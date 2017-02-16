Скудра вернулся и проиграл

Репетиция прошлогодних соперников по плей-офф удалась. Несмотря на яростное сопротивление автозаводцев, армейцы удержали победу и лидерство в Западной конференции.

СКУДРА СМЕЕТСЯ

- Вы не боитесь выигрывать регулярный чемпионат? Ведь победитель ни разу не брал Кубок Гагарина, - прессинговали журналисты героя предыдущего матча армейцев с ХК «Сочи» Андрея Кузьменко, впервые в карьере разжившегося 3 (2+1) очками.

- Нет, не боимся. Для нас важно опередить СКА.

Да и удивление наставника ЦСКА Дмитрия Квартальнова, узнавшего о поражении питерцев от «Спартака», не выглядело театральным.

- Мне очень понравилось судейство, - нахваливал Квартальнов арбитров после матча в Нижнем Новгороде, который его команда выиграла 3:1. – Они не свистели мелкие фолы, зато давали играть в жесткий мужской хоккей.

КХЛ, к слову, не только наказывает за критику судей, но и не поощряет, когда их расхваливают. В упомянутом матче соперники в сумме набрали 26 штрафных минут.

Вчера к третьему периоду гости набрали целых полчаса штрафа, включая десятку героя МЧМ-2017 Кирилла Уракова. Отмотавший четырехматчевый срок дисквалификации за оскорбление арбитров наставник автозаводцев Петерис Скудра сначала саркастически смеялся, а потом пригласил людей в полосатых рубашках к скамейке на разговор. Сразу обоих – своего соотечественника Андриса Ансонса и чеха Мартина Франё. До боли знакомая картина. Казалось, еще мгновение и тренера выдворят с лавки. Это совсем ни к чему накануне плей-офф. На его счастье, обошлось.

СВЕТЛАКОВ ПОКА ВНЕ ИГРЫ

Квартальнов остался верен себе и ввел свежие силы – вернувшихся из сборных (первой и олимпийской) Максима Мамина, Илью Сорокина, Вячеслава Основина, Михаила Науменкова. А пропустивший удар голову на Шведских играх в игре с хозяевами Андрей Светлаков восстанавливается. Он уже перенес три сотрясения мозга, четвертое автоматически означало бы для него конец сезона, что в планы тренеров ЦСКА не входит. Поэтому в список травмированных Светлакова не занесли.

Голкипер Сорокин в преддверии плей-офф заказал новый крутой шлем, но пока его не испробовал. А его дублер Андрей Филоненко, успешно защищавший ворота в матче с сочинцами, отправился в чеховскую «Звезду». А заявку впервые попал малоизвестный 22-летний голкипер Вячеслав Волков. Куда исчез швед Виктор Фаст - выяснилось только на пресс-конфееренции.

Скудра тоже пошел на перекройку состава, спрятав лидеров – Владимира Галузина, капитана Алексея Потапова, Александра Фролова, Станислава Егоршева. Зато показал свежеиспеченного победителя Шведских игр Максима Осипова.

Место в воротах занял Илья Проскуряков. Кстати, оба нижегородских голкипера не чужые для ЦСКА, в прошлой жизни армейского клуба примеряли красно-синюю форму. С первым москвичи в плей-офф не пробились, а второму отказал в доверии тогдашний наставник Джон Торчетти.

Со второго периода пост номер один занял Бирюков. К тому моменту преимущество хозяев сомнений не вызывало – 3:1. В параллельном матче в Санкт-Петербурге на табло горели точно такие же цифры.

ШЕДЕВР ОЖИГАНОВА

Зажег Игорь Ожиганов, не знавший вкуса гола с января. На пути к владениям автозаводцев он объехал едва ли не всю пятерку и вратаря, а шайба заползла в сетку от конька Вячеслава Кулемина. Автора золотого гола «Красной Армии» в финале Кубка Харламова.

Забивший с сиреной на второй перерыв Николай Жердев возродил угасавшую интригу. В третьем периоде судьи проявили лояльность, а гости - настойчивость. Но пробить Сорокина им не удалось.

- Илья, когда удивите новой маской? – поинтересовался я у вратаря ЦСКА в раздевалке.

- Наверное, в этом сезоне ее не надену. Хотя кто знает?

- Мы провели хороший матч, в третьем периоде давили, так что я доволен, - резюмировал Скудра.

- Для «Торпедо» важно, с какого места начинать плей-офф?

- Нет. Практика показывает, что мы лучше играет в гостях.

- Нам надо поучиться у торпедовцев, как лезть на ворота. Им это удавалось, иногда они под Илюху подлезали, - похвалил соперников Квартальнов.

- Есть ли надежда увидеть Светлакова в дерби со «Спартаком»?

- Нет.

- А что с Фастом?

- Витя заболел. Он должен был играть. Хотя нет, не он.