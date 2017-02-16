Без денег и плей-офф. СКА отыгрался за поражение от «Спартака» на «Сочи»
СКА после пощечины от «Спартака» быстро разобрался с ХК «Сочи» и позволил пролезть в Кубок Гагарина «Йокериту».
СКА хочет к друзьям?
Результаты СКА в первых играх после этапов Евротура катятся
по нисходящей. После Кубка Карьяла подопечные Олега Знарка победили московское «Динамо»
в основное время (3:2). Отыграв московский этап Евротура, армейцы в овертайме
взяли два очка у «Лады» (3:2). Когда закончились «Шведские игры», СКА ожидала
встреча со «Спартаком». Красно-белых в плей-офф не будет, но это не помешало им
одержать первую победу над армейцами с 2012 года. Это был тот матч, когда в СКА
уже не работал Милош Ржига, еще не пришел Юкка Ялонен, а временным главным
тренером был Михаил Кравец.
Третий сезон подряд экс-игрок армейцев приезжает в Петербург
как член тренерского штаба ХК «Сочи». Здесь сочинцы дебютировали в КХЛ осенью
2014-го, а год спустя приблизили Андрея Назарова к увольнению из СКА. После
поражения 1:2 бывший тафгай проработал в клубе четыре дня. Третья официальная
встреча команд – самая значимая. Южанам нужна победа в основное время, чтобы
остаться в гонке за плей-офф. Еще должно помочь поражение «Йокерита», у
которого в этот же день домашняя игра против «Ак Барса».
СКА тоже не помешала бы помощь «Торпедо» и «Спартака», чтобы опередить ЦСКА в борьбе за Кубок континента. В Петербурге не против двух трофеев за сезон, но после победы в регулярке большой шанс наткнуться в стартовом раунде плей-офф на «Йокерит». При текущей ситуации соперником петербуржцев, скорее всего, будет «Витязь». Такое зрелище было бы интересно члену совета директоров СКА Александру Медведеву. Экс-глава КХЛ не скрывает дружеских отношений между клубами.
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Задолженности не помеха
Сочинцам кроме борьбы за плей-офф приходится думать о
решении своих финансовых вопросов. В конце января Андрей Коваленко, глава
профсоюза игроков КХЛ, сообщил, что хоккеисты не получают зарплату три месяца.
К последнему выезду регулярного чемпионата долги выросли до четырех, а
хоккеистам обещали помочь с заявлениями в прокуратору.
Несмотря на это, сочинцы показали приличные результаты.
Коваленко сообщил о задолженностях 31 января, а затем подопечные Вячеслава
Буцаева выиграли три матча подряд и поборолись с ЦСКА. Проигрывая 0:2, «Сочи»
сравнял счет, но на следующий дуплет ответил только одной шайбой. Была бы
четвертая – ЦСКА мог и не лидировать сейчас в КХЛ.
Буцаев потом объяснил ситуацию в клубе: зарплаты нет, потому
что отсутствуют деньги, но все обещают погасить в ближайшее время. Произошло ли
это за два дня между играми в Москве и Петербурге – неизвестно. Возможно, это
лишняя мотивация для игроков: попадете в восьмерку – будут вам деньги.
Плохой день Барулина
Когда начинается матч в Петербурге, ощущение, что тот «Сочи»
остался где-то в Москве. За три минуты Константину Барулину забивают Никита
Гусев и Вадим Шипачев – лидеры, промолчавшие в игре со «Спартаком».
Армейцы к середине первого периода выигрывали у красно-белых
1:0, в аналогичное время игры с сочинцами их преимущество – три шайбы. Большинство
и мощный щелчок Оскара Фантенберга помогают гостям на время очнуться. Микко
Коскинен не справляется с броском, зато в остальных моментах действует без
ошибок. Тяжелый вопрос в преддверие старта плей-офф придется решить Рашиту
Давыдову, который работает в СКА с вратарями.
В Сочи такой проблемы нет, но и у безоговорочного первого
номера бывают неудачные матчи. К 30-й минуте Барулин пропускает еще дважды, и
его место занимает Дмитрий Шикин. Ледовый дворец еще помнит своего чемпиона
мира-2011 среди молодежных команд и встречает аплодисментами. Сухого матча у
него не получается, в начале третьего периода дубль оформляет Шипачев.
Гости отвечают вторым голевым броском Фантенберга в большинстве. Швед мог бы гордиться тем, что за одну игру забил в два раза больше, чем за предыдущие 43 матча, но не будет. «Сочи» впервые за три сезона остается без плей-офф и пропускает туда «Йокерит». ЦСКА же не отдает очки «Торпедо», и ситуация в таблице не меняется. СКА все еще нужна осечка москвичей и победа над нижегородцами, чтобы выиграть регулярный чемпионат. Развязка – 18 февраля.
Матч
СКА - ХК Сочи - 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)
Голы:
Гусев (Дадонов), 1:10 (1:0). Шипачёв (Дадонов), 3:21 (2:0). Ковальчук (Шипачёв, Белов), 10:50 (3:0 - бол.). Фантенберг (О'Делл), 17:27 (3:1 - бол.). Белов (Ковальчук, Гусев), 28:39 (4:1 - бол.). Кетов (Херсли, Дацюк), 29:07 (5:1 - бол.). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 41:20 (6:1). Фантенберг (Левицкий), 45:59 (6:2 - бол.).
Место и дата
16 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция