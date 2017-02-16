Они умеют побеждать «Зенит». Все, что нужно знать об «Андерлехте»
«Зенит», занявший в своей
группе первое место, попал в плей-офф Лиги Европы. В соперники нашей команде
достался бельгийский «Андерлехт».
История встреч
Сказать, что бельгийцы – наши старые знакомые, – все равно,
что ничего не сказать. Обычно в таких ситуациях принято собирать историю встреч
наших соперников с российскими клубами, но в этом случае можно ограничиться
только очными противостояниями «Андерлехта» только с «Зенитом».
Судьба сводила эти команды дважды. Первый раз, в 2010 году –
в групповом турнире Лиги Европы. Второй раз, в 2012 году – в группе Лиги
чемпионов.
По итогам четырех матчей перевес на стороне российской
команды – три победы при лишь одном поражении. Разница забитых и пропущенных мячей –
7:3 в пользу питерского клуба.
Правда, основной задел был сделан в далеком 2010 году, когда
питерцы дважды были сильнее своего соперника с одинаковым счетом - 3:1. Вторая
дуэль команд, можно сказать, завершилась вничью. Каждая из команд выиграла
домашний матч со счетом 1:0.
Интересно, что лучшим бомбардиром в играх «Андерлехта» и
«Зенита» является нападающий Александр Кержаков, который забил четыре гола. Три из них
- в одном матче шесть с половиной лет назад. Еще один – с пенальти.
Сегодня Кержакова в составе не будет. Вместо него – Кокорин и Дзюба.
Состав
По стоимости состава бельгийский клуб, как и перед каждым
предыдущим матчем, уступает «Зениту».
Однако разница между командами заметно сократилась. Особенно, если мы
будем брать основные составы в последних официальных встречах этих клубов. 59,4
миллиона евро стоимость состава «Андерлехта» против 63,3 миллиона евро - состава «Зенита». А ведь из российской команды с момента последней официальной игры ушел самый дорогостоящий футболист – Аксель
Витсель.
Кстати, самый дорогой игрок в этой дуэли впервые за все
время будет защищать цвета бельгийского клуба. Речь идет о 19-летнем бельгийском вундеркинде Юри Тилемансе.
Его эксперты оценивают примерно в 17 миллионов евро. У «Зенита» самый дорогой –
Олег Шатов – 10 миллионов евро.
Также стоит обратить внимание на арендованного бельгийцами у
киевского «Динамо» польского нападающего Лукаша Теодорчика. В последних 25-ти
матчах за свой клуб он забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.
В центре поля вместе с Тилемансом разрушать атаки «Зенита» и
начинать свои будет еще один перспективный бельгиец – 21-летний Линдер
Дендокер.
В центре защиты «Зенит» ждет Кара – огромный и опытный
сенегальский защитник ростом в 192 сантиметра, каждый из которых он любит и
умеет использовать для разрушения атак соперника.
Путь
Свою дорогу к плей-офф Лиги Европы «Андерлехт» начал с
раунда плей-офф, где была повержена пражская «Славия» с общим счетом 6:0 – два
раза по 3:0 дома и на выезде.
Затем был групповой этап, в котором соперниками бельгийцев
стали: азербайджанская «Габала», французский «Сент-Этьен» и немецкий «Майнц».
По итогам турнира «Андерлехт» занял вторую строчку в группе, первое место уступив
«Сент-Этьену». В Бельгии вряд ли жалеют об этом. Займи они первое место, им в
соперники достался бы не «Зенит», а «Манчестер Юнайтед».
«Габала» была повержена без особых проблем – два раза по
3:1. С «Майнцом» пришлось повозиться лишь на выезде – ничья 1:1. Дома
«Андерлехт растерзал немцев со счетом 6:1. С «Сент-Этьеном» было сложнее – выездная ничья 1:1 и домашнее поражение
2:3 в последнем туре группового этапа.
Форма
На данный момент «Андерлехт», как и «Зенит», занимает вторую
строчку в национальном первенстве, уступая лишь «Брюгге», да и то по
дополнительным показателям. При равенстве очков у «Андерлехта» на одну победу
меньше. Зато разница мячей – лучше.
В чемпионате страны «Андерлехт» не проигрывает на
протяжении 11 матчей подряд: восемь побед и три ничьи – при лишь восьми пропущенных мячах.
Последнее поражение «Андерлехту» нанес хорошо знакомый российскому болельщику
«Зюльте Варегем» - 3:2.
Букмекеры
Фаворита в первой встрече не будет. Во всяком случае, именно такой вывод можно сделать из букмекерских котировок. На победу «Андерлехта» можно поставить с коэффициентом 2,75. На «Зенит» - 2,68. Разница в котировках есть, но она укладывается в рамки технической погрешности из-за количества ставок на одну и вторую команду. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,3.