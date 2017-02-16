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Американец выиграл «индивидуалку». И кто теперь великая биатлонная держава?

Степан Охотников
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Лоуэлл Бейли
Лоуэлл БейлиИсточник: Reuters

Что мы знаем об американском биатлоне и что не знаем о своем.

Американец Лоуэлл Бэйли уходил на старт индивидуальной гонки по сотым номером. Под первым – Антон Шипулин. Шансы 35-летнего американца, для которого лучшим результатом до сегодняшнего дня было третье место в спринте на предпоследнем этапе Кубка мира в сезоне 2013/2014 (герои Сочи приехали в Контиолахти «докатывать» сезон и шансы серых лошадок были высоки как никогда) расценивались, конечно, не 1/100, но… Принимали ли на его победу букмекерские конторы – сказать затрудняюсь (на Шипулина, конечно принимали).

К слову, Бэйли – самый возрастной биатлонист в американской сборной и одно то что он в таком возрасте продолжает тренироваться, говорит и о упорстве спортсмена (три Олимпиады, семь чемпионатов мира и… 8 место – лучший результат на этих турнирах), и о беззаветной любви к биатлону. Это ж надо каждый год доказывать что-то родной федерации (штаб-квартира в Нью Глоусестере штат Мэн – а ну ка, найди это место на карте), спонсорам и семье… То есть я лично совершенно уверен, что российский горнолыжник Хорошилов или прыгун с трамплина Васильев гораздо проще решают вопросы собственной подготовки вкупе с бытовыми – чем житель Лейк-Плесида.

Что такое в США – биатлон. Вот уже много лет IBU предпринимает титанические усилия – чтобы влюбить в себя американский континент. Кажется, уже памятник потеплел бы сердцем… Американская публика – ни в какую. Вы помните прошлогодние кубковые этапы из Кэнмора и Преск-Айла – когда ручные камеры телеканала «Матч» давали больше ясности чем «профессиональная» трансляция? Вот такой там и биатлон. Притом, уже много-много лет. Не стану гадать – каков бюджет тамошних спортивных союзов сексуальных меньшинств, но, боюсь, сравнение будет не в пользу национальной федерации биатлона.

В 1987 году (Бэйли как раз пошел в школу) американец Джош Томпсон сенсационно выиграл серебро индивидуальной гонки на чемпионате мира. Проходил тот чемпионат как раз по месту нынешнего жительства Лоуэлла - в Лейк-Плэсиде. В 2013 году, в Нове Место Тим Бурк стал вторым американцем в истории, завоевавшим награду чемпионата мира. Тоже в индивидуалке (серебро). Но с Бурком все более менее понятно – муж знаменитой Андреа Хенкель должен был рано или поздно что-то выиграть. Но Бэйли…

В минувшую субботу Бэйли добился самого значительного (до нынешнего дня) успеха в карьере – показал в спринте четвертое время. Уступил 6 секунд Фуркаду, но…выиграл секундочку с небольшим у Моравеца. В гонке преследования, кстати, уже Моравец выиграл у Бэйли фотофиниш. Правда, спорили они за 5 место.

Что-то удивительное связывает здесь в Австрии чеха и американца. В четверг они снова на первых ролях, снова отменно стреляют и снова бьются – кто из них выше. Вот только битва теперь идет за золото! И ни Фуркад, ни Шипулин в это противостояние, увы не вмешиваются  - стрелять надо было лучше. На вершине последнего подъёма от преимущества американца оставалось 0,1 секунды (он бежал практически последним). И тут поддержать его вдруг «вызвался» Алексей Волков. Леша (даже если бы стрелял как американец – то есть «ноль») шансов даже на бронзу не имел бы – финишировал бы четвертым. Но на финишном кругу у ханты-мансийца определенно осталось больше сил (он и полегче – ему по разбитой трассе в горку бежать проще, да и лыжи катили веселее) и… он внезапно выступил в роли локомотива. Да какого! Самым популярным вопросом после финиша было – поделятся ли американцы призовыми?

Думаю, не поделятся – если только бутылку призового шампанского отдадут. Финансовых дивидендов американскому биатлону эта историческая победа вряд ли принесет. Нарочно полистаю сегодня CNN, Fox и другие каналы – о чем прежде сообщат в вечерних новостях? Полагаю, что про соотечественника если вспомнят, то с непременно оговоркой на «экскурс в правила игры» - что же такого выиграл американский герой и почему европейцы так этим восторгаются.

Как бы то ни было – американский биатлон дождался… А мы ждем. Последняя личная победа на статусном турнире у россиян была… в 2010 году (Евгений Устюгов в Ванкувере стал олимпийским чемпионом в гонке преследования). На вершину мирового пьедестала в индивидуальных гонках мы не поднимались… с 1996 года. И кто теперь великая биатлонная держава? 

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