На хорошем поле, но с полупустыми трибунами?

«Советский спорт» об антураже перед матчем Лиги Европы «Ростов» - «Спарта».

ПАРТИЗАНЫ

- Это русские – настоящие партизаны, - сокрушался перед матчем Зденек Свобода, который входит в тренерский штаб «Спарты».

Перед Свободой зимой стояла тяжелая задача – собрать информацию об одном из самых закрытых клубов России. «Ростов» трансляции контрольных игр не проводил, тренировки закрывал, да и вообще прятался, как мог.

- Когда-нибудь расскажу много веселых историй о том, как следил за русскими, - приводит слова Свободы официальный сайт «Спарты». – Это были очень интересные способы.

В итоге пражский шпион написал целый отчет о желто-синих. По мнению Свободы, самый опасные игроки «Ростова» - быстрые Азмун и Полоз, мощный Бухаров, а также креативные Ерохин, Нобоа и Байрамян.

«Спарта», кстати, своим устройством очень похожа на «Ростов». В декабре главным тренером пражского клуба был назначен Томаш Пожар, который до этого находился на должности спортивного директора. Так в чем же сходство? Дело в том, что Пожар – главный номинально. Тренировочным процессом «Спарты» руководит Давид Голоубек, у которого нет необходимой лицензии.

В Ростову-на-Дону гости добирались с приключениями. Незадолго до взлета стало плохо одному из журналистов, которых взяли с собой. Из-за этого рейс задержался на полтора часа. К счастью, с представителем СМИ все хорошо.

СНЕГОПАД

Пока «Ростов» готовился к матчу в Белеке, на местном стадионе кипела работа. По сравнению с Лигой чемпионов требований к стадиону стало меньше, но к состоянию поля относятся также серьезно.

Газон «Олимпа-2» благополучно зимовал, и все шло по плану. Проблемы начались во вторник. Из-за сильного ветра разорвало специальную пленку, которая накрывала траву. Получилось, что поле стало «голым» на день раньше намеченного срока. Ко всем бедам добавился и снегопад, который зарядил во вторник вечером.

На газоне можно было бы проводить чемпионат мира по биатлону, но местный агроном не зря считается одним из лучших в России. Колдовали всю ночь, и, в итоге, трава к всеобщему удивлению стало выглядеть прилично. Пикник не устроишь, но в футбол играть можно.

От стихии немного понервничали и игроки «Ростова», которые приземлялись в местном аэропорту в самый разгар снегопада. К счастью, сели без особых проблем.

СТАДИОН БУДЕТ ПОЛУПУСТЫМ?

Если все вопросы, связанные с плохой погодой закрыли, то проблему с продажей билетов так и не решили Виной всему высокие цены и сильный мороз. Скидки, ролики с призывом прийти на футбол – на ростовского зрителя ничего не подействовало. Весь день у касс «Олимпа» была тишина.





За два часа до стартового свистка в продаже оставалось около 5 тысяч билетов. Так же в Ростове-на-Дону ходят на «Оренбург» и «Анжи».