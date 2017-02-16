Американец выиграл «индивидуалку». И кто теперь великая биатлонная держава?
Что
мы знаем об американском биатлоне и что не знаем о своем.
Американец
Лоуэлл Бэйли уходил на старт индивидуальной гонки по сотым номером. Под первым
– Антон Шипулин. Шансы 35-летнего американца, для которого лучшим результатом
до сегодняшнего дня было третье место в спринте на предпоследнем этапе Кубка мира в сезоне
2013/2014 (герои Сочи приехали в Контиолахти «докатывать» сезон и шансы серых
лошадок были высоки как никогда) расценивались, конечно, не 1/100, но… Принимали
ли на его победу букмекерские конторы – сказать затрудняюсь (на Шипулина,
конечно принимали).
К
слову, Бэйли – самый возрастной биатлонист в американской сборной и одно то что
он в таком возрасте продолжает тренироваться, говорит и о упорстве спортсмена
(три Олимпиады, семь чемпионатов мира и… 8 место – лучший результат на этих
турнирах), и о беззаветной любви к биатлону. Это ж надо каждый год доказывать
что-то родной федерации (штаб-квартира в Нью Глоусестере штат Мэн – а ну ка,
найди это место на карте), спонсорам и семье… То есть я лично совершенно
уверен, что российский горнолыжник Хорошилов или прыгун с трамплина Васильев
гораздо проще решают вопросы собственной подготовки вкупе с бытовыми – чем
житель Лейк-Плесида.
Что
такое в США – биатлон. Вот уже много лет IBU предпринимает титанические усилия
– чтобы влюбить в себя американский континент. Кажется, уже памятник потеплел
бы сердцем… Американская публика – ни в какую. Вы помните прошлогодние кубковые
этапы из Кэнмора и Преск-Айла – когда ручные камеры телеканала «Матч» давали
больше ясности чем «профессиональна
В
1987 году (Бэйли как раз пошел в школу) американец Джош Томпсон сенсационно
выиграл серебро индивидуальной гонки на чемпионате мира. Проходил тот чемпионат
как раз по месту нынешнего жительства Лоуэлла - в Лейк-Плэсиде. В 2013 году, в
Нове Место Тим Бурк стал вторым американцем в истории, завоевавшим награду
чемпионата мира. Тоже в индивидуалке (серебро). Но с Бурком все более менее
понятно – муж знаменитой Андреа Хенкель должен был рано или поздно что-то
выиграть. Но Бэйли…
В
минувшую субботу Бэйли добился самого значительного (до нынешнего дня) успеха в
карьере – показал в спринте четвертое время. Уступил 6 секунд Фуркаду,
но…выиграл секундочку с небольшим у Моравеца. В гонке преследования, кстати,
уже Моравец выиграл у Бэйли фотофиниш. Правда, спорили они за 5 место.
Что-то
удивительное связывает здесь в Австрии чеха и американца. В четверг они снова
на первых ролях, снова отменно стреляют и снова бьются – кто из них выше. Вот
только битва теперь идет за золото! И ни Фуркад, ни Шипулин в это
противостояние, увы не вмешиваются - стрелять надо было лучше. На вершине
последнего подъёма от преимущества американца оставалось 0,1 секунды (он бежал
практически последним). И тут поддержать его вдруг «вызвался» Алексей Волков.
Леша (даже если бы стрелял как американец – то есть «ноль») шансов даже на
бронзу не имел бы – финишировал бы четвертым. Но на финишном кругу у
ханты-мансийца определенно осталось больше сил (он и полегче – ему по разбитой
трассе в горку бежать проще, да и лыжи катили веселее) и… он внезапно выступил в
роли локомотива. Да какого! Самым популярным вопросом после финиша было –
поделятся ли американцы призовыми?
Думаю,
не поделятся – если только бутылку призового шампанского отдадут. Финансовых
дивидендов американскому биатлону эта историческая победа вряд ли принесет.
Нарочно полистаю сегодня CNN, Fox и другие каналы – о чем прежде сообщат в
вечерних новостях? Полагаю, что про соотечественника если вспомнят, то с
непременно оговоркой на «экскурс в правила игры» - что же такого выиграл
американский герой и почему европейцы так этим восторгаются.
Как
бы то ни было – американский биатлон дождался… А мы ждем. Последняя личная
победа на статусном турнире у россиян была… в 2010 году (Евгений Устюгов в
Ванкувере стал олимпийским чемпионом в гонке преследования). На вершину
мирового пьедестала в индивидуальных гонках мы не поднимались… с 1996 года. И
кто теперь великая биатлонная держава?