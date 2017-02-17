«Отстаиваю честь и цвета ЦСКА». Боец-фанат, который не ходит на футбол
Российский
боец Дмитрий Тебекин – о том, в чем разница драки в лесу и на ринге, а также о
сопернике, который болеет за «Спартак».
18 февраля дворец спорта «Юбилейный» в Петербурге
снова преобразится, но не в хоккейную площадку, сцену или баскетбольный паркет,
как это происходит обычно. Зрители увидят рейдж, там пройдет турнир по
смешанным единоборствам М-1 Challenge
74. Помимо как всегда интересного карда, организаторы приготовили мощную
вывеску, которую мы привыкли видеть в чемпионате России по футболу – ЦСКА vs «Спартак».
Главное дерби страны на один вечер перенесется из Москвы в город «Зенита» –
одного из самых заклятых врагов и армейцев, и красно-белых.
«Спартак» представляет вице-чемпион Петербурга по
ММА, бронзовый призер Гран-при городов воинской славы Артур Тюльпаров. У него всего
один, но победный и убедительный поединок против Михала Коталика – чех сдался
уже через 47 секунд после первого гонга.
За ЦСКА будет драться более опытный Дмитрий Тебекин
– победитель Кубка Петербурга по ММА, на его счету пять сражений, три из
которых завершились в его пользу. Если Тебекин побеждает, он делает это легко и
быстро: Илью Алферова техническим нокаутом уложил за 32 секунды, таким же
образом почти за две минуты – Тайгиба Джаватханова, а приемом «рычаг локтя»
чуть меньше чем за полторы минуты – Дениса Петрова.
«Драки на улицах не застал»
–
Почему решили связать свою жизнь с околофутболом?
– Занимался спортом сам по себе, парни из клуба «Сечь» увидели меня, пригласили.
–
Как отреагировали близкие, узнав, что на матчи вы не только футбол ходите
смотреть?
– Я на игры особо не хожу, не любитель футбола. Остальные ребята ходят. Я на улицах не дрался, то время уже не застал. Всегда все было по договоренности.
–
Получается, вам интересно только то, что происходит после игры?
– Я отстаиваю честь и цвета клуба.
–
С фанатами какой команды драться сложнее всего?
– Мы у всех выигрывали обычно, выделить кого-то не могу.
«Трусость зенитовцев сделала нас героями». Как фанат «Спартака» стал бойцом ММА
«Когда дерешься в лесу, думать некогда»
–
Вспомните самую жесткую драку, после которой долго не могли прийти в себя,
например.
– К счастью, такого не было, пока для меня все заканчивалось хорошо.
–
Для ЦСКА самые принципиальные схватки с «Зенитом» или со «Спартаком»?
– Я бы так не сказал. Мы давно собирались подраться с петербургскими болельщиками «Спартака». Они все никак не хотели, но скоро это случится: будет бой между мной и Тюльпаровым.
–
Расскажите о разнице в ощущениях, когда дерешься в ринге, и когда – в лесу.
– Если ты уже опытный боец, в ринге соображаешь, что нужно делать, головой думаешь. В лесу – толпа на толпу, там просто рубка происходит. Все долбятся, думать некогда.
–
Вы продолжаете драться за ЦСКА?
– Давно забивов не было, да и соперников нет: кто-то не соглашается, с кем-то не удается договориться.
–
Что скажете про Артура Тюльпарова?
– Обычный спортсмен. С ним мы давно должны были пересечься еще в городских соревнованиях, но то были в разных категориях, то еще что-то мешало.
Докажите, что не зря 10 лет смеялись над новым стадионом в Петербурге! [тест]