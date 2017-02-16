Шутки кончились! Слуцкий и еще 4 тренера, которых заставляли извиняться
15 февраля комитет по этике Российского футбольного союза
обязал экс-наставника ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого принести публичные
извинения российским арбитрам за шутку, которую тренер позволил себе в эфире
телеканала «Матч ТВ» еще 10 июня 2016 года, накануне отъезда сборной на
Евро-2016.
«В принципе, если человек – арбитр, его уже можно бить,
честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр. Но мне
приходится держать себя в рамках приличия. Это же дисквалификация, наказание.
Надо как-то отводить душу в другом месте. Можно грушу помолотить. Арбитров
лучше не надо», - сказал Леонид Викторович, когда его спросили, почему он,
будучи еще молодым тренером клуба «Олимпия», ударил судью.
Теперь Слуцкий, вроде как, обязан принести извинения.
Публично. А не то… А что не то? Слуцкий сейчас нигде не работает. А если в
ближайшее время и трудоустроится, то, скорее всего, в английский «Челси», на
который полномочия комитета по этике, слава Богу, не распространяются.
«Советский спорт» решил вспомнить футбольных спортивных
тренеров, которых заставляли извиняться за какие-либо прегрешения.
Владимир Вайс
В 2010 году Ассоциация журналистов Словакии официально
потребовала извинений от главного тренера словацкой сборной Владимира Вайса.
Скандал разгорелся после матча чемпионата мира по футболу, который Словакия
проиграла Парагваю со счетом 0:2. Вайсу не понравились вопросы словацких
журналистов на послематчевой пресс-конференции и он принялся на них кричать, а
одному – даже угрожал физической расправой.
«Тренер должен уметь выполнять свои обязанности без того,
чтобы угрожать представителям СМИ только за то, что они выполняют свою работу»,
- говорилось в заявлении журналистов.
Виктор Пицуркэ
В 2013 году потребовал извинений от тренера сборной Румынии Виктора Пицуркэ президент румынской Профессиональной футбольной лиги Думитру Драгомир. Причиной
стало сокрушительное поражение румын от сборной Голландии со счетом 0:4.
«В матче со сборной Голландии главной ошибкой румынских
футболистов была их плохая игра. Поэтому за сокрушительное поражение от
Голландии со счетом 0:4 главному тренеру румынской сборной Виктору Пицуркэ обязан
не только перед футбольными болельщиками, но и перед всей страной», - заявил футбольный
чиновник.
Дмитрий Аленичев
В 2015 году комитет РФС по этике уже требовал у тренера
принести публичные извинения. Этим тренером был наставник тульского «Арсенала»,
а в последствии и московского «Спартака» Дмитрий Аленичев. Экс-тренер
красно-белых провинился в том, что в своем интервью набросился на Контрольно-дисциплинарный
комитет, обязавший «Арсенал» провести очередную встречу чемпионата России на
нейтральном поле.
«Считаю, таких людей, как Григорьянц и ему подобных, надо
самих оградить от футбола колючей проволокой. Чтобы не мешали людям ходить на
стадионы, не лишали их праздника. Пожалуй, только такая мера поможет сдвинуть
российский футбол с мертвой точки. Кстати, Григорьянц, очевидно, чувствуя свою
вседозволенность, вызывающе ведет себя на заседаниях КДК», - гласило
опубликованное на официальном сайте «канониров» интервью Аленичева.
Виталий Кварцяный
Один из самых скандальных тренеров на постсоветском
пространстве – украинский специалист Виталий Кварцяный. В принципе, его можно
наказывать за каждую вторую пресс-конференцию. Но в 2015 году он перешел черту.
Тренер «Волыни» набросился с оскорблениями на арбитра
матча его команды с «Черноморцем». На беду Кварцяного арбитром оказался не
мужчина, который мог бы в той же тональности ответить тренеру, а девушка Екатерина
Мозуль. По мнению Кварцяного «мадам не надо было портить игру» и что «на вагон
колгот она еще могла бы заработать».