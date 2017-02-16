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Докажите, что не зря 10 лет смеялись над новым стадионом в Петербурге! [тест]

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Стадион на Крестовском обсуждают все. Пришло время проверить, насколько вы в теме.

 

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