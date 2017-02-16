«Это Бесков современности!» Как болельщики поздравили Карпина с повышением

В четверг 16 февраля стало известно, что бывший тренер московского «Спартака», армавирского «Торпедо» и испанской «Мальорки» Валерий Карпин, до недавнего времени выступавший в роли эксперта на телеканале «Матч ТВ», перешел на новую должность – главного редактора дирекции спортивных трансляций.

Для «Матч ТВ», как и для самого Карпина, который еще в Испании начал свою телевизионную карьеру, - это очень большой шаг. Однако любители футбола в сети восприняли эту новость скорее с юмором, чем с серьезными ожиданиями.

«Так и запишем: Карпин - это Бесков современности», - пишет один из пользователей в ответ на сообщение о том, что в 60-х годах прошлого столетия легендарный спартаковский тренер Константин Бесков работал главным редактором спортивного вещания «Гостелерадио».

Вот только в случае с Бесковым очередность записей в трудовой книжке была немного иной.

@B0dzu так и запишем: Карпин - это Бесков современности. — Каррера_офишл (@carrera_massimo) February 16, 2017

Кто-то, вспоминая спартаковское прошлое Валерия Георгиевича, намекнул, что теперь экс-тренер «Спартака» переметнулся во вражескую для красно-белых фанатов структуру. Ведь «Матч ТВ» входит в холдинг «Газпром-Медиа». Логика проста: «Матч ТВ» - значит «Газпром, «Газпром» - значит «Зенит», «Зенит» - значит враг «Спартака». Вот только интересно, люди с такой логикой газовыми плитами у себя на кухне пользуются?

Теперь, значит , и Валерий Карпин работает в ГАЗПРОМЕ ?

Шикарно. — fanera1406 (@fanera1406) February 16, 2017

Другие пользователи, наоборот, хвалят Валерия Карпина за правильный выбор. Но и не поддеть бывшего тренера они не могут.

«Карпин молодец! Понял, что все это время занимался не тем и нашел работу по способностям», - пишет один из пользователей, намекая на не самый удачный опыт работы на тренерском поприще.

Хотя, многие наставники за всю свою карьеру не достигают тех высот, которые покорял Карпин со «Спартаком».

Карпин молодец! Понял, что все это время занимался не тем и нашел работу по способностям — АлександровнА (@Lara_Sun88) February 16, 2017

Многие все еще вспоминают Валерию Карпину историю с фразой, ставшей крылатой: «Фалькао к нам не поедет». Мы могли бы разместить видео момента, когда Карпин произносит эти слова, но не станем. Там слишком много мата. Будто и не будущий главный редактор говорит.

#Карпин стал главным редактором футбольных трансляций на #МатчТВ. Может Фалькао приедет хотя бы в студию телеканала?) — Nail-football (@AndrejGvozdev) February 16, 2017

Не обошлось и без шуток по поводу возможных скорых назначений, связанных с вступлением нового главреда в свои полномочия. Пользователи, предполагают, что вскоре трансляции на «Матч ТВ» будет комментировать знаменитый «упоротый лис». Поэтому мы принимаем позу Ждуна, тихо произносим «Ну и?!» и ждем новых назначений и перестановок, а, возможно, и возвращений…