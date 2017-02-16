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Фетисов прав! НХЛ грубо плюет на весь хоккейный мир, не думая о будущем

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вячеслав Фетисов
Вячеслав ФетисовИсточник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» комментирует жесткое заявление двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова в адрес боссов НХЛ.

Сегодня в СМИ появилось очень интересное заявление Вячеслава Фетисова. Легендарный защитник и чемпион Олимпийских игр рассуждал о возможности участия Александра Овечкина в Зимних играх-2018 вопреки вердикту НХЛ не отпускать туда своих игроков.

А также высказался в общем об этой давно наболевшей проблеме в мировом спорте или точнее именно в олимпийском движении.

- Надеюсь, что НХЛ допустит участие своих игроков в Олимпиаде, - заявил Вячеслав Фетисов в интервью ТАСС. - Они там до последнего тянули и перед Сочи. Лига делает все, что хочет, не думает о том, что будет завтра. Мне кажется, одним из достижений хоккея стал приезд европейцев в НХЛ в конце 80-х, что поменяло лигу. На игроков НХЛ смотрят миллиарды людей, и нужно думать не о кармане, а об игре…

Вот вроде ничего нового Фетисов и не сказал. А в то же время лично меня он заставил по новому взглянуть на проблему.

Ведь мы уже как бы привыкли и не возмущаемся. И покорно ждем – отпустит НХЛ своих игроков на Олимпиаду или нет? И ведь не в первый раз это уже.

Но ведь Фетисов прав! Раньше НХЛ могла запретить участвовать в Олимпиаде только североамериканским игрокам. В первую очередь только канадцам. Их тогда особенно, кстати, на Зимние игры и не звали. Обходились другими хоккейными державами.

Но именно в 80-е и 90-е годы ситуация в хоккейном мире кардинально переменилась. Потому что НХЛ в это время широко распахнула двери для европейских игроков.

И вот уже на протяжении многих лет забирает к себе всех лучших даже из таких крепких хоккейных держав, как Россия, Швеция, Финляндия, Чехия, Словакия, Швейцария… Я уж не говорю о странах второго хоккейного эшелона, где игроки, выступающие в НХЛ, сразу становятся чуть ли не легендами.

Благодаря этим игрокам НХЛ приковывает к себе внимание всего мира. Мы по-разному можем относиться к заокеанской лиге. Подавляющее большинство наших болельщиков никогда не побывает даже на одном-единственном ее матче.

Но все равно нам интересно, сколько голов наколотит в новом сезоне Овечкин? Как там у Малкина протекает заочное соперничество с Кросби? Что покажут Тарасенко, Панарин и Кузнецов? В порядке ли Бобровский?

И в других странах такой же интерес к звездам тоже есть.

И вот Олимпиада. Мировой форум. Турнир, выходящий за рамки любых коммерческих проектов. Потому что он, по идее, должен объединять Мир.

Вот никто не помнит, но в Древней Греции, одной из колыбелей нашей человеческой цивилизации, где и зародились Олимпиады, из-за Игр могли реально остановить войну! Причем сделать это спонтанно. Вот вчера воевали, погиб известный воин. Стоп, перемирие. Проводим Олимпийские игры в его честь. И война останавливалась. Такой случай описан Гомером в «Илиаде».

А что происходит сейчас?

Люди из многих стран мира ждут Олимпиаду. И хотят увидеть там своих лучших спортсменов. И в частности в своих хоккейных командах - лучших игроков. Тех, кого они знают. За чьей карьерой следили даже за океаном…

И вдруг нам кто-то заявляет: «Не, мы тут посчитали, невыгодно нам это. Не отпустим».

Ну что это за бред-то?

Вот сейчас, наверное, многие просто не понимают – какой это подлый и циничный удар по мировому хоккею. Я порой даже в России слышу реплики от своих коллег и просто любителей хоккея, что НХЛ в своем праве.

Но вы посмотрите, что она уже сделала с чемпионатами мира? С этим старейшим турниром, которому больше ста лет, с которого и начинался хоккей в свое время.

НХЛ его просто не замечает. И слава Богу, что игроки, не попавшие в Кубок Стэнли в сборные все же приезжают. Но отношение к турниру за последние двадцать лет резко переменилось.

НХЛ прополоскала людям мозги, ввела запрет на отъезд в сборные весной ведущих игроков. И статус чемпионата мира упал. Его некоторые именуют «первенством водокачки»…

А теперь что Олимпиада на очереди? Ее также хотят понизить в рейтинге?

Но тогда у меня вопрос – а где тогда смотреть битвы лучших игроков планеты?

Наверное, многие поспешат ответить – на Кубке мира.

Я не хочу сейчас опять об этом турнире спорить. Хотя лично мне желание проводить соревнование лучших игроков в августе или сентябре, сразу после отпуска, кажется нелепостью. Которая на деле оборачивается убожеством. Летний хоккей своеобразен. И мы все знаем, в чем его отличие от нормального зимнего и весеннего хоккея. У него более низкое качество.

Но сейчас я напомню просто, что Кубок мира проводит НХЛ. Проводит, когда захочет и сколько хочет. Приглашает туда – кого хочет. Может вдруг придумать новые команды там типа сборной Европы или молодых звезд СА. Может какую-то сборную из состава участников выкинуть по своему желанию. Вот был КМ в 2016 году, а до этого в 2004-м.

Один раз за 12 лет! Это вообще нормально для мирового хоккея, для болельщиков из Европы?

По-моему – не нормально.

Нельзя так нагло плевать в лицо всему миру. Сперва сманить к себе лучших игроков. А потом еще и запретить им выступать на традиционных мировых форумах.


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