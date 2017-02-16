Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Краснодар1 : 0Фенербахче
Хоккей  СКА6 : 2ХК Сочи
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Сент-Этьен
Футбол  Спартак3 : 1Олесунн
Футбол  Ростов4 : 0Спарта
Футбол  Андерлехт- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Адмирал», подтянитесь! «Динамо» не позволило «морякам» прописаться в плей-офф

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Радость "динамовцев"
Радость "динамовцев"Источник: «Советский спорт»

Обыграв дальневосточников – 2:1 ОТ, москвичи обострили ситуацию на Востоке. А вот сами теперь точно начнут борьбу в Кубке Гагарина дома.

Всем перед этим поединком было понятно, что дальневосточникам победа в нем гораздо нужнее.

Как бы не хотело «Динамо» подняться в таблице повыше и обойти «Локомотив», чего не скрывают его игроки. Но… Это не вопрос жизни и смерти!

А вот «Адмиралу» победа хоть в основное время, хоть в овертайме, хоть по буллитам гарантировала место в плей-офф. И ради этого стоило постараться!

Ведь в четверг на Востоке ранее уже состоялось несколько судьбоносных матчей. И в них «Автомобилист» не удержал преимущества в поединке с «Авангардом» и официально простился с надеждой на участие в Кубке Гагарина. Следом потерял шансы на плей-офф и «Нефтехимик», не сумевший в основное время одолеть минчан.

Но еще больше удивила «Сибирь», которая умудрилась потерпеть поражение в матче с «Югрой» - 2:3 ОТ.

Таким образом, «Адмиралу» недоставало всего двух очков, чтобы окончательно застолбить за собой место в Кубковой восьмерке. В этом случае ни новосибирцы их уже не доставали бы. Поскольку даже при равенстве очков у «моряков» больше побед в основное время. И по этому показателю они в таблице находятся выше.

Строго говоря, клуб из Владивостока на плей-офф в концовке сезона не наработал. Крупные поражения в феврале от «Локомотива» (1:6) и «Сибири» (1:5). Проигрыши в январе двум главным аутсайдерам лиги – «Кузне» и рижскому «Динамо». Команда, которая бьется за участие в Кубке, таких казусов допускать не должна. Но, видимо, остальные претенденты были еще хуже. Особенно в первой половине чемпионата, когда «Адмирал» был более стабилен.

К слову, этим матчем для соперников завершался своеобразный цикл. Ведь именно с поединка между собой динамовцы и «моряки» начали нынешний чемпионат.

Та уже далекая августовская встреча завершилась трудной победой бело-голубых во Владивостоке – 4:3 бул. Голами у «Динамо» отметились Горовиков, Тарасов и Кокуев. У «Адмирала» - Яковлев, Коршков и Земченок. А решающий буллит записал на свой счетРыбаков.

Ворота «Динамо» в этом матче защищал Еременко. И отчасти его мастерство помогло хозяевам выстоять в первой половине встречи. Потому что гости действовали в нем куда опаснее!

Хороший момент был у Барбашева. После броска Волченкова шайба и вовсе угодила в штангу. А в середине матча счет открыл Саюстов, добив шайбу в пустой угол с пятачка. Так гости реализовали большинство. И, казалось, полностью перехватили инициативу. Их преимущество по броскам во второй двадцатиминутке было просто подавляющим – 2:14.

Однако, как и в прошлом московском поединке с «Амуром», к третьему периоду разогрелись и динамовцы. На 41-й минуте Карпов, в феврале серьезно укрепивший свой уровень в сборной России, убежал один на один с Бобковым и точно поразил ворота – 1:1.

В итоге судьба матча решилась в овертайме, когда Карсумс удачно подставил клюшку на «пятачке» после наброса Хиетанена.

«Динамо» побеждает и теперь точно начнет битву за Кубок Гагарина в Москве. Вопрос только – с третьего или четвертого места?

Матч

Динамо - Адмирал - 2:1 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы:

Саюстов (Блум, Саболич), 29:54 (0:1). Карпов (Вишневский), 40:58 (1:1). Карсумс (Хиетанен, Никулин), 63:26 (2:1).

Место и дата

16 февраля 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция





Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Крикунов: Жалко, конечно, хотелось сегодня выиграть, но коротка кольчужка пока, наверноеГлавный тренер «Автомобилиста» прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».Владимир Соботка: Сегодня получилась хорошая тренировка перед играми на вылетЧешский центрфорвард «Авангарда» Владимир Соботка поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».«Витязь» по буллитам уступил «Амуру»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Амуром» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 Б в пользу «Амура».Дмитрий Квартальнов: Очень здорово играть с «Торпедо», с ними живые игры получаютсяГлавный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».Минское «Динамо» дома в овертайме обыграло «Нефтехимик»Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Нефтехимиком» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Динамо».Илья Ковальчук: СКА неважно, с кем играть в плей-оффНападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победе над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).Олег Знарок: СКА в третьем периоде матча с «Сочи» играл по счетуГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1).Вячеслав Буцаев: Нельзя допускать столько ошибок, как «Сочи» в матче против СКАГлавный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:6).Без денег и плей-офф. СКА отыгрался за поражение от «Спартака» на «Сочи»Без денег и плей-офф. СКА отыгрался за поражение от «Спартака» на «Сочи»СКА после пощечины от «Спартака» быстро разобрался с ХК «Сочи» и позволил пролезть в Кубок Гагарина «Йокериту».«Йокерит» дома уступил «Ак Барсу»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Ак Барсом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:4 в пользу «Ак Барса».Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Адмирал»Матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Адмиралом» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Динамо».ЦСКА на своей площадке переиграл «Торпедо»Хоккеисты ЦСКА переиграли «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.СКА разгромил «Сочи» и лишил южан шансов на выход в плей-оффВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома обыграл «Сочи» со счетом 6:2.«Северсталь» в овертайме обыграла «Спартак»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и «Спартаком» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Северстали».«Локомотив» дома обыграл «Кунльлунь»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Куньлунь Ред Стар» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Локомотива».Федор Канарейкин: Дали сыграть Костину, два броска – два гола, пришлось начинать с 0:2Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».Сергей Бердников: Убрали чемоданное настроение и смогли настроиться на «Барыс»Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников прокомментировал победу своей команды в гостевой встрече регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса».Андрей Разин: Жалко, что у «Сибири» отбираем возможность играть в плей-оффГлавный тренер «Югры» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири».«Автомобилист» по буллитам уступил «Авангарду»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Авангардом» завершился победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет матч – 3:2 Б в пользу «Авангарда».«Югра» в овертайме обыграла «Сибирь»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Югрой» и «Сибирью» завершился победой хозяев овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Югры»
Главные новости
Футбол
«Ростов» разгромил дома «Спарту» в 1/16 Лиги Европы
Футбол
«Шахтер» одержал выездную победу над «Сельтой»
Хоккей
Дмитрий Квартальнов: Очень здорово играть с «Торпедо», с ними живые игры получаются
Футбол
Максим Бузникин: От «Фенербахче» мы ожидали большего
Баскетбол
«Зенит» впервые в своей истории обыграл ЦСКА, Маркович набрал 19 очков
Футбол
Евгений Ловчев: Теперь главное, чтобы «Краснодару» не пришлось кусать локти в Стамбуле
Футбол
Игорь Шалимов: Ребята выдержали и не дали «Фенербахче» ничего показать
Футбол
«Андерлехт» – «Зенит». Лодыгин – в воротах, Иванович и Эрнани – в стартовом составе
Хоккей
ЦСКА на своей площадке переиграл «Торпедо»
Хоккей
СКА разгромил «Сочи» и лишил южан шансов на выход в плей-офф
все новости
Адмирал
Адмиралкалендарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости