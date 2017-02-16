«Адмирал», подтянитесь! «Динамо» не позволило «морякам» прописаться в плей-офф

Обыграв дальневосточнико в – 2:1 ОТ, москвичи обострили ситуацию на Востоке. А вот сами теперь точно начнут борьбу в Кубке Гагарина дома.

Всем перед этим поединком было понятно, что дальневосточника м победа в нем гораздо нужнее.

Как бы не хотело «Динамо» подняться в таблице повыше и обойти «Локомотив», чего не скрывают его игроки. Но… Это не вопрос жизни и смерти!

А вот «Адмиралу» победа хоть в основное время, хоть в овертайме, хоть по буллитам гарантировала место в плей-офф. И ради этого стоило постараться!

Ведь в четверг на Востоке ранее уже состоялось несколько судьбоносных матчей. И в них «Автомобилист» не удержал преимущества в поединке с «Авангардом» и официально простился с надеждой на участие в Кубке Гагарина. Следом потерял шансы на плей-офф и «Нефтехимик», не сумевший в основное время одолеть минчан.

Но еще больше удивила «Сибирь», которая умудрилась потерпеть поражение в матче с «Югрой» - 2:3 ОТ.

Таким образом, «Адмиралу» недоставало всего двух очков, чтобы окончательно застолбить за собой место в Кубковой восьмерке. В этом случае ни новосибирцы их уже не доставали бы. Поскольку даже при равенстве очков у «моряков» больше побед в основное время. И по этому показателю они в таблице находятся выше.

Строго говоря, клуб из Владивостока на плей-офф в концовке сезона не наработал. Крупные поражения в феврале от «Локомотива» (1:6) и «Сибири» (1:5). Проигрыши в январе двум главным аутсайдерам лиги – «Кузне» и рижскому «Динамо». Команда, которая бьется за участие в Кубке, таких казусов допускать не должна. Но, видимо, остальные претенденты были еще хуже. Особенно в первой половине чемпионата, когда «Адмирал» был более стабилен.

К слову, этим матчем для соперников завершался своеобразный цикл. Ведь именно с поединка между собой динамовцы и «моряки» начали нынешний чемпионат.

Та уже далекая августовская встреча завершилась трудной победой бело-голубых во Владивостоке – 4:3 бул. Голами у «Динамо» отметились Горовиков, Тарасов и Кокуев. У «Адмирала» - Яковлев, Коршков и Земченок. А решающий буллит записал на свой счетРыбаков.

Ворота «Динамо» в этом матче защищал Еременко. И отчасти его мастерство помогло хозяевам выстоять в первой половине встречи. Потому что гости действовали в нем куда опаснее!

Хороший момент был у Барбашева. После броска Волченкова шайба и вовсе угодила в штангу. А в середине матча счет открыл Саюстов, добив шайбу в пустой угол с пятачка. Так гости реализовали большинство. И, казалось, полностью перехватили инициативу. Их преимущество по броскам во второй двадцатиминутке было просто подавляющим – 2:14.

Однако, как и в прошлом московском поединке с «Амуром», к третьему периоду разогрелись и динамовцы. На 41-й минуте Карпов, в феврале серьезно укрепивший свой уровень в сборной России, убежал один на один с Бобковым и точно поразил ворота – 1:1.

В итоге судьба матча решилась в овертайме, когда Карсумс удачно подставил клюшку на «пятачке» после наброса Хиетанена.

«Динамо» побеждает и теперь точно начнет битву за Кубок Гагарина в Москве. Вопрос только – с третьего или четвертого места?











