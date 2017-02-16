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Дмитрий Иванов: 11-летняя дочка была поражена боем Емельяненко – Мальдонадо

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Бой Мальдонадо - Емельяненко
Бой Мальдонадо - ЕмельяненкоИсточник: РИА «Новости»

Спортивный директор промоутерской компании «Мир бокса» Дмитрий Иванов в интервью «Советскому спорту» рассказал, как удалось привезти на турнир в Москву легенду кикбоксинга Джорджио Петросяна, а также поделился своим мнением о поединке Федор Емельяненко — Мэтт Митрион.

- Как вам удалось привезти в Россию легенду кикбоксинга Джорджио Петросяна? Долго шли переговоры?
- Переговоры продолжались около семи месяцев. Мы давно хотели привезти Петросяна. У нас уже есть мысли, кому предложить поединок на следующий турнир W5. Как только пройдет шоу 18 февраля в Москве, мы начнем переговоры с кикбоксером, известным во всем мире. Раньше мы приглашали бразильца Андерсона Силву, который провел бой против Сергея Харитонова. Это был первый опыт мирового уровня.

18 февраля в Москве пройдет турнир W5. В главном поединке вечера кикбоксинга итальянец Джорджио Петросян сразится против россиянина Артема Пашпорина.

- Изначально планировалось, что в рамках турнира в Москве выступит перспективная девушка Наталья Дьячкова. Почему в итоге ее нет в файткарде?
- У Натальи были обязательства перед сборной России по тайскому боксу. Она должна была провести несколько боев в профессионалах Но есть базовые турниры. Это чемпионат России, Кубок мира и чемпионат Европы. Сборная ее обязала выступить в турнире по профессионалам в Тайланде. Но все сорвалось. Несколько дней назад она попросила вновь войти в файткард. Я пообещал ей, что сделаю все возможное, чтобы она подралась в Москве. Но, к большому сожалению, мы не смогли найти соперницу. Я звонил в Сербию, думал там найду достойную оппонентку. Но мне сказали, что соперницу не дадут: «Мы не хотим драться с Дьячковой, она очень сильный боец». Можно было бы поискать и в других странах, но за столь короткое время просто не успею сделать визовую поддержку. Это занимает две недели как минимум. Пообещал Наталье, что на следующем турнире организую ей поединок, если сборная России позволит ей выступать.

Восходящая звезда кикбоксинга Наталья Дьячкова (слева) и боец Bellator Анастасия Янькова

- Увидим ли мы в будущем Джабара Аскерова в рамках турниров W5?
- Он выступает в другом промоушене (Russian Chellenge – прим.ред.). Конкурировать с той организацией не хочется, так как мы являемся партнерами. Джабар Аскеров — мировая величина в кикбоксинге.

- 19 февраля в Сан-Хосе Федор Емельяненко подерется с американцем Мэттом Митрионом.
- Федор — это наша легенда. Мы все на него равняемся. Всегда будем помнить его заслуги в области единоборств. Таких спортсменов очень мало в мире. На мой взгляд, у Емельяненко есть все шансы на победу. Но сложно говорить, в каком состоянии сейчас находится российский боец. Не знаю, как ведется его подготовка к поединку. С кем он провел сборы? Какие у него были спарринг-партнеры?

- Федор проводил основную подготовку в Старом Осколе вместе с Валентином Молдавским, братьями Виктором и Вадимом Немковым, Анатолием Токовым и Кириллом Сидельниковым. С ребятами из команды Fedor Team. Помогал им голландский специалист по кикбоксингу.
- Несомненно, это хорошие ребята, крепкие бойцы. Но они еще не являются бойцами мирового уровня. Выступление на высочайшем уровне подразумевает подготовку со спортсменами не только из российской школы, но и из других стран. За рубежом ребята боксируют немного по-другому. Думаю, что бой будет интересным. Мы с вами точно получим удовольствие. У меня дочка, которой 11 лет, смотрела бой Емельяненко — Мальдонадо и была поражена. И это ведь ребенок. Федор тот человек, который может всю страну обрадовать и подарить подарок, не взирая на статус и умения соперника. Мне бы хотелось, чтобы бой продлился все раунды. Самое интересное то, как Федор будет решать задачи в «клетке», с которыми он столкнется, и как он готов функционально.

Федор Емельяненко: «Я являюсь представителем своей страны. Какие еще должны быть мотивации?»

Что? Где? Когда? Вся информация о битве Емельяненко — Митрион


Что за турнир нас ждет? Где он состоится? Когда и где следить за битвой тяжеловесов? Это все есть в нашем материале.

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