«Русские грозят англичанам». BBC пугает болельщиков русскими фанатами (видео)

Телекомпания BBC анонсировала выход фильма о российских фанатах, которые якобы собираются устроить погром английским добропорядочным болельщикам во время чемпионата мира, который пройдет у нас в стране в 2018 году.

Анонимный фанат из Ростова объяснил ВВС, что англичан будут бить, потому что они породили это явление - хулиганство, значит, им и достанется. Он добавил, что для одних чемпионат будет праздником футбола, для других - фестивалем насилия.

Другими героями фильма стали молодые люди в масках, представленные как группировка Orel Butchers («Орловские мясники»). Они на не слишком уверенном английском объясняют, что дерутся «ради чести» и обещают, что приехавшим на чемпионат мира 2018 года в России иностранцам непременно «надерут задницы». «Единственный способ не быть побитым – это идти в окружении семь и детей», объясняет один из «фанатов».

Полностью фильм ВВС британские зрители увидят сегодня вечером, после чего он станет доступен зрителям всемирной сети.

Как отметил председатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин, весь этот фильм — очередные страшилки.

- Анонс фильма - это очередное нагнетание темы, которую используют английские СМИ после того, как Англия проиграла нашей стране провести чемпионат мира в 2018 году. Это очередная попытка дискредитации ЧМ в России. Фильм я не видел, но творчество BBC всем знакомо давно. Они в последнее время частенько делают подобные материалы. Это вымысел. Некие провокаторы придумывают, что им вздумается. Мы, как и прежде, призываем всех фанатов спорта посетить чемпионат мира. У нас нет ничего подобного, о чем так яростно пишут СМИ Великобритании. Наш чемпионат будет отлично организован. Уровень безопасности будет на самом высоком уровне. Нечего боятся. Все это страшилки. Какие-то выдуманные стереотипы и пугалки.

На Петербургском международном экономическом форуме Путин выразил удивление тем, что в столкновениях, развернувшихся на чемпионате Европы, 200 россиян «отметелили» несколько тысяч англичан. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация The Guardian – это очередной пример русофобской истерии.

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев поддержал в этом вопросе Маркина.

«С тех пор, как англичане проиграли нашей стране право на проведение чемпионата мира по футболу, главной мишенью их СМИ стал российский спорт и наши болельщики. Публикации Guardian на тему предстоящего фильма «Би-би-си» о том, что английские фанаты станут главным объектом ненависти в России в качестве мести за события на чемпионате Европы 2016 года, это очередная провокация в адрес нашего спорта, не имеющая под собой никаких оснований», - заявил Газзаев.

Во втором рекламном ролике фильма ВВС показан спортивный зал, в котором занимаются некие люди в масках, которые объясняют, что он серьезно готовятся «устроить ад» приехавшим на чемпионат мира английским болельщикам и делятся своими угрозами перед камерой.

Главным примером заявленной «жестокости российских фанатов» в фильме станут кадры беспорядков во время чемпионата Европы по футболу во Франции, который проходил летом 2016 года. Тогда местная полиция не смогла предотвратить столкновения между российскими и английскими болельщиками, которые привели к массовым беспорядкам и травмам участников.

Напомним, что летом 2016 года движение «Россия любит футбол» организовало акцию «Футбол без насилия». По маршруту Марсель-Лилль-Тулуза-Париж - городам, где играла сборная России - отправился автобус российских журналистов и блогеров, которые вели репортажи с места событий в режиме онлайн.

После случаев околофутбольного насилия и беспочвенных обвинений в адрес всех российских болельщиков журналисты «Россия любит футбол Драйв» совместно с газетой «Советский спорт» выступили с инициативой проведения акции «Футбол без насилия», где героем стал каждый неравнодушный- прохожий, служащий, журналист, спортсмен, политик, общественный деятель, звезда шоу-бизнеса и любой другой! Участники акции, поддержавшие призыв движения «Россия любит футбол», фотографировались с табличкой с хэштегом «#футболбезнасилия» и выкладывали эти фото в социальные сети. Акцию поддержали и обычные болельщики из разных стран, и знаменитости.