милан, Италия

Дата: 18 февраля

Статус: Бой за «серебряный» пояс интернационального чемпиона по версии WBC во 2-м среднем весе (до 76,2 кг)

Послужной список Йылдырыма: 14-0, 9 KO

Послужной список Сущица: 21-3-1, 11 КО

Место в рейтинге Boxrec: 13-е и 222-е соответственно

Не буду вас обманывать. Боев этих боксеров я не видел. Но примечателен другой факт. Авни Йылдырым помогал Джеймсу Дигейлу подготовиться ко встрече с Буду Джеком, которая завершилась вничью. Йылдырым настолько помог, что выбил британцу зуб на спарринге. Интересно, сколько зубов лишаются его соперники в настоящих боях.

Маркус Браун (США) – Томас Уильямс, мл. (США)

Место: США

Дата: 18 февраля

Статус: Рейтинговый бой в полутяжелом весе

Послужной список Брауна: 18-0, 13 KO

Послужной список Уильямса: 20-2, 14 KO

Место в рейтинге Boxrec: 17-е и 13-е соответственно

Наконец, более интересные боксеры, хотя и многим не очень известные. Я видел последний бой каждого из них. Маркус Браун – не баскетболист, выступавший за ЦСКА, в последнем поединке одержал победу раздельным решением над ранее небитым Радивойе Каладжичем. При этом рефери подарил Брауну нокдаун и снял очко в первом раунде. Каладжич в том эпизоде упал, подвернул ногу. Никого удара этому не предшествовало. Зато уже по упавшему Каладжичу Браун хорошенько приложился. Уильямс же известен своим бескомпромиссным поединком с Адонисом Стивенсоном. Бой он проиграл нокаутом, но хорошую трепку чемпиону мир устроил. Я не верю в светлое будущее обоих боксеров, которые выступают в полутяжелой весовой категории, но жду хорошей рубки. Их стили позволяют на это надеться, а кто победит? Я бы поставил на победу Уильямса.

Давид Аванесян (Россия) – Ламонт Питерсон (США)

Место: США

Дата: 18 февраля

Статус: Бой за титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе (до 63,5 кг)

Послужной список Аванесяна: 27-1, 16 KO

Послужной список Питерсона: 25-2, 17 KO

Место в рейтинге Boxrec: 14-е и без рейтинга соответственно

Не думаю, что бой будет зрелищным. Зато он должен быть очень конкурентным. Нам известны возможности Питерсона, которые все свои самые важные бои проиграл, обидев только Амира Хана. Но вот, каков истинный уровень Аванесяна, остается только догадываться. Да, он без проблем победил Шейна Мозли в прошлом бою, но тому было уже 44 года. Что Аванесян предложит более молодому и решительному Питерсону – загадка. Надеюсь, что победит российский боксер.

Эдриан Бронер (США) – Адриан Гранадос (Мексика)

Место: США

Дата: 11 февраля

Статус: рейтинговый бой

Послужной список Бронера: 32-2, 24 KO

Послужной список Гранадоса: 18-4-2, 12 KO

Место в рейтинге Boxrec: 4-е и 7-е соответственно

Пожалуй, главный бой, хотя и не титульный. Сначала он планировался в промежуточном весе, но за неделю до боя Бронер поменял условия, повысив планку. Бой пройдет в полусреднем весе. Возможно, это говорит о том, что американец плохо готовился к поединку. Но Гранадос в свою очередь не представляет серьезной оппозиции. Побеждал он соперником, у которых был длинный хвост из поражений, а проигрывал он или завершал вничью бои с заурядными середняками. Поэтому ставлю на победу Бронера.