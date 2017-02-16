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Без денег и плей-офф. СКА отыгрался за поражение от «Спартака» на «Сочи»

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Без денег и плей-офф. СКА отыгрался за поражение от «Спартака» на «Сочи»
Источник: «Советский спорт»

СКА после пощечины от «Спартака» быстро разобрался с ХК «Сочи» и позволил пролезть в Кубок Гагарина «Йокериту».

СКА хочет к друзьям?

Результаты СКА в первых играх после этапов Евротура катятся по нисходящей. После Кубка Карьяла подопечные Олега Знарка победили московское «Динамо» в основное время (3:2). Отыграв московский этап Евротура, армейцы в овертайме взяли два очка у «Лады» (3:2). Когда закончились «Шведские игры», СКА ожидала встреча со «Спартаком». Красно-белых в плей-офф не будет, но это не помешало им одержать первую победу над армейцами с 2012 года. Это был тот матч, когда в СКА уже не работал Милош Ржига, еще не пришел Юкка Ялонен, а временным главным тренером был Михаил Кравец.

Третий сезон подряд экс-игрок армейцев приезжает в Петербург как член тренерского штаба ХК «Сочи». Здесь сочинцы дебютировали в КХЛ осенью 2014-го, а год спустя приблизили Андрея Назарова к увольнению из СКА. После поражения 1:2 бывший тафгай проработал в клубе четыре дня. Третья официальная встреча команд – самая значимая. Южанам нужна победа в основное время, чтобы остаться в гонке за плей-офф. Еще должно помочь поражение «Йокерита», у которого в этот же день домашняя игра против «Ак Барса».

СКА тоже не помешала бы помощь «Торпедо» и «Спартака», чтобы опередить ЦСКА в борьбе за Кубок континента. В Петербурге не против двух трофеев за сезон, но после победы в регулярке большой шанс наткнуться в стартовом раунде плей-офф на «Йокерит». При текущей ситуации соперником петербуржцев, скорее всего, будет «Витязь». Такое зрелище было бы интересно члену совета директоров СКА Александру Медведеву. Экс-глава КХЛ не скрывает дружеских отношений между клубами.

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Задолженности не помеха

Сочинцам кроме борьбы за плей-офф приходится думать о решении своих финансовых вопросов. В конце января Андрей Коваленко, глава профсоюза игроков КХЛ, сообщил, что хоккеисты не получают зарплату три месяца. К последнему выезду регулярного чемпионата долги выросли до четырех, а хоккеистам обещали помочь с заявлениями в прокуратору.

Несмотря на это, сочинцы показали приличные результаты. Коваленко сообщил о задолженностях 31 января, а затем подопечные Вячеслава Буцаева выиграли три матча подряд и поборолись с ЦСКА. Проигрывая 0:2, «Сочи» сравнял счет, но на следующий дуплет ответил только одной шайбой. Была бы четвертая – ЦСКА мог и не лидировать сейчас в КХЛ.

Буцаев потом объяснил ситуацию в клубе: зарплаты нет, потому что отсутствуют деньги, но все обещают погасить в ближайшее время. Произошло ли это за два дня между играми в Москве и Петербурге – неизвестно. Возможно, это лишняя мотивация для игроков: попадете в восьмерку – будут вам деньги.

Плохой день Барулина

Когда начинается матч в Петербурге, ощущение, что тот «Сочи» остался где-то в Москве. За три минуты Константину Барулину забивают Никита Гусев и Вадим Шипачев – лидеры, промолчавшие в игре со «Спартаком».

Армейцы к середине первого периода выигрывали у красно-белых 1:0, в аналогичное время игры с сочинцами их преимущество – три шайбы. Большинство и мощный щелчок Оскара Фантенберга помогают гостям на время очнуться. Микко Коскинен не справляется с броском, зато в остальных моментах действует без ошибок. Тяжелый вопрос в преддверие старта плей-офф придется решить Рашиту Давыдову, который работает в СКА с вратарями.

В Сочи такой проблемы нет, но и у безоговорочного первого номера бывают неудачные матчи. К 30-й минуте Барулин пропускает еще дважды, и его место занимает Дмитрий Шикин. Ледовый дворец еще помнит своего чемпиона мира-2011 среди молодежных команд и встречает аплодисментами. Сухого матча у него не получается, в начале третьего периода дубль оформляет Шипачев.

Гости отвечают вторым голевым броском Фантенберга в большинстве. Швед мог бы гордиться тем, что за одну игру забил в два раза больше, чем за предыдущие 43 матча, но не будет. «Сочи» впервые за три сезона остается без плей-офф и пропускает туда «Йокерит». ЦСКА же не отдает очки «Торпедо», и ситуация в таблице не меняется. СКА все еще нужна осечка москвичей и победа над нижегородцами, чтобы выиграть регулярный чемпионат. Развязка – 18 февраля.

Матч

СКА - ХК Сочи - 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)

Голы:

Гусев (Дадонов), 1:10 (1:0). Шипачёв (Дадонов), 3:21 (2:0). Ковальчук (Шипачёв, Белов), 10:50 (3:0 - бол.). Фантенберг (О'Делл), 17:27 (3:1 - бол.). Белов (Ковальчук, Гусев), 28:39 (4:1 - бол.). Кетов (Херсли, Дацюк), 29:07 (5:1 - бол.). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 41:20 (6:1). Фантенберг (Левицкий), 45:59 (6:2 - бол.).

Место и дата

16 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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