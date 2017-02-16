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«Русские очередной турнир превратят в фестиваль насилия». Реакция Англии

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фанаты
ФанатыИсточник: The Guardian

«Советский спорт» собрал реакцию английских сайтов и их посетителей на анонс фильма телекомпании BBC, который посвящен российским футбольным хулиганам.  

Мнения английских сайтов

The Mirror

«Их лица скрыты зловещими масками. Они являются «спецназом» российских хулиганов, которые действовали на Евро-2016.

Теперь «орловские мясники» готовятся к групповому нападению на болельщиков из Англии в Москве на чемпионате мира в следующем году.

Футбольные банды – это часть нового поколения российских хулиганов, которые проводят полжизни в тренировочных залах и путешествуют по миру, чтобы оттачивать свое боевые навыки в стычках с фанатами других клубов».

The Sun

«Они с нетерпением ждут чемпионата мира и планируют столкновение с болельщиками из Англии. Они проводят все свое свободное время в тренажерном зале и путешествуют, чтобы драться с другими бандами.

В прошлом году мы рассказывали о лицах, ответственных за хулиганский беспредел, уличенный россиянами на Евро-2016. Ситуацию усугубила ошибка президента России Владимира Путина, который сказал, что не понимает, как 200 россиян могли избить тысячу британцев».

«Советский спорт» предлагает сыграть матч дружбы с английскими журналистами

The Telegraph

«Российские хулиганы планируют устроить засаду английским болельщикам на чемпионате мира и превратить очередной турнир в фестиваль насилия.

Один болельщик, который был свидетелем нападения на Евро, рассказал следующее: «Это было похожу на войну. Я был вместе с шестью мужиками. Один из них служил в Ираке, и он сказал, что тут страшнее, чем было на войне».

The Guardian

«Английские болельщики предупреждены. У них есть 100-процентная гарантия, что они станут мишенью для российских хулиганов на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Предполагаемый организатор беспорядков в Лондоне сказал: «Это были отборные военные силы футбольных хулиганов, посланных Владимиром Владимировичем Путиным, чтобы покорить Европу».

Мнения посетителей английских сайтов

Tomm1592009:

«Ничего особенного в них нет. Они просто выглядят хорошо, потому что большинство хулиганов Англии выглядят как жирные старики, который ничего тяжелее пульта от телевизора не поднимали. Сходили бы в спортзал и привели себя в порядок. Если ты жирный или слабый лучше сиди дома и смотри телек и ради бога не бухай».

originalthinker2:

«И почему это мы до сих пор не слышали никаких предупреждений для английских футбольных болельщиков, что их собирается атаковать армия головорезов? Я уверен, что русские спецслужбы узнали бы об этом. Что касается этих угроз, что главный российский «воротила» обещал, что все пройдет без конфликтов».

happybunny:

«Не верю в эту чушь. Комментарии: «Мы будем их бить» и т.д. и т.п. Так может говорить только тот, кого бешеная собака покусала».

ronnie70:

«Почему чемпионат мира еще не отняли у России, а турнир не перенесли? Почему этих хулиганов еще не арестовали и не посадили в тюрьму на пять лет и более?»

LordOfAldan:

«На протяжении десятилетий британские хулиганы терроризировали всех на всем континенте. Не нужно быть храбрым, когда идешь толпой. Теперь им угрожают русские вандалы, а они прячутся за закон и порядок?!»

DanteRossetti:

Ну, ФИФА… Мы же понимаем, что Россия получила чемпионат мира путем коррупции. Надо просто переместить его в Великобританию. И запретить России, как это запретили их легкоатлетам, участвовать в международных турнирах».

VulnerableToIron:

Ааа, футбольные хулиганы. Один из немногих успешных экспортных продуктов Англии. Позор. Страна забыла о своем авторском праве».

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