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Дмитрий Аленичев: «Спартак» на первом месте заслуженно (видео)

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Аленичев
Дмитрий АленичевИсточник: «Советский спорт»

Экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на актуальные вопросы.

- Кто показывает зрелищный футбол в РФПЛ, как вы на Кубке легенд?
- «Спартак» хороший футбол показывает и заслуженно выигрывает. Также я бы отметил «Краснодар». Играющая команда.

- «Спартак» заслуженно занимает первое место?
- Да, заслуженно. Мне нравится результат.

- Правда, ранее вы говорили, что пока «не то».
- Говорил о качестве игры.

- В чем надо прибавлять?
- Они готовятся. То, что наработали, увидим в официальных играх. Не то, что увидели с «Рубином», к сожалению. Надеюсь, помимо результата, которого достигли на данный момент, прибавят и в качестве футбола.

- Оцените возвращение Самедова?
- Я бы с удовольствием поработал с Сашей. Хорошо его знаю, вместе играли. К сожалению, у меня такой возможности не было. Это очень сильное приобретение. Думаю, самый главный трансфер не только в «Спартаке», но и в российском футболе. Саша пришел в «Спартак» не доигрывать, а показывать максимальный уровень и чтобы «Спартак» стал еще сильнее.

- Каррера никогда не проводил предсезонную подготовку как главный тренер. Это может стать проблемой?
- Он прошел много сборов как второй тренер с «Ювентусом», сборной Италии. У него есть свои мысли и идеи. Получится или нет, увидим в весенней части чемпионата.

- Слышали про назначение Валерия Карпина?
- Куда?

- На «Матч ТВ».
- Свяжусь, он расскажет. Но зная Валеру, не удивлен.


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