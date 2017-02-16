«На мотоцикле подъехали двое, вытащили оружие. Я резко от них рванул»

Игрок бразильского клуба «Витория» Тимур Хаджимурадов рассказал, как чуть не стал жертвой грабителей, и что вообще происходит в стране.

«Бандиты пришли в город»

Всю последнюю неделю в Бразилии творился хаос: неразбериха в правительстве, аресты политиков по громкому делу «Автомойка», кровавые бунты в тюрьмах и массовые протесты граждан из-за низких зарплат и плохих условий труда. Не выдержала и полиция. Забастовка многих подразделений военной полиции (той самой, что отвечает за поддержание общественного порядка и работает на массовых мероприятиях - Policia Militar) привела к выросшему числу убийств и мародерству.

Судя по заголовкам местных газет, российский полузащитник Тимур Хаджимурадов живет в одном из самых жестоких штатов Бразилии. За последние недели там убили около 150 человек, разграбили почти все магазины, а стрельба на улицах слышна даже в дневное время.

«У нас творился хаос, бандиты пришли в город, услышав что полиция не работает. Здесь грабили людей, грабили магазины, дошло до того, что игры и тренировки отменяли, из дома никто не выходил. В итоге город патрулировала армия!», - написал мне Тимур после новостей о том, что в Рио убили болельщика «Ботафого».

Позже созвонились, и Тимур рассказал, как сам чуть не стал жертвой преступников.

«Руссо, не выходи из дома!»

- Мне сначала никто не сказал, что какое-то время лучше не ходить одному по улицам. Я как обычно отправился на вечернюю тренировку. После нее решил идти домой пешком - всего-то 15-20 минут. Было около девяти часов вечера, но почему-то все было закрыто, ни машин, ни людей - пустой город. Я тогда почувствовал, тут что-то не так. Вдруг ко мне подъезжает мотоцикл, останавливается. На нем — двое парней, вытаскивают оружие и что-то мне говорят. Я не услышал толком, что они хотят, наверное думали мой рюкзак взять.

- И что вы сделали?

- Просто резко рванул в обратную сторону. Они начали разворачиваться. И вроде бы один раз выстрелили. Я от испуга ничего не понял. Снова начали меня догонять, тогда я опять развернулся, так тянул время. Но они решили за мной не гнаться, уехали. Хорошо еще, что рядом, метров 200, был полицейский участок (Policia Civil). Я там переждал и рассказал всю историю.

- Когда весь этот хаос начался?

- Тут вся предыдущая неделя была бурная. А с понедельника заработали магазины, общественный транспорт. До этого был пустой город, даже страшно за продуктами выйти.

- Вводили комендантский час?

- Полиция что-то объявляла. Но у «Витории» есть общий чат, там мне писали: «Руссо, не выходи из дома!» И потом добавляли: «Сумасшедший! Как ты выходишь на улицу и гуляешь один по вечерам? Здесь опасно, даже велосипеды догоняют, крадут». Потом правда сказали, что я прошел крещение огнем.

«Люди сметали с полок все»

- Эспириту-Санту — один из штатов, что пострадал сильнее остальных. Пишут о 147 убийствах за последние недели. На улицах слышна стрельба?

- Слышал стрельбу из автоматов. Кстати, грабили не только бандиты, но и бедные жители с фавел. А из окон домов было видно, как ловили преступников. Жители постоянно снимали видео — высовывали телефон из окна, записывали видео и комментировали происходящее.

- Вы про мародеров упомянули. Остались нетронутые магазины?

- Остались. Но все продуктовые магазины закрывали. Были такие дни, когда люди сметали с полок все. Мне вечером приходилось долго искать продукты, почти все было закрыто.

- Что с командой? Тренируетесь, играете?

- На прошлой неделе не тренировались. С понедельника только начали подготовку. И не играли, так как нет полиции, которая должна присутствовать на матчах. Пока «Витория» только одну игру провела, но я в ней не участвовал, удалял зуб мудрости. Сейчас будут матчи в Капишаба Серия А. Если выйдем из группы, будем играть в четвертом дивизионе чемпионата Бразилии.