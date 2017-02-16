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«В одном строю шагают физкультура и спорт»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«В одном строю шагают физкультура и спорт»

О чём писал «Советский спорт» в февральские дни в разные годы.

Листать редакционную подшивку – не просто удовольствие. История «Советского спорта» - это ведь не только часть истории отечественной прессы, это вообще ни много ни мало история страны. История отражалась в заголовках, в способе подачи материала, в выборе тем. Предлагаем вам окунуться в атмосферу прежних лет вместе с… - как мы тогда писали? – пожелтевшими страницами прошлого.

1965 год, №5165

Победная высота

Зрители на трибунах нью-йоркского «Мэдисон сквер-гардена» восторженно приветствуют чемпиона. В исходе состязаний они были уверены заранее, но этот прыгун уже в который раз прыгает выше всех – и самые сдержанные любители спорта не в силах скрыть ликования.

Итак, московский студент Валерий Брумель в третий раз завоевал золотую медаль на Открытом чемпионате США по легкой атлетике. Мало кто из иностранных спортсменов может похвастаться такими достижениями: слишком уж сильна конкуренция на этих соревнованиях. Однако Брумель снова, на сей раз легко, превзошел всех своих соперников.

2 м 18,5 см. Победа убедительная. Однако своим результатом Валерий не очень доволен. Высота 2 м 21 см пока не покорилась. Но впереди новые состязания…

1966 год, №5473

Тесно на прилавках

Широкой популярностью в городе Ржеве пользуется магазин №7 «Спорткультторга«. Здесь всегда многолюдно. В магазине большой выбор спортивных товаров.

За прилавками стоят люди, любящие свою профессию. Они стремятся полнее удовлетворить спрос покупателей самых различных возрастов. Большую признательность за вежливое и культурное обслуживание завоевали продавцы В.Мясникова и Е.Терентьева. (Ф.Капустин)

1972 год, №7304

Характер офицера

Согласитесь, чтобы толкнуть штангу весом в 200 кг, нужно обладать большой силой. Евгений Пеньковский наделен ею сполна. Но не только это качество украшает отличного спортсмена, офицера Советской Армии… Это произошло вчера в Москве на чемпионате Вооруженных Сил СССР. Выступали спортсмены полутяжелого веса. Третье упражнение – толчок.

- Поставьте два центнера, - донеслось из-за кулис. – Хочу установить рекорд.

Стальная громада была водружена на помост. Несколько секунд атлет о чем-то сосредоточенно думал. Затем подошел к снаряду и перед тем, как взяться за гриф, произнес вслух: «Этот толчок я посвящаю Виктору Куренцову». Присутствовавшие в зале, естественно, несколько смутились: не будет ли обидой для выдающегося Куренцова, если толчок не получится. Но Евгений Пеньковский четко зафиксировал штангу над головой. Есть рекорд! Вот вам еще одно качество молодого офицера 0- твердая вера в свои возможности. (Э.Цирик, судья международной категории)

1977 год, №8960

Полевая почта «Советского спорта»

Днем и ночью, в стужу и пургу бдительно несут свою почетную вахту по охране социалистического Отечества советские воины. Солдат должен быть постоянно в боевой готовности, всегда начеку.

Большое место в боевой учебе солдат и матросов отводится физической культуре и спорту. Многие воины во время службы активно участвуют в спортивных состязаниях, выполняют различные нормативы.

В одном строю с солдатами шагают физическая культура и спорт.

1988 год, №12263

Шашлык… на олимпийском огне

Многое бы в современных Олимпийских играх заставило бы их основателя Пьера де Кубертэна схватиться за голову. Разгул рекламы, необходимость проверки на допинг – наверное, он сначала посчитал бы это просто кошмарным сном.

Еще один «сюрприз» приготовили некоторые сотрудники Оргкомитета Зимних Игр в Калгари. Они жарили мясо на олимпийском огне. Организаторы видят в подобной «доступности» главного олимпийского символа воплощение идеи демократичности Игр.

Что ж, демократичность можно понимать по-разному. (соб.корр. из Калгари).

1978 год, №9266

Рабочий человек

Участник соревнований по биатлону Анатолий Кулебакин – работник, ударник коммунистического труда» (Из сообщения мандатной комиссии VI зимней Спартакиады народов РСФСР)

Недавно приключился со мной забавный случай. Иду я по трассе и вдруг слышу чей-то брюзжащий голос: «Этому шустрячку вагоны с лесом разгружать, а он, видите ли, прохлаждается». Покосился я в сторону «шутника», а сам от смеха давлюсь. Ведь я и в самом деле лес из вагонов разгружаю. Работаю стропальщиком на Архангельском целлюлозно-бумажном комбинате. Ну, а в свободное время, как видите, лыжами балуюсь. Год назад решил попытать счастья в биатлоне. Вроде бы получается. К одному значку мастера спорта добавил второй.

Не тяжело ли совмещать работу с тренировками? Нелегко, конечно. Жена иногда нет-нет, да ворчать начнет: мол, когда ты, старый, угомонишься (мне 34-й год идет – для спортсмена возраст немалый). А вот никак не угомонюсь… Я себя пока ещё к начинающим биатлонистам причисляю. (монолог записал В.Калядин)

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