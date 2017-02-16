«Советский спорт» предлагает сыграть матч дружбы с английскими журналистами

«Советский спорт» уже сообщал, что сегодня, 16 февраля, в эфир выйдет фильм BBC, посвященный российским футбольным хулиганам.

Отмечается, что картина получила название «Российская армия хулиганов» («Russia's Hooligan Army»). Его анонс размещен на официальном сайте BBС. Там же помещен небольшой ролик, герои которого – молодые люди в масках, которые представляются российскими футбольными хулиганами – грозят английским болельщикам и гарантируют им нападение на чемпионате мира в России.

Напомним, столкновения между российскими и английскими болельщиками произошли во время Евро-2016 во Франции перед игрой национальных сборных.

Председатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин, комментируя фильм телерадиовещател ьной корпорации BBC о российских болельщиках, заявил, что это не более чем «художественный вымысел провокаторов».

Напомним, что летом 2016 года движение «Россия любит футбол» организо вало акцию «Футбол без насилия». По маршруту Марсель-Лилль-Ту луза-Париж - городам, где играла сборная России - отправился автобус российских журналистов и блогеров, которые вели репортажи с места событий в режиме онлайн.

После случаев околофутбольного насилия и беспочвенных обвинений в адрес всех российских болельщиков журналисты «Россия любит футбол Драйв» совместно с газетой «Советский спорт» выступили с инициативой проведения акции «Футбол без насилия», где героем стал каждый неравнодушный - прохожий, служащий, журналист, спортсмен, политик, общественный деятель, звезда шоу-бизнеса и любой другой! Участники акции, поддержавшие призыв движения «Россия любит футбол», фотографировалис ь с табличкой с хэштегом «#футболбезнасил ия» и выкладывали эти фото в социальные сети. Акцию поддержали и обычные болельщики из разных стран, и знаменитости.

В настоящий момент с движением «Россия любит футбол» связываются звезды футбола, игроки и тренеры, официальные лица, медийные персоны, которые высказывают свою позицию в связи с анонсом этого фильма.

В настоящий момент в редакции газеты «Советский спорт» прорабатывается идея матча дружбы между английскими и российскими журналистами. Мы приглашаем англичан на матч, который должен символизировать главное: футбол – не место для насилия.