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Они умеют побеждать «Зенит». Все, что нужно знать об «Андерлехте»

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Зенит" - "Андерлехт"
"Зенит" - "Андерлехт"Источник: ФК «Зенит»

«Зенит», занявший в своей группе первое место, попал в плей-офф Лиги Европы. В соперники нашей команде достался бельгийский «Андерлехт».

История встреч

Сказать, что бельгийцы – наши старые знакомые, – все равно, что ничего не сказать. Обычно в таких ситуациях принято собирать историю встреч наших соперников с российскими клубами, но в этом случае можно ограничиться только очными противостояниями «Андерлехта» только с «Зенитом».

Судьба сводила эти команды дважды. Первый раз, в 2010 году – в групповом турнире Лиги Европы. Второй раз, в 2012 году – в группе Лиги чемпионов.

По итогам четырех матчей перевес на стороне российской команды – три победы при лишь одном поражении. Разница забитых и пропущенных мячей – 7:3 в пользу питерского клуба.

Правда, основной задел был сделан в далеком 2010 году, когда питерцы дважды были сильнее своего соперника с одинаковым счетом - 3:1. Вторая дуэль команд, можно сказать, завершилась вничью. Каждая из команд выиграла домашний матч со счетом 1:0.

Интересно, что лучшим бомбардиром в играх «Андерлехта» и «Зенита» является нападающий Александр Кержаков, который забил четыре гола. Три из них - в одном матче шесть с половиной лет назад. Еще один – с пенальти. Сегодня Кержакова в составе не будет. Вместо него – Кокорин и Дзюба.

Состав

По стоимости состава бельгийский клуб, как и перед каждым предыдущим матчем, уступает «Зениту».  Однако разница между командами заметно сократилась. Особенно, если мы будем брать основные составы в последних официальных встречах этих клубов. 59,4 миллиона евро стоимость состава «Андерлехта» против 63,3 миллиона евро - состава «Зенита». А ведь из российской команды с момента последней официальной игры ушел самый дорогостоящий футболист – Аксель Витсель.

Кстати, самый дорогой игрок в этой дуэли впервые за все время будет защищать цвета бельгийского клуба. Речь идет о 19-летнем бельгийском вундеркинде Юри Тилемансе. Его эксперты оценивают примерно в 17 миллионов евро. У «Зенита» самый дорогой – Олег Шатов – 10 миллионов евро.

Также стоит обратить внимание на арендованного бельгийцами у киевского «Динамо» польского нападающего Лукаша Теодорчика. В последних 25-ти матчах за свой клуб он забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

В центре поля вместе с Тилемансом разрушать атаки «Зенита» и начинать свои будет еще один перспективный бельгиец – 21-летний Линдер Дендокер.

В центре защиты «Зенит» ждет Кара – огромный и опытный сенегальский защитник ростом в 192 сантиметра, каждый из которых он любит и умеет использовать для разрушения атак соперника.

Путь

Свою дорогу к плей-офф Лиги Европы «Андерлехт» начал с раунда плей-офф, где была повержена пражская «Славия» с общим счетом 6:0 – два раза по 3:0 дома и на выезде.

Затем был групповой этап, в котором соперниками бельгийцев стали: азербайджанская «Габала», французский «Сент-Этьен» и немецкий «Майнц». По итогам турнира «Андерлехт» занял вторую строчку в группе, первое место уступив «Сент-Этьену». В Бельгии вряд ли жалеют об этом. Займи они первое место, им в соперники достался бы не «Зенит», а «Манчестер Юнайтед».

«Габала» была повержена без особых проблем – два раза по 3:1. С «Майнцом» пришлось повозиться лишь на выезде – ничья 1:1. Дома «Андерлехт растерзал немцев со счетом 6:1. С «Сент-Этьеном» было сложнее – выездная ничья 1:1 и домашнее поражение 2:3 в последнем туре группового этапа.

Форма

На данный момент «Андерлехт», как и «Зенит», занимает вторую строчку в национальном первенстве, уступая лишь «Брюгге», да и то по дополнительным показателям. При равенстве очков у «Андерлехта» на одну победу меньше. Зато разница мячей – лучше.

В чемпионате страны «Андерлехт» не проигрывает на протяжении 11 матчей подряд: восемь побед и три ничьи – при лишь восьми пропущенных мячах. Последнее поражение «Андерлехту» нанес хорошо знакомый российскому болельщику «Зюльте Варегем» - 3:2.

Букмекеры

Фаворита в первой встрече не будет. Во всяком случае, именно такой вывод можно сделать из букмекерских котировок. На победу «Андерлехта» можно поставить с коэффициентом 2,75. На «Зенит» - 2,68. Разница в котировках есть, но она укладывается в рамки технической погрешности из-за количества ставок на одну и вторую команду. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,3.    

Голосование: Как завершится матч «Андерлехт» – «Зенит»?

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