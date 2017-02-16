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Не зря «Ростов» скрывался от свободы. Дончане в шаге от 1/8 финала

Евгений Дзичковский, Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Радость футболистов "Ростова"
Радость футболистов "Ростова"Источник: «Советский спорт»

Донская команда фактически решила задачу выхода в 1/8 финала, разгромив в первом матче пражскую «Спарту».

ГОЛУБЕКА ПУГАЛИ БАЙРАМЯНОМ

- Эти русские – настоящие партизаны, - сокрушался перед матчем Зденек Свобода, который входит в тренерский штаб «Спарты».

Перед Свободой зимой стояла тяжкая задача – собрать информацию об одном из самых закрытых клубов России. «Ростов» трансляции контрольных игр не проводил, тренировки маскировал и вообще прятался, как мог.

- Когда-нибудь расскажу много веселых историй о том, как следил за русскими, - приводит слова Свободы официальный сайт «Спарты». – Это были очень интересные способы.

В итоге пражский шпион написал целый отчет о желто-синих. По мнению Свободы, самый опасные игроки «Ростова» - быстрые Азмун и Полоз, мощный Бухаров, а также креативные Ерохин, Нобоа и Байрамян.

«Спарта», кстати, в чем-то похожа на «Ростов». В декабре главным тренером пражского клуба был назначен Томаш Пожар, который до этого находился на должности спортивного директора. Но главный Пожар лишь номинально. Тренировочным процессом руководит Давид Голубек, у которого нет необходимой лицензии.

В Ростову-на-Дону гости добирались с приключениями. Незадолго до взлета стало плохо одному из журналистов, которых взяли с собой. Из-за этого рейс задержался на полтора часа. К счастью, с представителем СМИ все хорошо.

Хорошо, но мало. Как «Краснодар» победил в первом матче года

КРАХ БИАТЛОНА

Пока «Ростов» готовился к матчу в Белеке, на местном стадионе кипела работа. По сравнению с Лигой чемпионов требований к стадиону стало меньше, но к состоянию поля УЕФА относится также серьезно. При том, что до вторника зимовка для газона «Олимпа-2» шла по плану. Но затем сильный ветер разорвал специальную пленку, которая накрывала траву, и поле стало «голым» на день раньше срока. Как назло, тут же начался мощный снегопад.

Казалось, на ростовском поле можно было проводить чемпионат мира по биатлону. Но местный агроном не зря считается одним из лучших в России. Колдовали всю ночь, и трава, к всеобщему удивлению, стала выглядеть прилично. Пикник не устроишь, но в играть можно.

Если все вопросы, связанные с плохой погодой закрыли, то проблему с продажей билетов так и не решили. Виной всему высокие цены и сильный мороз. Скидки, ролики с призывом прийти на футбол, – на ростовского зрителя не подействовало ничего. Весь день у касс «Олимпа» была тишина, а за два часа до стартового свистка в продаже оставалось около 5 тысяч билетов. Так же в Ростове-на-Дону ходят на «Оренбург» и «Анжи».

КАТКОМ ПО «СПАРТЕ»

Команду Бердыева это не смутило бы, даже если бы на арену вообще никто не пришел. В ней была заложена программа, требующая выполнения. И оно не заставило себя ждать: Мевля довольно скоро открыл счет после углового, пробив головой.

Дальше – больше. А у «Спарты» - меньше. За жестокий фол на Калачеве был удален ивуариец Конате. С одно стороны, численное преимущество. С другой, чехи могли сделать мегацелью оставшегося часа лютое разрушение. И тогда «Ростову», любящему играть от обороны, надлежало бы превратиться в атакующую машину. С малоизвестным исходом.

Страхи оказались напрасными. А «Спарта» - нестойким оловянным солдатиком. Гости отчего-то запереживали, стали грубить и получили от Калачева сатисфакцию: голевую передачу на Полоза. Той самой, кажется, «обиженной» Конате ногой. Еще немного – и Нобоа, благодаря сапфировому пасу Ерохина и умному забегу Полоза, постановил: чехам в Ростове в четверг ничего не светит. Попали под каток.

Второй тайм был прекрасен уверенностью, с которой «Ростов» довершал разделку «Спарты», и желанием увидеть на «Олимпе-2» что-нибудь рекордное. До голевых супердостижений дело не дошло. Однако кое-что примечательное все же случилось: никогда в последние годы российские клубы в феврале не выглядели в еврокубках столь готовыми к ним.

Матч

Ростов - Спарта - 4:0 (3:0)

Голы

Мевля 15 (1:0). Полоз 38 (2:0). Нобоа 40 (3:0). Азмун 68 (4:0).

Состав

Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Нобоа, Калачёв, Ерохин (Препелицэ, 83), Мевля, Гацкан, Бухаров (Азмун, 67), Полоз (Девич, 74)

Спарта: Коубек, Мазух, Кадлец М., Караваев, Намойнесу, Сачек, Конате, Дочкал (Лафата, 87), Ваха (Голек, 80), Альбьяч (Гибш, 76), Юлиш

Предупреждения:

нет - Конате, 20; Дочкал, 35

Удаления:

нет - Конате, 32

Судья:

Бас Нейхёйс (Голландия)

Место и дата

16 февраля 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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