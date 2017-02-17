Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Футбол  Бастия- : -Монако
Хоккей  Металлург1 : 0 БТрактор
Футбол  Ювентус- : -Палермо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Рой Джонс – это уже десять лет не бокс». Чего ждать от боев на выходных

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Рой Джонс
Рой ДжонсИсточник: «Советский спорт»

Предстоящие выходные подарят нам много интересных боксерских вечером. «Советский спорт» уделяет внимание главным из них и прогнозирует их исход.

Рой Джонс, мл. (США) – Бобби Ганн (США)

Место: Уилмингтон, США
Дата: 17 февраля
Статус: Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBF в тяжёлом весе (до 90,7 кг)
Послужной список Джонса: 64-9, 46 KO
Послужной список Ганна: 21-6-1, 18 KO
Место в рейтинге Boxrec: 82-е и без рейтинга соответственно

Рой Джонс сразится Бобби Ганном, который последний раз побеждал в 2009 году. Опс, простите, бои Роя Джонса уже более 10 лет не имеют  ничего общего с боксом, поэтому совет: не смотреть это.

Авни Йылдырым (Турция) – Александр Сущиц (Белоруссия)

Место: Милан, Италия
Дата: 18 февраля
Статус: Бой за «серебряный» пояс интернационального чемпиона по версии WBC во 2-м среднем весе (до 76,2 кг)
Послужной список Йылдырыма: 14-0, 9 KO
Послужной список Сущица: 21-3-1, 11 КО
Место в рейтинге Boxrec: 13-е и 222-е соответственно

Не буду вас обманывать. Боев этих боксеров я не видел. Но примечателен другой факт. Авни Йылдырым помогал Джеймсу Дигейлу подготовиться ко встрече с Буду Джеком, которая завершилась вничью. Йылдырым настолько помог, что выбил британцу зуб на спарринге. Интересно, сколько зубов лишаются его соперники в настоящих боях.

Маркус Браун (США) – Томас Уильямс, мл. (США)

Место: США
Дата: 18 февраля
Статус: Рейтинговый бой в полутяжелом весе
Послужной список Брауна: 18-0, 13 KO
Послужной список Уильямса: 20-2, 14 KO
Место в рейтинге Boxrec: 17-е и 13-е соответственно

Наконец, более интересные боксеры, хотя и многим не очень известные. Я видел последний бой каждого из них. Маркус Браун – не баскетболист, выступавший за ЦСКА, в последнем поединке одержал победу раздельным решением над ранее небитым Радивойе Каладжичем. При этом рефери подарил Брауну нокдаун и снял очко в первом раунде. Каладжич в том эпизоде упал, подвернул ногу. Никого удара этому не предшествовало. Зато уже по упавшему Каладжичу Браун хорошенько приложился. Уильямс же известен своим бескомпромиссным поединком с Адонисом Стивенсоном. Бой он проиграл нокаутом, но хорошую трепку чемпиону мир устроил. Я не верю в светлое будущее обоих боксеров, которые выступают в полутяжелой весовой категории, но жду хорошей рубки. Их стили позволяют на это надеться, а кто победит? Я бы поставил на победу Уильямса.

Давид Аванесян (Россия) – Ламонт Питерсон (США)

Место: США
Дата: 18 февраля
Статус: Бой за титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе (до 63,5 кг)
Послужной список Аванесяна: 27-1, 16 KO
Послужной список Питерсона: 25-2, 17 KO
Место в рейтинге Boxrec: 14-е и без рейтинга соответственно

Не думаю, что бой будет зрелищным. Зато он должен быть очень конкурентным. Нам известны возможности Питерсона, которые все свои самые важные бои проиграл, обидев только Амира Хана. Но вот, каков истинный уровень Аванесяна, остается только догадываться. Да, он без проблем победил Шейна Мозли в прошлом бою, но тому было уже 44 года. Что Аванесян предложит более молодому и решительному  Питерсону – загадка. Надеюсь, что победит российский боксер.

Эдриан Бронер (США) – Адриан Гранадос (Мексика)

Место: США
Дата: 11 февраля
Статус: рейтинговый бой
Послужной список Бронера: 32-2, 24 KO
Послужной список Гранадоса: 18-4-2, 12 KO
Место в рейтинге Boxrec: 4-е и 7-е соответственно

Пожалуй, главный бой, хотя и не титульный. Сначала он планировался в промежуточном весе, но за неделю до боя Бронер поменял условия, повысив планку. Бой пройдет в полусреднем весе. Возможно, это говорит о том, что американец плохо готовился к поединку. Но Гранадос в свою очередь не представляет серьезной оппозиции. Побеждал он соперником, у которых был длинный хвост из поражений, а проигрывал он или завершал вничью бои с заурядными середняками. Поэтому ставлю на победу Бронера.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Умар Кремлев: Мы готовы к сотрудничеству с оппонентамиУмар Кремлев: Мы готовы к сотрудничеству с оппонентамиВ гостях «Советского спорта» побывал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, который рассказал о прошедших выборах.Бой Аванесяна и соперник для Шафикова. Что смотреть в февралеБой Аванесяна и соперник для Шафикова. Что смотреть в февралеSovsport.ru рассказывает о 10 поединках месяца, которые стоит посмотреть в феврале.Аванесян проведет защиту титула против Питерсона28-летний россиянин Давид Аванесян проведет бой в первом полусреднем весе против 33-летнего американца Ламонта Питерсона.Россиянин Аванесян проведет чемпионский бой с Ламонтом ПитерсономЧемпион WBA в полусреднем весе россиянин Давид Аванесян проведет бой с американцем Ламонтом Питерсоном. Поединок пройдет 18 февраля в Цинциннати (США).Проводы Пакьяо в России? Кто может стать соперником легендарного филиппинцаПроводы Пакьяо в России? Кто может стать соперником легендарного филиппинцаОдин из самых титулованных боксеров в истории может выйти на ринг в нашей стране уже в июле.Ковалев или Поветкин? Кто был лучшим российским боксером в 2016 годуКовалев или Поветкин? Кто был лучшим российским боксером в 2016 году«Советский спорт» составил рейтинг сильнейших российских боксеров, ориентируясь на их результаты в прошедшем году.Рой Джонс-младший: Никакой победы Уорда не былоБывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший высказался о поражении российского боксера Сергея Ковалева от Андре Уорда.Боб Арум: Соперник для Пакьяо? Про Головкина я пошутил, мой выбор – ЛомаченкоБоб Арум: Соперник для Пакьяо? Про Головкина я пошутил, мой выбор – ЛомаченкоПромоутер Боб Арум рассказал о предстоящем поединке 37-летнего Мэнни Пакьяо с 27-летним американцем Джесси Варгасом.Боб Арум: Бронер не дружит со своими мозгамиПромоутер Боб Арум рассказал о том, почему он не смог организовать своему клиенту Мэнни Пакьяо бой с Эдрианом Бронером.Рой Джонс: Головкин должен сразиться с победителем боя Ковалев-УордРой Джонс: Головкин должен сразиться с победителем боя Ковалев-УордНа днях между бывшим чемпионом мира в четырех весовых категориях Роем Джонсом и известным тренером Абелем Санчесом произошел заочный спор.Рой Джонс-младший: Хочу организовать прощальный турРой Джонс-младший сообщил, что хочет организовать прощальный тур перед завершением карьеры.Рой Джонс: Возможно, я провел свой последний бойЭкс-чемпион мира в четырех весовых категориях 47-летний Рой Джонс-младший может завершить спортивную карьеру.Рой Джонс победил Мура по очкамАмериканский боксер Рой Джонс-младший в Пенсаколе (США) в десяти раундах победил своего соотечественника Родни Мура.Тренер Ковалева: Уорд не похож на Роя Джонса и Мэйвезера, он напоминает ХопкинсаТренер чемпиона мира IBF/WBA/WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева Джон Дэвид Джексон поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего подопечного с экс-чемпионом во втором среднем весе Андре Уордом.Адонис Стивенсон нокаутировал Томаса УильямсаЧемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе 38-летний канадец Адонис Стивенсон успешно провел седьмую защиту титула, победив 28-летнего американца Томаса Уильямса.«Матч ТВ» покажет бой Адониса Стивенсона с Томасом УильямсомЧемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе 38-летний канадец Адонис Стивенсон проведет седьмую защиту титула 29 июля в Квебеке (Канада).Томас Уильямс-младший: Адонис Стивенсон в пятницу перестанет быть чемпионом мираАмериканский боксер-полутяжеловес Томас Уильямс-младший заявил, что победит чемпиона мира по версии WBC Адониса Стивенсона.Соперником Роя Джонса стал боксер, проигравший девять последних боевСтал известен новый соперник бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях 47-летнего американца Роя Джонса-младшего.«Мешок» Адониса и очередная разминка Уайлдера. 10 боев, которые нужно посмотреть«Мешок» Адониса и очередная разминка Уайлдера. 10 боев, которые нужно посмотреть10 боев, которые нужно посмотреть в июле.Боб Арум: Пакьяо готов вернуться на рингГлава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает вероятным возобновление карьеры легендарного филиппинского боксера Мэнни Пакьяо.
Главные новости
Хоккей
Илья Воробьев: Для «Металлурга» этот регулярный сезон стал самым удачным в КХЛ
Футбол
Сандро Цвейба стал игроком «Крыльев Советов»
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» обыграл «Трактор» по буллитам
Футбол
Роналду и Джоли снимутся вместе в турецком сериале
Биатлон
Александр Касперович: Старых сама сказала, что на четвертый этап лучше поставить Акимову
Футбол
Иржи Ярошик: В современной истории российского футбола ЦСКА самая сильная и стабильная команда
Биатлон
Дальмайер побила рекорд Туры Бергер, завоевав десять медалей подряд на чемпионатах мира
Фигурное катание
Цурская выиграла финал Кубка России по фигурному катанию, Туктамышева – вторая
Биатлон
Ирина Старых: Обидно, что мы опустились так низко, но это эстафета
Футбол
Болельщики «Арсенала» бойкотируют ответный матч ЛЧ с «Баварией»
все новости
Маркус Браун
Маркус Браунвсе новости
Александр Сушиц
Александр Сушицвсе новости
Авни Йылдырым
Авни Йылдырымвсе новости
Томас Уильямс
Томас Уильямсвсе новости
Рой Джонс
Рой Джонсвсе новости
Бобби Ганн
Бобби Ганнвсе новости
Ламонт Питерсон
Ламонт Питерсонвсе новости
Давид Аванесян
Давид Аванесянвсе новости
Адриан Гранадос
Адриан Гранадосвсе новости
Эдриан Бронер
Эдриан Бронервсе новости