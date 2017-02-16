Адвокат круче «дьяволов». Все, что нужно знать о «Фенербахче»
Сегодня «Краснодар»
стартует в 1/16 финала Лиги Европы матчем с турецким «Фенербахче». В принципе,
единственное, что действительно необходимо знать перед началом игры – то, что
на групповом этапе турки заняли первое место, оставив позади сам «Манчестер
Юнайтед». А переиграл «Красных дьяволов» не кто иной, как бывший тренер сборной
России Дик Адвокат. Но мы все же расскажем о сопернике российского клуба
подробнее.
История
Хоть, «Краснодар» с «Фенербахче» раньше не играл, как,
впрочем, и ни с одной из турецких команд, этот клуб хорошо знаком российским
болельщикам. Нашим парням трижды приходилось встречаться с «Фенером» - каждый
раз по два матча.
Статистика для «Краснодара» неутешительная – два поражения, три ничьи и лишь одна победа.
В 2008 году в групповом этапе Лиги чемпионов «Фенербахче»
достался московскому ЦСКА. Домашняя встреча для россиян завершилась вничью 2:2, а вот на
выезде «армейцы» потерпели чувствительное поражение – 1:3.
Пять лет спустя, в 2013 году в четвертом квалификационном
раунде Лиги чемпионов «Фенербахче» попал на «Спартак». Тогда же и была одержана
наша единственная победа над турками – красно-белые выиграли домашний матч со
счетом 2:1. В Стамбуле команды сыграли вничью 1:1. Дальше пошел российский
клуб.
Последняя русско-турецкая дуэль датируется весной 2016 года,
когда с «Фенербахче» пришлось играть московскому «Локомотиву». Матч пришелся на
обострение в дипломатических отношениях между Россией и Турцией. В гостях
«Локомотив» проиграл 0:2. Остальное для турков было делом техники – выездная
ничья 1:1 и выход в следующий раунд.
Состав
По составу виден явный перевес в пользу турецкого клуба.
Общая стоимость всей команды оценивается в сумму порядка 142,6 миллиона евро. В
случае с «Краснодаром» эта цифра почти на порядок ниже – 78,9 миллиона евро.
Если брать только основные составы, которые выходили на поле
в последних официальных матчах команд, то перевес также ощущается – 80,3
миллиона евро у «Фенербахче» против 46,2 у наших «быков».
Самым дорогим футболистом на поле в первом матче, скорее
всего, будет голландский правый инсайд Джермейн Ленс, арендованный турецкой
командой у английского «Сандерленда». Его оценочная стоимость – 12 миллионов
евро. «Краснодар», правда, по этому показателю отстает, но несильно – цена в 10
миллионов евро на нападающего Федора Смолова.
Также в составе наших гостей необходимо обратить внимание на
лучшего бомбардира команды Муссу Соу – восемь голов в 13 матчах в этом сезоне. Кроме
него может представлять опасность, если, конечно, выйдет на поле, наш старый
знакомый Эммануэль Эменике – три гола и три результативных паса в 10 матчах.
В защите тоже хватает знакомых нам игроков. Один из них – защитник
сборной России Роман Нойштедтер, о котором мы потихоньку начали забывать. Он не
так часто выходит на поле, но против своих соотечественников вполне может и
сыграть. Его партнер по обороне – Мартин Шкртел. Бывший игрок «Зенита» оказался
не нужен Юргену Клоппу в «Ливерпуле» и летом переехал в турецкий чемпионат.
Путь
В Лигу Европы «Фенербахче» попал через раунд плей-офф. На
этой стадии турецкий клуб оказался сильнее швейцарского «Грассхоппера», победив
по итогам двух матчей со счетом 5:0.
В группе соперниками оказались: украинская «Заря»,
голландский «Фейеноорд» и английский «Манчестер Юнайтед». В итоге: четыре победы, одна ничья с «Зарей» на выезде, и одно поражение от «МЮ» также на выезде. В итоге, «Фенербахче»
неожиданно занял первую строчку в группе и вышел в плей-офф, где попал на «Краснодар».
Форма
В отличие от еврокубков, во внутреннем чемпионате у
«Фенербахче» дела складываются не так гладко, как хотелось бы руководству
команды – лишь четвертая строчка с 8-очковым отставанием от лидеров.
Это не может не беспокоить Дика Адвоката, ведь команда
вполне удачно стартовала, растеряв очки лишь в последних играх. В десяти
встречах «Фенер» смог одержать лишь четыре победы при двух поражениях. В последнем
туре соперник «Краснодара» и вовсе умудрился уступить скромному «Касимпаше» с
разгромным счетом 0:4.
Букмекеры
Вполне возможно, что именно последние неудачи «Фенербахче»
заставили букмекерские конторы подправить свои котировки не в пользу турецкой
команды.
На победу «Фенербахче» в выездном матче против «Краснодара» можно поставит с коэффициентом 3,0. На российскую команду аналогичный показатель составляет 2,6. Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 3,15.
Матч
Место и дата
16 февраля 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция