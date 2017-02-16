«Русские очередной турнир превратят в фестиваль насилия». Реакция Англии
«Советский спорт» собрал реакцию английских сайтов и их посетителей на анонс фильма телекомпании BBC, который посвящен российским футбольным хулиганам.
Мнения английских сайтов
The Mirror
«Их лица скрыты зловещими масками. Они являются «спецназом» российских хулиганов, которые действовали на Евро-2016.
Теперь «орловские мясники» готовятся к групповому нападению на болельщиков из Англии в Москве на чемпионате мира в следующем году.
Футбольные банды – это часть нового поколения российских хулиганов, которые проводят полжизни в тренировочных залах и путешествуют по миру, чтобы оттачивать свое боевые навыки в стычках с фанатами других клубов».
The Sun
«Они с нетерпением ждут чемпионата мира и планируют столкновение с болельщиками из Англии. Они проводят все свое свободное время в тренажерном зале и путешествуют, чтобы драться с другими бандами.
…
В прошлом году мы рассказывали о лицах, ответственных за хулиганский беспредел, уличенный россиянами на Евро-2016. Ситуацию усугубила ошибка президента России Владимира Путина, который сказал, что не понимает, как 200 россиян могли избить тысячу британцев».
«Советский спорт» предлагает сыграть матч дружбы с английскими журналистами
The Telegraph
«Российские хулиганы планируют устроить засаду английским болельщикам на чемпионате мира и превратить очередной турнир в фестиваль насилия.
…
Один болельщик, который был свидетелем нападения на Евро, рассказал следующее: «Это было похожу на войну. Я был вместе с шестью мужиками. Один из них служил в Ираке, и он сказал, что тут страшнее, чем было на войне».
The Guardian
«Английские болельщики предупреждены. У них есть 100-процентная гарантия, что они станут мишенью для российских хулиганов на чемпионате мира по футболу 2018 года.
…
Предполагаемый организатор беспорядков в Лондоне сказал: «Это были отборные военные силы футбольных хулиганов, посланных Владимиром Владимировичем Путиным, чтобы покорить Европу».
Мнения посетителей английских сайтов
Tomm1592009:
«Ничего особенного в них нет. Они просто выглядят хорошо, потому что большинство хулиганов Англии выглядят как жирные старики, который ничего тяжелее пульта от телевизора не поднимали. Сходили бы в спортзал и привели себя в порядок. Если ты жирный или слабый лучше сиди дома и смотри телек и ради бога не бухай».
originalthinker2:
«И почему это мы до сих пор не слышали никаких предупреждений для английских футбольных болельщиков, что их собирается атаковать армия головорезов? Я уверен, что русские спецслужбы узнали бы об этом. Что касается этих угроз, что главный российский «воротила» обещал, что все пройдет без конфликтов».
happybunny:
«Не верю в эту чушь. Комментарии: «Мы будем их бить» и т.д. и т.п. Так может говорить только тот, кого бешеная собака покусала».
ronnie70:
«Почему чемпионат мира еще не отняли у России, а турнир не перенесли? Почему этих хулиганов еще не арестовали и не посадили в тюрьму на пять лет и более?»
LordOfAldan:
«На протяжении десятилетий британские хулиганы терроризировали всех на всем континенте. Не нужно быть храбрым, когда идешь толпой. Теперь им угрожают русские вандалы, а они прячутся за закон и порядок?!»
DanteRossetti:
Ну, ФИФА… Мы же понимаем, что Россия получила чемпионат мира путем коррупции. Надо просто переместить его в Великобританию. И запретить России, как это запретили их легкоатлетам, участвовать в международных турнирах».
VulnerableToIron:
Ааа, футбольные хулиганы. Один из немногих успешных экспортных продуктов Англии. Позор. Страна забыла о своем авторском праве».