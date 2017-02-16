«Русские очередной турнир превратят в фестиваль насилия». Реакция Англии

«Советский спорт» собрал реакцию английских сайтов и их посетителей на анонс фильма телекомпании BBC, который посвящен российским футбольным хулиганам.

Мнения английских сайтов

The Mirror

«Их лица скрыты зловещими масками. Они являются «спецназом» российских хулиганов, которые действовали на Евро-2016.

Теперь «орловские мясники» готовятся к групповому нападению на болельщиков из Англии в Москве на чемпионате мира в следующем году.

Футбольные банды – это часть нового поколения российских хулиганов, которые проводят полжизни в тренировочных залах и путешествуют по миру, чтобы оттачивать свое боевые навыки в стычках с фанатами других клубов».

The Sun

«Они с нетерпением ждут чемпионата мира и планируют столкновение с болельщиками из Англии. Они проводят все свое свободное время в тренажерном зале и путешествуют, чтобы драться с другими бандами.

…

В прошлом году мы рассказывали о лицах, ответственных за хулиганский беспредел, уличенный россиянами на Евро-2016. Ситуацию усугубила ошибка президента России Владимира Путина, который сказал, что не понимает, как 200 россиян могли избить тысячу британцев».

The Telegraph

«Российские хулиганы планируют устроить засаду английским болельщикам на чемпионате мира и превратить очередной турнир в фестиваль насилия.

…

Один болельщик, который был свидетелем нападения на Евро, рассказал следующее: «Это было похожу на войну. Я был вместе с шестью мужиками. Один из них служил в Ираке, и он сказал, что тут страшнее, чем было на войне».

The Guardian

«Английские болельщики предупреждены. У них есть 100-процентная гарантия, что они станут мишенью для российских хулиганов на чемпионате мира по футболу 2018 года.

…

Предполагаемый организатор беспорядков в Лондоне сказал: «Это были отборные военные силы футбольных хулиганов, посланных Владимиром Владимировичем Путиным, чтобы покорить Европу».

Мнения посетителей английских сайтов

Tomm1592009:

«Ничего особенного в них нет. Они просто выглядят хорошо, потому что большинство хулиганов Англии выглядят как жирные старики, который ничего тяжелее пульта от телевизора не поднимали. Сходили бы в спортзал и привели себя в порядок. Если ты жирный или слабый лучше сиди дома и смотри телек и ради бога не бухай».

originalthinker2:

«И почему это мы до сих пор не слышали никаких предупреждений для английских футбольных болельщиков, что их собирается атаковать армия головорезов? Я уверен, что русские спецслужбы узнали бы об этом. Что касается этих угроз, что главный российский «воротила» обещал, что все пройдет без конфликтов».

happybunny:

«Не верю в эту чушь. Комментарии: «Мы будем их бить» и т.д. и т.п. Так может говорить только тот, кого бешеная собака покусала».

ronnie70:

«Почему чемпионат мира еще не отняли у России, а турнир не перенесли? Почему этих хулиганов еще не арестовали и не посадили в тюрьму на пять лет и более?»

LordOfAldan:

«На протяжении десятилетий британские хулиганы терроризировали всех на всем континенте. Не нужно быть храбрым, когда идешь толпой. Теперь им угрожают русские вандалы, а они прячутся за закон и порядок?!»

DanteRossetti:

Ну, ФИФА… Мы же понимаем, что Россия получила чемпионат мира путем коррупции. Надо просто переместить его в Великобританию. И запретить России, как это запретили их легкоатлетам, участвовать в международных турнирах».

VulnerableToIron:



Ааа, футбольные хулиганы. Один из немногих успешных экспортных продуктов Англии. Позор. Страна забыла о своем авторском праве».