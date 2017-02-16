Шутки кончились! Слуцкий и еще 4 тренера, которых заставляли извиняться

15 февраля комитет по этике Российского футбольного союза обязал экс-наставника ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого принести публичные извинения российским арбитрам за шутку, которую тренер позволил себе в эфире телеканала «Матч ТВ» еще 10 июня 2016 года, накануне отъезда сборной на Евро-2016.

«В принципе, если человек – арбитр, его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр. Но мне приходится держать себя в рамках приличия. Это же дисквалификация, наказание. Надо как-то отводить душу в другом месте. Можно грушу помолотить. Арбитров лучше не надо», - сказал Леонид Викторович, когда его спросили, почему он, будучи еще молодым тренером клуба «Олимпия», ударил судью.

Теперь Слуцкий, вроде как, обязан принести извинения. Публично. А не то… А что не то? Слуцкий сейчас нигде не работает. А если в ближайшее время и трудоустроится, то, скорее всего, в английский «Челси», на который полномочия комитета по этике, слава Богу, не распространяются.

«Советский спорт» решил вспомнить футбольных спортивных тренеров, которых заставляли извиняться за какие-либо прегрешения.

Владимир Вайс

В 2010 году Ассоциация журналистов Словакии официально потребовала извинений от главного тренера словацкой сборной Владимира Вайса. Скандал разгорелся после матча чемпионата мира по футболу, который Словакия проиграла Парагваю со счетом 0:2. Вайсу не понравились вопросы словацких журналистов на послематчевой пресс-конференции и он принялся на них кричать, а одному – даже угрожал физической расправой.

«Тренер должен уметь выполнять свои обязанности без того, чтобы угрожать представителям СМИ только за то, что они выполняют свою работу», - говорилось в заявлении журналистов.

Виктор Пицуркэ

В 2013 году потребовал извинений от тренера сборной Румынии Виктора Пицуркэ президент румынской Профессиональной футбольной лиги Думитру Драгомир. Причиной стало сокрушительное поражение румын от сборной Голландии со счетом 0:4.

«В матче со сборной Голландии главной ошибкой румынских футболистов была их плохая игра. Поэтому за сокрушительное поражение от Голландии со счетом 0:4 главному тренеру румынской сборной Виктору Пицуркэ обязан не только перед футбольными болельщиками, но и перед всей страной», - заявил футбольный чиновник.

Дмитрий Аленичев

В 2015 году комитет РФС по этике уже требовал у тренера принести публичные извинения. Этим тренером был наставник тульского «Арсенала», а в последствии и московского «Спартака» Дмитрий Аленичев. Экс-тренер красно-белых провинился в том, что в своем интервью набросился на Контрольно-дисциплинарный комитет, обязавший «Арсенал» провести очередную встречу чемпионата России на нейтральном поле.

«Считаю, таких людей, как Григорьянц и ему подобных, надо самих оградить от футбола колючей проволокой. Чтобы не мешали людям ходить на стадионы, не лишали их праздника. Пожалуй, только такая мера поможет сдвинуть российский футбол с мертвой точки. Кстати, Григорьянц, очевидно, чувствуя свою вседозволенность, вызывающе ведет себя на заседаниях КДК», - гласило опубликованное на официальном сайте «канониров» интервью Аленичева.

Виталий Кварцяный

Один из самых скандальных тренеров на постсоветском пространстве – украинский специалист Виталий Кварцяный. В принципе, его можно наказывать за каждую вторую пресс-конференцию. Но в 2015 году он перешел черту.

Тренер «Волыни» набросился с оскорблениями на арбитра матча его команды с «Черноморцем». На беду Кварцяного арбитром оказался не мужчина, который мог бы в той же тональности ответить тренеру, а девушка Екатерина Мозуль. По мнению Кварцяного «мадам не надо было портить игру» и что «на вагон колгот она еще могла бы заработать».

