Хорошо, но мало. Как «Краснодар» победил в первом матче года

Футболисты «Краснодара» обыграли «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

БЕЗ АРИ, НО С КЛАССОНОМ

Перед матчем с турками «Краснодар» лишился Ари и Измайлова. Марата беспокоила хроническая травма колена, а бразилец, по слухам, недавно был переведен в дубль и получил солидное предложение от китайского «Хэнань Цзянье». «Быки», по слухам, готовы отпустить игрока, но стороны пока не сойдутся в деньгах. Причиной же перевода бразильца в дубль якобы стала его плохая работа на сборах (интерес китайцев проявился позже).

Заменил Ари на поле швед Виктор Классон, способный закрыть две позиции: форварда и плеймейкера, что он и доказал в контрольных играх в Марбелье.

Вызывало опасение другое: готовность «быков» к официальным матчам. На сборах «Краснодар» сыграл с «Марбельей» (Испания), «Хаугесунд» (Норвегия), «Сувон» (Южная Корея), «Славия» (Чехия), «Видеотон» (Венгрия), «Пахтакор» (Узбекистан) и «Хэнань» (Китай). Ни одного соперника, достойного «Фенербахче». Да и на таком фоне выглядели средне, не имея ощутимого перевеса, кроме игры с «Марбельей» (4:0).

Озадачивали также статистика Смолова (2 мяча за сборы и уйма упущенных моментов), да еще дисквалификация шведа Гранквиста, чье место в основе занял Мартынович. Год назад он мотался в аренду в «Урал» и был не нужен Олегу Кононову.

А болельщик в «Краснодар» верил: арена к началу матча была почти полна. Днем в четверг хозяева пустили в продажу 700 билетов. От них отказалась турецкая сторона, а клуб сбыл по 400 рублей, еще больше увеличив посещаемость.

ЖЕЛАНИЕ И ДВИЖЕНИЕ

По закону жанра именно Мартынович «сделал» первый гол, отблагодарив Шалимова за доверие. Защитник подхватил мяч и очень долго обозначал желание кому-нибудь его отдать. А под это дело бежал себе вперед до тех пор, пока не прибежал на позицию, удобную для подачи в штрафную.

Вандерсон затею подхватил и передачу Мартыновича заострил. А уж Классон в падении воткнул мяч туда, где стадион и хотел его видеть: в нижний угол турецких ворот.

Шла 4-я минута, и казалось, что пир только начинается. Так оно, в общем, и было, - смотря что считать пиром. Если голы, то с ними ситуация оказалась постной. Если игру, то в ней «быки» разговелись.

Такой «Краснодар» нужен, такой хорош. Желания море, движения тоже. Работало все, что должно работать. Просто что-то немного недорабатывало. Но жаловаться грех: самоотдача в футболе никогда не заслуживала упреков.

Понравились и эквадорец Рамирес, и Подберезкин, и Вандерсон, и, конечно, Классон. Смолову не хватало не столько готовности, сколько удачи. Про Газинского и Каборе, пожалуй, стоит сказать: они работали на команду. В какой именно степени – Шалимов на послематчевом разборе определит.

НЕДОБЕГ И НЕДОПРЫГ

А вот с голами было суховато. При немалом количестве моментов – легкий недобив, недопрыг или недобег. Турок, совершенно не впечатливших в атаке, тоже не стоит недооценивать: отбивались гости достаточно квалифицированно .

Минут за 15 до финального свистка случилась у «Краснодара» и штанга. Остальные удары притягивал к себе вратарь-ветеран Волкан Демирель. А ведь 1:0 для домашнего матча – мало. Особенно перед поездкой в Стамбул, где ребята на трибунах не хладнокровные, где атмосфера плавится, а хозяева всегда дико накалены и настроены.

Но второго мяча все не было. А темп все не снижался. Просто в ситуацию на поле вплелась усталость. Команды физически подсели, и пошел брак, - не столько в передачах, сколько в принятии решений. Во всяком случае, - атакующих.

«Фенербахче» тут же почуял наживу, ужесточил отбор и провел пару решительных контратак. Ничья, впрочем, по такой игре выглядела бы бесчеловечно. Разницу в два мяча «Краснодар» в Краснодаре заслужил. Но добился, увы, меньшего. При полном понимании того, что ответная игра наверняка будет пороховой.