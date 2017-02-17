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«Отстаиваю честь и цвета ЦСКА». Боец-фанат, который не ходит на футбол

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Отстаиваю честь и цвета ЦСКА». Боец-фанат, который не ходит на футбол
Источник: ВКонтакте

Российский боец Дмитрий Тебекин – о том, в чем разница драки в лесу и на ринге, а также о сопернике, который болеет за «Спартак».

18 февраля дворец спорта «Юбилейный» в Петербурге снова преобразится, но не в хоккейную площадку, сцену или баскетбольный паркет, как это происходит обычно. Зрители увидят рейдж, там пройдет турнир по смешанным единоборствам М-1 Challenge 74. Помимо как всегда интересного карда, организаторы приготовили мощную вывеску, которую мы привыкли видеть в чемпионате России по футболу – ЦСКА vs «Спартак». Главное дерби страны на один вечер перенесется из Москвы в город «Зенита» – одного из самых заклятых врагов и армейцев, и красно-белых.

«Спартак» представляет вице-чемпион Петербурга по ММА, бронзовый призер Гран-при городов воинской славы Артур Тюльпаров. У него всего один, но победный и убедительный поединок против Михала Коталика – чех сдался уже через 47 секунд после первого гонга.

За ЦСКА будет драться более опытный Дмитрий Тебекин – победитель Кубка Петербурга по ММА, на его счету пять сражений, три из которых завершились в его пользу. Если Тебекин побеждает, он делает это легко и быстро: Илью Алферова техническим нокаутом уложил за 32 секунды, таким же образом почти за две минуты – Тайгиба Джаватханова, а приемом «рычаг локтя» чуть меньше чем за полторы минуты – Дениса Петрова.

«Драки на улицах не застал»

– Почему решили связать свою жизнь с околофутболом?
– Занимался спортом сам по себе, парни из клуба «Сечь» увидели меня, пригласили.

– Как отреагировали близкие, узнав, что на матчи вы не только футбол ходите смотреть?
– Я на игры особо не хожу, не любитель футбола. Остальные ребята ходят. Я на улицах не дрался, то время уже не застал. Всегда все было по договоренности.

– Получается, вам интересно только то, что происходит после игры?
– Я отстаиваю честь и цвета клуба.

– С фанатами какой команды драться сложнее всего?
– Мы у всех выигрывали обычно, выделить кого-то не могу.

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«Когда дерешься в лесу, думать некогда»

– Вспомните самую жесткую драку, после которой долго не могли прийти в себя, например.
– К счастью, такого не было, пока для меня все заканчивалось хорошо.

– Для ЦСКА самые принципиальные схватки с «Зенитом» или со «Спартаком»?
– Я бы так не сказал. Мы давно собирались подраться с петербургскими болельщиками «Спартака». Они все никак не хотели, но скоро это случится: будет бой между мной и Тюльпаровым.

– Расскажите о разнице в ощущениях, когда дерешься в ринге, и когда – в лесу.
Если ты уже опытный боец, в ринге соображаешь, что нужно делать, головой думаешь. В лесу – толпа на толпу, там просто рубка происходит. Все долбятся, думать некогда.

– Вы продолжаете драться за ЦСКА?
– Давно забивов не было, да и соперников нет: кто-то не соглашается, с кем-то не удается договориться.

– Что скажете про Артура Тюльпарова?
– Обычный спортсмен. С ним мы давно должны были пересечься еще в городских соревнованиях, но то были в разных категориях, то еще что-то мешало.

Докажите, что не зря 10 лет смеялись над новым стадионом в Петербурге! [тест]

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