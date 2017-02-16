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Адвокат круче «дьяволов». Все, что нужно знать о «Фенербахче»

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Жозе Моуринью и Дик Адвокат
Жозе Моуринью и Дик АдвокатИсточник: Global Look Press

Сегодня «Краснодар» стартует в 1/16 финала Лиги Европы матчем с турецким «Фенербахче». В принципе, единственное, что действительно необходимо знать перед началом игры – то, что на групповом этапе турки заняли первое место, оставив позади сам «Манчестер Юнайтед». А переиграл «Красных дьяволов» не кто иной, как бывший тренер сборной России Дик Адвокат. Но мы все же расскажем о сопернике российского клуба подробнее.

История

Хоть, «Краснодар» с «Фенербахче» раньше не играл, как, впрочем, и ни с одной из турецких команд, этот клуб хорошо знаком российским болельщикам. Нашим парням трижды приходилось встречаться с «Фенером» - каждый раз по два матча.

Статистика для «Краснодара» неутешительная – два поражения, три ничьи и лишь одна победа.

В 2008 году в групповом этапе Лиги чемпионов «Фенербахче» достался московскому ЦСКА. Домашняя встреча для россиян завершилась вничью 2:2, а вот на выезде «армейцы» потерпели чувствительное поражение – 1:3.

Пять лет спустя, в 2013 году в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Фенербахче» попал на «Спартак». Тогда же и была одержана наша единственная победа над турками – красно-белые выиграли домашний матч со счетом 2:1. В Стамбуле команды сыграли вничью 1:1. Дальше пошел российский клуб.

Последняя русско-турецкая дуэль датируется весной 2016 года, когда с «Фенербахче» пришлось играть московскому «Локомотиву». Матч пришелся на обострение в дипломатических отношениях между Россией и Турцией. В гостях «Локомотив» проиграл 0:2. Остальное для турков было делом техники – выездная ничья 1:1 и выход в следующий раунд.

Состав

По составу виден явный перевес в пользу турецкого клуба. Общая стоимость всей команды оценивается в сумму порядка 142,6 миллиона евро. В случае с «Краснодаром» эта цифра почти на порядок ниже – 78,9 миллиона евро.

Если брать только основные составы, которые выходили на поле в последних официальных матчах команд, то перевес также ощущается – 80,3 миллиона евро у «Фенербахче» против 46,2 у наших «быков».

Самым дорогим футболистом на поле в первом матче, скорее всего, будет голландский правый инсайд Джермейн Ленс, арендованный турецкой командой у английского «Сандерленда». Его оценочная стоимость – 12 миллионов евро. «Краснодар», правда, по этому показателю отстает, но несильно – цена в 10 миллионов евро на нападающего Федора Смолова.

Также в составе наших гостей необходимо обратить внимание на лучшего бомбардира команды Муссу Соу – восемь голов в 13 матчах в этом сезоне. Кроме него может представлять опасность, если, конечно, выйдет на поле, наш старый знакомый Эммануэль Эменике – три гола и три результативных паса в 10 матчах.

В защите тоже хватает знакомых нам игроков. Один из них – защитник сборной России Роман Нойштедтер, о котором мы потихоньку начали забывать. Он не так часто выходит на поле, но против своих соотечественников вполне может и сыграть. Его партнер по обороне – Мартин Шкртел. Бывший игрок «Зенита» оказался не нужен Юргену Клоппу в «Ливерпуле» и летом переехал в турецкий чемпионат.

Путь

В Лигу Европы «Фенербахче» попал через раунд плей-офф. На этой стадии турецкий клуб оказался сильнее швейцарского «Грассхоппера», победив по итогам двух матчей со счетом 5:0.

В группе соперниками оказались: украинская «Заря», голландский «Фейеноорд» и английский «Манчестер Юнайтед». В итоге: четыре победы, одна ничья с «Зарей» на выезде, и одно поражение от «МЮ» также на выезде. В итоге, «Фенербахче» неожиданно занял первую строчку в группе и вышел в плей-офф, где попал на «Краснодар».

Форма

В отличие от еврокубков, во внутреннем чемпионате у «Фенербахче» дела складываются не так гладко, как хотелось бы руководству команды – лишь четвертая строчка с 8-очковым отставанием от лидеров.

Это не может не беспокоить Дика Адвоката, ведь команда вполне удачно стартовала, растеряв очки лишь в последних играх. В десяти встречах «Фенер» смог одержать лишь четыре победы при двух поражениях. В последнем туре соперник «Краснодара» и вовсе умудрился уступить скромному «Касимпаше» с разгромным счетом 0:4.

Букмекеры

Вполне возможно, что именно последние неудачи «Фенербахче» заставили букмекерские конторы подправить свои котировки не в пользу турецкой команды.

На победу «Фенербахче» в выездном матче против «Краснодара» можно поставит с коэффициентом 3,0. На российскую команду аналогичный показатель составляет 2,6. Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 3,15.    

Матч

Краснодар - Фенербахче

Место и дата

16 февраля 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Краснодар» – «Фенербахче»?

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