Александр Касперович: Малышко точно не побежит в эстафете

После индивидуальной гонки главный тренер сборной России Александр Касперович ответил на вопросы российских журналистов. Он рассказал, почему наши спортсмены до сих пор не завоевали ни одной личной медали, кто точно не будет стартовать в мужской эстафете и в чем причина неудач Слепцовой.

– Почему сегодняшняя гонка, в частности, стрельба не задалась?

– Сложно сейчас делать какие-то выводы. Невозможно объяснить, почему у Антона не получился первый рубеж – ветра не было, условия для стрельбы были отличными. Наверное, просто не справился психологически. И снова повторилась история, когда до победы Шипулину не хватило одного точного выстрела.

– У Логинова сразу семь промахов. Этому есть объяснение?

– С Сашей я уже успел поговорить. Он рассказал, что никакие внешние факторы на это не повлияли. Только внутреннее состояние спортсмена.

– Считалось, что Логинов – железный кандидат на эстафету. После того, что произошло сегодня, сомнения закрались, ставить его или нет на гонку в субботу?

– Сейчас соберемся тренерским штабом и будем это обсуждать. У нас на эстафету есть выбор среди проверенных спортсменов. На каждый этап имеются отработанные варианты.

– Кто из семерых претендентов точно не побежит?

– Малышко и Елисеев сто процентов не побегут.

– Цветкова рассматриваете?

– Да, его кандидатуру мы рассматриваем. После той неудачной гонки (спринт, три промаха, 69-е место) мы с Максимом провели достаточно хорошую работу. Больших сомнений по его поводу у нас нет.

– Почему решили не менять Слепцову на Услугину с учетом того, что сама Светлана не хотела бежать?

– Она так сказала?

– Она сказала, что недостойна этого.

– Недостойна и не хотела – это две большие разницы. В любом случае резервная спортсменка у нас есть – завтра Ирина Услугина снова вернется в Хохфильцен и возможно будет принято решение о замене.

– Почему Акимова будет бежать на последнем этапе, а не Старых, к примеру?

– Здесь мы просчитывали с точки зрения тактики – если Подчуфарова хорошо проведет гонку и отставание будет минимальным, на втором этапе нужно будет это место сохранить, а на третьем и четвертом этапе – наращивать преимущество или наоборот догонять.

– В чем причина неудач Слепцовой, уже понятно?

– Надо понимать, что не только у российской команды идет проигрыш – другие команды тоже не могут показать лучших результатов. Только несколько человек нормально адаптировались к этим погодным условиям и к этой высоте.