Разруха на рубежах. Россияне снова без наград, победил американец Бэйли

Антон Шипулин Источник: Reuters

Индивидуальная гонка чемпионата мира также не принесла медалей россиянам. Самые большие шансы на награду были у Антона Шипулина, но два промаха на первом же рубеже исключили его из числа претендентов на подиум. В мужской индивидуалке случилась самая громкая сенсация ЧМ-2017 – чемпионом мира в этой дисциплине стал американец Лауэлл Бэйли. Фуркад – третий.

«Немножко не везет со стрельбой»

Два промаха на первой же стрельбе – это как воткнуть кинжал в сердце российского болельщика, и без того израненное. Так начал гонку Антон Шипулин.

-- Я не волновался, старался работать, как на тренировке. То, что я уходил под первым номером в гонку, большого значения не имело, - рассказал Антон корреспонденту «Матч ТВ» Илье Трифанову после гонки. – Да, я подошел к чемпионату мира в оптимальной физической форме. Мы с тренером все делали для того, чтобы я был конкурентоспособ ен на лыжне. В принципе так и получается. Но немножко не везет со стрельбой.

«Немножко» становится настоящим роком для лидера сборной России. Может так случиться, что масс-старт станет последней гонкой Шипулина в карьере на чемпионатах мира. Несколько дней назад на пресс-конференци и Антон отметил, что после Олимпиады в Пхенчхане он может завершить карьеру. Но как бы то ни было, как минимум две гонки для того, чтобы встретиться с золотой мечтой, у него еще есть.

3+2+1+1=7

Очередной «не наш день» продолжился семью промахами Александра Логинова. На первом рубеже – сразу три, на втором – плюс два и еще на двух – по одному. И это тот самый Логинов, который выиграл чемпионат Европы с одной штрафной минутой.

Неожиданная разруха на стрельбе подкосила всю нашу сборную. Два-три – еще можно понять и простить. Но семь?!

За Логиновым не свезло Гараничеву, а там и Волкову тоже. Волков промахнулся меньше всех, но его физические возможности таковы, что если рассчитываешь на медаль, то стрелять нужно 20 из 20. Алексей попал 19. Получилось бы 20 – Волков все равно остался бы без медали – на четвертом месте, вслед за Фуркадом.

Кошмар и золото

В этой гонке развернулась невероятная борьба за золото. Мы уже не раз подчеркивали, что индивидуалка это шанс для «лузеров», которые могут одолеть четыре рубежа со счетом 20:0 и взлететь выше солнца. Солнце в данном случает Фуркад – не в смысле, что он излучает тепло, а в том плане, что он один такой. Великий и ужасный (но не Бьорндален), сегодня промахнулся дважды и, конечно, из ста одного участника гонки могли найтись такие, кто этот результат на стрельбе превзойдет.

Таких оказалось только трое – два чеха Михал Крчмар и Онджей Моравец и американец Бейли. Крчмару не хватило силенок по трассе и в итоге ему удалось получить приглашение только на цветочную церемонию. А вот Моравец вполне уверенно Фуркада опередил.

Интрига в гонке держалась до тех пор, пока не финишировал участник под номером 100 – Лоуэлл Бэйли. Под первым номером стартовать плохо. Все участники будут знать твой результат и ориентироваться на него. Под номером 100 – это вообще кошмар. Особенно в условиях весеннего Хохфильцена, когда ты бежишь по каше. Но если ты стреляешь как бог, что каша не помеха.

Бэйли – главная сенсация чемпионата мира. Он чемпион. Очевидно, что шансов у него было не больше, чем у всей нашей четверки, вместе взятой. Но с золотом сегодня человек из страны, где не каждый знает, что такое биатлон в принципе.

Чемпионат мира

Хохфильцен (Австрия)

Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км

1. Лауэлл Бэйли (США) – 48.07,4 (0+0+0+0=0 промахов)

2. Ондржей Моравец (Чехия) – отставание 3,3 (0)

3. Мартен Фуркад (Франция) – +21,2 (1+0+1+0=2)

4. Эрик Лессер (Германия) – +32,0 (0+1+0+0=1)

5. Сергей Семенов (Украина) – +38,6 (0+0+1+0=1)

6. Михал Крчмар (Чехия) – +43,6 (0)

7. Антон Шипулин (Россия) – +43,9 (2+0+0+0=2)

8. Тингнес Бе (Норвегия) – +1.11,9 (0+0+1+1=2)

9. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) – +1.14,3 (0+0+1+0=1)

10. Бенджамин Вегер (Швейцария) – +1.22,8 (0+0+0+1=1)

11. Алексей Волков (Россия) – +1.28,7 (1+0+0+0=1)

12. Симон Эдер (Австрия) – +1.31,6 (0+1+0+1=2)

13. Симон Шемпп (Германия) – +1.40,5 (2+0+0+0=2)

14. Юлиан Эберхард (Австрия) – +1.57,9 (1+1+0+1=3)

20. Евгений Гараничев (Россия) – +2.33,7 (0+1+1+1=3)

72. Александр Логинов (Россия) – +7.24,3 (3+2+1+1=7)

Лыжный ход

1. М.Фуркад – 43.10,6

2. Эберхард – отставание 24,8

3. Шипулин – отставание 33,6

4. Фийон-Майе – +43,4

5. Й-Т. Бё – +43,8

6. Долль – +48,0

7. Шлезингр – +49,7

8. Лессер – +57,1

9. Клод – +1.04,9

10. Эдер – +1.05.0

14. Гараничев – +1.16,5

27. Логинов – +1.51,7

31. Волков – +2.03,7