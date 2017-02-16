Карпин нашел себя! Тренер над экспертами, эксперт над тренерами

Очень показательно, что должность, на которую с 16 февраля назначен Валерий Карпин, до сей поры в структуре «Матч ТВ» отсутствовала.

Позиция «Главный редактор футбольных программ» создана специально для его персоны. Чей светлый образ не укладывался ни в одну из рабочих ниш, существующих в футбольной и околофутбольной плоскостях.

Вот так сбываются мечты. Валерий Георгиевич отныне - главный тренер над комментирующими экспертами и одновременно главный эксперт над действующими тренерами и футболистами. Полнейшая самореализация сразу в двух ипостасях, где последнее слово будет оставаться за Валерием Георгиевичем. Эксклюзив! Еще и тем украшенный, что за Карпиным, в отличие от других руководителей канала, сохраняется пребывание в кадре, столь важное для человека, явно не чурающегося самолюбования.

Коллега, сообщивший мне новость о назначении, задал риторический вопрос: мол, зачем Карпину это?

А я вот думаю, что, попробовав себя в телевизионной работе и сравнив ощущения с работой тренерской, В.Г. пришел к выводу: да это же и есть мое! Он ведь, вспомним, как раз с этого и начинал послеигровую самореализацию – на испанском телевидении. А потом занесла же нелегкая в менеджеры и тренеры…

Жизнь завязывает порой занятнейшие узелки. Не далее как ночью перед назначением Карпина теленачальником я слушал очередной его экспертный анализ по матчам Лиги чемпионов. Он, к чему мы уже привыкли, говорил живо, складно и четко прорисовывал линии игровой геометрии. И вдруг меня пробила мысль, мигом прояснившая, почему из Карпина не получился настоящий глубокий тренер. В.Г. скользил этак по игровой поверхности. По тактическим чертежам. Даже не пытаясь заглянуть в дебри мотивов, побуждавших мастеров мяча поступить на поле так, а не иначе. Он мог задаться вопросом «почему?» - но не брался на него ответить.

Таким Карпина мы запомнили и в его тренерскую бытность. Он мог въедливо разобрать эпизод – но неизменно спотыкался на вопросе, который часто задавал самому себе, тренеру: почему же такой-то игрок не выполнил то, что Карпин наказывал на установке?

Хороший тренер умеет пусть не умереть в игроках своей команды, но раствориться в них. Его бьет то же электричество, что и игроков. Он чувствует их футбольные флюиды, как свои собственные.

Тренер Карпин если не произносил этого вслух, то наверняка не раз подумал: много им чести, чтобы я, такой яркий и всезнающий, в них, недотепах, растворялся.

Валерий Георгиевич оказался, пожалуй, поверхностным тренером – в котором соединились собственное игроцкое прошлое и слегка отстраненная позиция стороннего наблюдателя.

Зато теперь он сделал единственно верный и органичный для себя выбор. Я думаю, Карпину уготована очень длительная и необычайно успешная телевизионная карьере, И продлится она до того момента, пока российскому ТВ не надоест показывать футбол.

Наверное, в начальственной должности В.Г. будет очень неплохо зарабатывать. Ну да, меньше топ-тренеров. Зато здесь он будет пользоваться привилегиями этакой безмятежной звезды, которую все – ну почти все – будут слушаться и слушать, сильно любить, и никто – ну почти никто – не подвергнет гневу или проклятию.

Лучший тренер среди экспертов! Лучший эксперт среди тренеров!

Только искренние поздравления и телеканалу, и лично Валерию Георгиевичу. Выбор – прямо в яблочко.