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Свои среди чужих. Аввакумова и еще 5 россиян, побеждающих нас за другие страны

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Екатерина Аввакумова
Екатерина АввакумоваИсточник: Associated Press

Пока чемпионат мира по биатлону для России вряд ли можно назвать удачным – одна медаль и та бронзовая, да еще и в смешанной эстафете.

В женской индивидуальной гонке нашу команду и вовсе ждал провал. Лучшая из россиянок оказалась на 26-м месте. Остальные не вошли даже в 40 лучших.

Зато на пятой позиции оказалась наша бывшая соотечественница Катя Аввакумова. Можете угадать, какую страну она представляет в Австрии? Южную Корею. С этого года девушка сменила свое спортивное гражданство. В России она даже в команду не проходила, а за Корею – почти в медалях на мировом первенстве оказалась.

Видимо, корейцы перед домашней зимней Олимпиадой 2018 года решили перенять российский опыт натурализации спортсменов. Как мы у них забрали Виктора Ана, так и они у нас из-под носа увели Аввакумову. Да, пока ее результаты не впечатляют, но на чемпионате мира она показала, что способна удивлять.

Пятое место Аввакумовой заставило нас вспомнить и некоторых других россиян, которые, сменив гражданство, не раз доказывали, как в России ошибались, не доверяя им место в составе сборных.

Юрий Подладчиков

В свое время Юрий Подладчиков стал первым в истории россиянином, который отобрался для участия в Олимпийских играх по сноуборду в халф-пайпе. Тогда, в 2006 году  состязания закончились для него неудачно – он финишировал 37-м в квалификации и не попал в финалы.

В 2007 году сноубордист принял решение сменить гражданство. Он и до этого жил со своими родителями-учеными в Швейцарии, но паспорт получил лишь в 2007 году. Над сменой гражданства Юрий не раздумывал. В российской команде ему не хотелось оставаться – тренеры смотрели косо. Работать в такой атмосфере ему было невозможно. Вот он и выбрал Швейцарию.

После этого к Подладчикову пришли первые успехи: серебро мировых X-Games, золото на европейских экстремальных играх, золото чемпионата мира WSF, золото чемпионата мира FIS и наконец-то золото Олимпиады. Причем, Олимпийские игры он выиграл не где-нибудь, а именно в Сочи-2014.

Анастасия Кузьмина

У Анастасии Кузьминой история напоминает происходящее сейчас с Аввакумовой. В России свой шанс она получила, но воспользоваться им не сумела. Вместо того, чтобы биться головой о бетонную стену, преграждавшую ей дорогу в сборную России, девушка вышла замуж за израильского бизнесмена с российскими корнями и переехала жить в Словакию, став лидером местной сборной по биатлону.

Последний сезон в составе российской команды Анастасия провела в 2005/2006 годах. В 2009 году к ней пришли первые успехи: два золота чемпионата Европы в Уфе, серебро чемпионата мира в Пхенчхане. В 2010 году  она стала триумфатором Олимпийских игр в Ванкувере: золото в спринте и серебро в преследовании.

Через четыре года Кузьмина отвесила России еще одну пощечину, выиграв золотую медаль Олимпийских игр в Сочи – снова в своей коронной дисциплине, - в спринте. Правда, до своего родного брата, Антона Шипулина, даже Анастасии далеко.

Анастасия Люкина

Уроженка Москвы Анастасия Люкина, появилась на свет в семье двукратного Олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Валерия Люкина и его супруги чемпионки мира по художественной гимнастике Анны Кочневой.

Вот только с развалом Советского Союза Анастасия потеряла шанс выступать за Россию – ее родители уехали в США, когда девочке было всего два года. В Штатах денег на няню не было, поэтому Настя, которую не хотели растить спортсменкой, постоянно торчала в спортивном зале. Естественно, в три года она начала заниматься гимнастикой.

Через десять лет она уже была лидером молодежной команды США по спортивной гимнастике, показывая результаты на уровне взрослых спортсменов. На Олимпийские игры 2004 года девушка не попала только из-за возрастных ограничений.

Оторваться ей удалось четырьмя годами позже – в Пекине Настя Люкин, как ее узнал весь мир, завоевала пять медалей: золото в многоборье, три серебра и бронзу в вольных упражнениях. Вся сборная России на той Олимпиаде сподобилась лишь на две бронзы. К тому моменту Люкина уже была четырехкратной чемпионкой мира.

Марина Анисина

Сейчас мы знаем Марину Анисину, как экс-супругу актера Никиты Джигурды. Но изначально она прославилась, как фигуристка.

Талант Марины был заметен еще на юниорском уровне, когда она в паре с Ильей Авербухом в танцах на льду выиграла два чемпионата мира в 1990 и 1992 годах. Позже Илья нашел себе новую партнершу. Марина встала в пару к Сергею Сахновскому, но он вскоре уехал в Израиль. Анисина вновь осталась одна.

Следующего партнера удалось найти лишь за пределами России – во Франции. Им стал Гвендаль Пейзера. С ним Марина и отправилась на Олимпийские игры сначала в японский Нагано, где они выиграли бронзу. А в 2002 году в американском Солт-Лейк-Сити Анисина стала Олимпийской чемпионкой. Ее бывший партнер Илья Авербух занял второе место.

Людмила Энквист

Очень непростая судьба досталась легкоатлетке Людмиле Леоновой. Изначально уроженка Тамбова мечтала стать спортивной гимнасткой. Однако во время очередных летних каникул способную девочку в ДЮСШ города Мичуринска заприметил тренер Николай Нарожиленко. Он и уговорил ее начать заниматься легкой атлетикой, а родителей – отпустить чадо заниматься к нему в группу.

Вскоре девушка уже выигрывала медали на союзных соревнованиях, но не под фамилией Леонова. К тому времени она уже успела окончить школу и выйти замуж. Девушка приняла фамилию мужа – Нарожиленко. Под ней же она в 1991 году выиграла чемпионат мира в беге с барьерами на 100 метров.

В 1993 году в допинг-пробе Людмилы нашли стероиды. Девушка обвинила мужа и тренера в том, что это он подмешал ей запрещенный препарат – умышленно. Последовал развод.

Людмила горевала недолго. Вскоре она вышла замуж за гражданина Швеции Юхана Энквиста и сменила гражданство, не только в обычном паспорте, но и во всех спортивных документах. Выступая за Швецию Людмила Энквист стала двукратной чемпионкой мира, а в 1996 году выиграла и Олимпийские игры в Атланте.    

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