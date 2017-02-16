Докажите, что не зря 10 лет смеялись над новым стадионом в Петербурге! [тест]

Мирча Луческу: Тимощук может войти в тренерский штаб «Зенита». Об этом есть разговоры между ним и руководством

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением об уходе Сергея Семака в «Уфу», а также – о возможном появлении Анатолия Тимощука в тренерском штабе петербургского клуба.