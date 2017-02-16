«Мы с Клоппом одной группы крови». Кто будет соперничать с Бердыевым

«Советский спорт» рассказывает о главном тренере пражской «Спарты» Давиде Голубике, чья команда в 1/16 финала Лиги Европы будет соперничать с «Ростовом».

Четырнадцать лет назад Давид Голубек отправил письмо, изменившее его жизнь. Будучи студентом университета физической культуры и спорта, он попросил о возможности проходить практику в «Спарте», «Богемиансе» и «Славии». Ответ пришел только из одного клуба.

Ныне 36-летний Голубек - успешный тренер, неожиданно для всей Чехии выведший пражскую «Спарту» в весеннюю стадию еврокубков. При этом формально он пражан не возглавляет по причине отсутствия необходимой лицензии.

Понять, что из себя представляет Голубек, можно с помощью интервью, которое он дал чешскому изданию Idnes.

- Так бывает. Не было нужды в лицензии, потому я не унываю, - говорит Голубек.

- Сколько времени удается поспать?

- Все было намного хуже, когда я только принял «Спарту». До того я тренировал «молодежку», поэтому две недели работал на грани возможностей, голова шла кругом. Что делать? Каким образом? Как начать? Купил ноутбук, положил рядом с кроватью, и как только появлялась какая-то мысль, сразу записывал.

- Все время просыпаетесь?

- Бывало, и по три раза за ночь. То думаешь, кого ставить в основной состав, то вспоминаешь про дисквалифицирова нных, или про то, что молодежь наигрывать надо.

- Что у вас еще лежит возле кровати, кроме ноутбука?

- Книги – это моя страсть. Несколько страниц перед сном – то, что надо. Сейчас читаю автобиографию Алекса Фергюсона, там есть чему поучиться. Источник тренерского вдохновения.

- Вы до сих пор обкладываетесь учебниками или уже все знаете?

- Знаю, что почти ничего не знаю. Я только учусь.

- Вас считают воспитанником Ярослава Гжебика.

- Его тоже можно считать воспитанником тренеров, работавших до него. Но соглашусь с тем, что Ярослав дал мне очень много. Он научил меня смотреть футбол другими глазами.

- Вы как-то сказали журналистам, что никогда не возьмете в команду медленных игроков. Вспомнили про Андреа Пирло…

- Фраза была вырвана из контекста. Был вопрос: взяли бы вы Пирло в свою команду? Я ответил, что в свою молодежную команду не взял бы. Потому что он тормозил бы игру, а это плохо. Но во взрослую «Спарту» взял бы его, не задумываясь.

- Разве Пирло не слишком медленный для современного футбола?

- Есть футболисты, у которых высокая скорость принятия решений или хорошо развит интеллект. Они просчитывают ходы заранее. Им не нужно проделывать огромный объем беговой работы. Но в то же время, если он уйдет, что получится?

- На кого из тренеров хотели бы быть похожим?

- Мне бы понравилось, если бы я был в одном списке с Клоппом, Моуриньо и Симеоне.

- Оригинально.

- Хотя у Моуриньо нет такой энергии, как раньше, он все еще вдохновляет. С Клоппом у нас одна группа крови. Он может завести не только футболистов, но и трибуны. Симеоне творит с «Атлетико» нереальные вещи.

- Какой футбол вам нравится?

- В прошлом году в него его играл «Лестер»: с фантастически быстрыми контратаками. В долгосрочной перспективе – футбол дортмундской «Боруссии». Скорость, прессинг и, самое главное, быстрый переход из обороны в атаку и наоборот.