Ночной кошмар «Спартака». Все, что нужно знать о пражской «Спарте»
Свой путь в плей-офф Лиги Европы, надеемся долгий и
успешный, «Ростов» начнет дуэлью с пражской «Спартой». В отличие от ростовчан
чехи – матерые еврокубковые бойцы. Зато фаворитом первой встречи, которая
пройдет в Ростове-на-Дону, будут подопечные Курбана Бердыева.
История встреч
Пражская «Спарта» отлично знакома российским болельщикам.
Вернее, она была нашим хорошим знакомым, но состав команды с момента последней
встречи изменился до неузнаваемости.
Впервые мы познакомились со «Спартой» в далеком 1999 году.
Тогда в первом групповом этапе Лиги чемпионов эта команда досталась в соперники
московскому «Спартаку». Тому самому «Спартаку», романцевскому, который еще
выигрывал чемпионаты и не знал себе равных внутри России. Дома красно-белые с
соперником сыграли вполне удовлетворительно – 1:1. Хотя от них все же ждали
победы. Выигрывать красно-белые ехали и в Прагу. Не получилось. Более того,
«Спартак» потерпел сокрушительное поражение со счетом 2:5.
Возможность отомстить появилась уже через два года. Те же
соперники, тот же первый групповой этап Лиги чемпионов. Только начинать
предстояло дуэль не в Москве, а в Праге. Там «Спартак» вновь проиграл – 0:2.
Дома поквитаться с обидчиками не удалось – ничья 2:2.
Следующей дуэли пришлось ждать долгих шесть лет – до 2007
года. «Спартак» и «Спарта» попали в одну группу в Кубке УЕФА – тогда в группе
играли по пять клубов в один круг. «Спартаку» выпало ехать в гости – в Прагу.
Тот матч завершился со счетом 0:0. Но даже такой исход красно-белые должны
принять за благо, ведь «Спарта» нанесла в пять раз больше ударов по воротам. В
створ «Спартак» не попал ни разу.
Еще раз в нашу страну «Спарта» заглянула в 2010 году, когда
жребий свел чешский клуб с ЦСКА в групповом турнире Лиги Европы. В отличие от
«Спартака», «армейцам» удалось сладить с пражанами: домашний разгром 3:0 и
выездная ничья 1:1.
Общая статистика оптимизма не внушает: два поражения, четыре
ничьи и одна победа. Будем надеяться, «Ростов» сможет ее исправить.
Состав
Если смотреть на оценочную стоимость составов «Ростова» и
пражской «Спарты», небольшой перевес у российской команды все же есть – 48,2
миллиона евро против 34 у соперника. Еще внушительнее выглядит разница в
стоимости основных составов во время последнего официального матча: у «Ростова»
40,3 миллиона евро против смешных 16,2 у соперника.
Самым дорогим футболистом у «Спарты» является атакующий
полузащитник Боржек Дочкал – 3,5 миллиона евро. Нам он знаком по товарищескому
матчу накануне Евро-2016 между сборными России и Чехии. Тогда Дочкал отыграл 41
минуту и оставил неплохое впечатление.
Хоть состав пражской «Спарты» и не пестрит звездными
фамилиями, мы и в нем можем найти
знакомые имена. Первое из них – Вячеслав Караваев. Правый защитник
перешел из ЦСКА в стан пражан летом 2016 года и уже успел стать одним из
ключевых игроков. В 13-ти матчах Караваев забил два гола и отдал аж семь
результативных передач. По этому показателю он в чемпионате Чехии идет на
втором месте.
Еще одно имя, которое стыдно не знать – Томаш Росицки.
Конечно, звезда сборной Чехии, дортмундской «Боруссии» и лондонского «Арсенала»
приехал в Чехию доигрывать и почти не появляется на поле, но одним своим именем
уже способен навести страх на соперника.
Путь
В Лигу Европы «Спарта» попала через раунд плей-офф, в
котором в соперники ей достался датский клуб с непроизносимым названием «Сённерйюск».
Его пражане прошли, но не без труда: выездная ничья 0:0 и домашняя победа 3:2,
добытая в сумасшедшем матче, в котором пришлось отыгрываться со счета 0:2.
В группе «Спарта» попала на итальянский «Интер», английский
«Саутгемптон» и израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы. По предварительным
раскладам чехи могли рассчитывать максимум на вторую строчку. Однако пражане
сотворили настоящую сенсацию, переиграв дома и «Интер», и «Саутгемптон».
«Хапоэль» сдался дважды – дома и в гостях. В итоге «Спарта» оказалась на первой
строчке, а «Интер» - на последней.
Форма
В чемпионате, правда, дела у команды идут не так хорошо –
лишь третья строчка с отставанием от лидера в четыре очка и один лишний матч. В
последних пяти встречах пражане одержали четыре победы, одну игру сведя к
ничейному результату 0:0.
Это, однако, никак не отражает нынешнего состояния команды.
В чемпионате Чехии, как и в России, зимой матчи не проводятся – «Спарта» в
официальных поединках на поле не выходила с середины декабря. Так что, в этом у
наших соперников преимущества нет.
Букмекеры
Аналитики в букмекерских конторах склонны верить в то, что первый поединок сложится удачно для «Ростова». На успех команды Курбана Бердыева можно поставить с коэффициентом 2,2. На победе «Спарты» угадавший такой результат заработает в 3,8 раз больше первоначальной суммы ставки. А шансы команд сыграть в ничью примерно равны 1 к 3.
Матч
Судья:
Бас Нейхёйс (Голландия)
Место и дата
16 февраля 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция