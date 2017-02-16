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Ночной кошмар «Спартака». Все, что нужно знать о пражской «Спарте»

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Тренировка "Спарты" в Ростове
Тренировка "Спарты" в РостовеИсточник: ФК «Спарта» Прага

Свой путь в плей-офф Лиги Европы, надеемся долгий и успешный, «Ростов» начнет дуэлью с пражской «Спартой». В отличие от ростовчан чехи – матерые еврокубковые бойцы. Зато фаворитом первой встречи, которая пройдет в Ростове-на-Дону, будут подопечные Курбана Бердыева.

История встреч

Пражская «Спарта» отлично знакома российским болельщикам. Вернее, она была нашим хорошим знакомым, но состав команды с момента последней встречи изменился до неузнаваемости.

Впервые мы познакомились со «Спартой» в далеком 1999 году. Тогда в первом групповом этапе Лиги чемпионов эта команда досталась в соперники московскому «Спартаку». Тому самому «Спартаку», романцевскому, который еще выигрывал чемпионаты и не знал себе равных внутри России. Дома красно-белые с соперником сыграли вполне удовлетворительно – 1:1. Хотя от них все же ждали победы. Выигрывать красно-белые ехали и в Прагу. Не получилось. Более того, «Спартак» потерпел сокрушительное поражение со счетом 2:5.

Возможность отомстить появилась уже через два года. Те же соперники, тот же первый групповой этап Лиги чемпионов. Только начинать предстояло дуэль не в Москве, а в Праге. Там «Спартак» вновь проиграл – 0:2. Дома поквитаться с обидчиками не удалось – ничья 2:2.

Следующей дуэли пришлось ждать долгих шесть лет – до 2007 года. «Спартак» и «Спарта» попали в одну группу в Кубке УЕФА – тогда в группе играли по пять клубов в один круг. «Спартаку» выпало ехать в гости – в Прагу. Тот матч завершился со счетом 0:0. Но даже такой исход красно-белые должны принять за благо, ведь «Спарта» нанесла в пять раз больше ударов по воротам. В створ «Спартак» не попал ни разу.

Еще раз в нашу страну «Спарта» заглянула в 2010 году, когда жребий свел чешский клуб с ЦСКА в групповом турнире Лиги Европы. В отличие от «Спартака», «армейцам» удалось сладить с пражанами: домашний разгром 3:0 и выездная ничья 1:1.

Общая статистика оптимизма не внушает: два поражения, четыре ничьи и одна победа. Будем надеяться, «Ростов» сможет ее исправить.

Состав

Если смотреть на оценочную стоимость составов «Ростова» и пражской «Спарты», небольшой перевес у российской команды все же есть – 48,2 миллиона евро против 34 у соперника. Еще внушительнее выглядит разница в стоимости основных составов во время последнего официального матча: у «Ростова» 40,3 миллиона евро против смешных 16,2 у соперника.

Самым дорогим футболистом у «Спарты» является атакующий полузащитник Боржек Дочкал – 3,5 миллиона евро. Нам он знаком по товарищескому матчу накануне Евро-2016 между сборными России и Чехии. Тогда Дочкал отыграл 41 минуту и оставил неплохое впечатление.

Хоть состав пражской «Спарты» и не пестрит звездными фамилиями, мы и в нем можем найти  знакомые имена. Первое из них – Вячеслав Караваев. Правый защитник перешел из ЦСКА в стан пражан летом 2016 года и уже успел стать одним из ключевых игроков. В 13-ти матчах Караваев забил два гола и отдал аж семь результативных передач. По этому показателю он в чемпионате Чехии идет на втором месте.

Еще одно имя, которое стыдно не знать – Томаш Росицки. Конечно, звезда сборной Чехии, дортмундской «Боруссии» и лондонского «Арсенала» приехал в Чехию доигрывать и почти не появляется на поле, но одним своим именем уже способен навести страх на соперника.

Путь

В Лигу Европы «Спарта» попала через раунд плей-офф, в котором в соперники ей достался датский клуб с непроизносимым названием «Сённерйюск». Его пражане прошли, но не без труда: выездная ничья 0:0 и домашняя победа 3:2, добытая в сумасшедшем матче, в котором пришлось отыгрываться со счета 0:2.

В группе «Спарта» попала на итальянский «Интер», английский «Саутгемптон» и израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы. По предварительным раскладам чехи могли рассчитывать максимум на вторую строчку. Однако пражане сотворили настоящую сенсацию, переиграв дома и «Интер», и «Саутгемптон». «Хапоэль» сдался дважды – дома и в гостях. В итоге «Спарта» оказалась на первой строчке, а «Интер» - на последней.

Форма

В чемпионате, правда, дела у команды идут не так хорошо – лишь третья строчка с отставанием от лидера в четыре очка и один лишний матч. В последних пяти встречах пражане одержали четыре победы, одну игру сведя к ничейному результату 0:0.

Это, однако, никак не отражает нынешнего состояния команды. В чемпионате Чехии, как и в России, зимой матчи не проводятся – «Спарта» в официальных поединках на поле не выходила с середины декабря. Так что, в этом у наших соперников преимущества нет.

Букмекеры

Аналитики в букмекерских конторах склонны верить в то, что первый поединок сложится удачно для «Ростова». На успех команды Курбана Бердыева можно поставить с коэффициентом 2,2. На победе «Спарты» угадавший такой результат заработает в 3,8 раз больше первоначальной суммы ставки. А шансы команд сыграть в ничью примерно равны 1 к 3.    

Матч

Ростов - Спарта

Судья:

Бас Нейхёйс (Голландия)

Место и дата

16 февраля 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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