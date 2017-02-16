«Мы с Клоппом одной группы крови». Кто будет соперничать с Бердыевым
«Советский спорт» рассказывает о главном тренере пражской «Спарты» Давиде Голубике, чья команда в 1/16 финала Лиги Европы будет соперничать с «Ростовом».
Четырнадцать лет назад Давид Голубек отправил письмо, изменившее его жизнь. Будучи студентом университета физической культуры и спорта, он попросил о возможности проходить практику в «Спарте», «Богемиансе» и «Славии». Ответ пришел только из одного клуба.
Ныне 36-летний Голубек - успешный тренер, неожиданно для всей Чехии выведший пражскую «Спарту» в весеннюю стадию еврокубков. При этом формально он пражан не возглавляет по причине отсутствия необходимой лицензии.
Понять, что из себя представляет Голубек, можно с помощью интервью, которое он дал чешскому изданию Idnes.
- Так бывает. Не было нужды в лицензии, потому я не унываю, - говорит Голубек.
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Сколько времени
удается поспать?
- Все было намного хуже, когда я только принял «Спарту». До того я тренировал «молодежку», поэтому две недели работал на грани возможностей, голова шла кругом. Что делать? Каким образом? Как начать? Купил ноутбук, положил рядом с кроватью, и как только появлялась какая-то мысль, сразу записывал.
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Все время
просыпаетесь?
- Бывало, и по три раза за ночь. То думаешь, кого ставить в основной состав, то вспоминаешь про дисквалифицирова
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Что у вас еще
лежит возле
кровати, кроме
ноутбука?
- Книги – это моя страсть. Несколько страниц перед сном – то, что надо. Сейчас читаю автобиографию Алекса Фергюсона, там есть чему поучиться. Источник тренерского вдохновения.
-
Вы до сих пор
обкладываетесь
учебниками
или уже все
знаете?
- Знаю, что почти ничего не знаю. Я только учусь.
-
Вас считают
воспитанником
Ярослава Гжебика.
- Его тоже можно считать воспитанником тренеров, работавших до него. Но соглашусь с тем, что Ярослав дал мне очень много. Он научил меня смотреть футбол другими глазами.
- Вы как-то
сказали журналистам,
что никогда
не возьмете
в команду медленных
игроков. Вспомнили
про Андреа
Пирло…
- Фраза была вырвана из контекста. Был вопрос: взяли бы вы Пирло в свою команду? Я ответил, что в свою молодежную команду не взял бы. Потому что он тормозил бы игру, а это плохо. Но во взрослую «Спарту» взял бы его, не задумываясь.
- Разве
Пирло не слишком
медленный для
современного
футбола?
- Есть футболисты, у которых высокая скорость принятия решений или хорошо развит интеллект. Они просчитывают ходы заранее. Им не нужно проделывать огромный объем беговой работы. Но в то же время, если он уйдет, что получится?
- На кого
из тренеров
хотели бы быть
похожим?
- Мне бы понравилось, если бы я был в одном списке с Клоппом, Моуриньо и Симеоне.
- Оригинально.
- Хотя у Моуриньо нет такой энергии, как раньше, он все еще вдохновляет. С Клоппом у нас одна группа крови. Он может завести не только футболистов, но и трибуны. Симеоне творит с «Атлетико» нереальные вещи.
- Какой
футбол вам
нравится?
- В прошлом году в него его играл «Лестер»: с фантастически быстрыми контратаками. В долгосрочной перспективе – футбол дортмундской «Боруссии». Скорость, прессинг и, самое главное, быстрый переход из обороны в атаку и наоборот.