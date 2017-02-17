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Футбол по-русски и биатлон по-марамойски. Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Матч "Краснодар" - "Фенербахче"
Матч "Краснодар" - "Фенербахче"Источник: «Советский спорт»

Контрасты одного вечера на канале «Матч ТВ».

Зуб даю: те, кто провел вторую половину четверга вместе с телеканалом «Матч»,  наверняка со мной согласятся, подписавшись под каждым абзацем этого текста. Те, кто у телевизора почему-либо отсутствовал, скорее всего издевательски  хихикнут. Нашел, дескать, кого ставить в пример как настоящих спортсменов – футболистов?!

Четыре часа кряду я наслаждался истинным футболом по-русски, в классическом его воплощении. В строгом соответствии с ветхим  заветом великого тренера Бориса Аркадьева: «Играть по-нашему – значит играть изо всех сил».

Ни «Краснодару», ни «Ростову» не потребовалось ни малейшей скидки на недостаток игровой практики в начале сезона. Они прицельно готовились к «Фенербахче» и «Спарте» и выдали свой  максимум. Они рвали жилы на поле – и вели игру трудную для себя, но максимально неудобную для соперников.

А главное – обе команды, как и положено командам настоящих спортсменов, познаются в их динамическом развитии. Иначе они бы и не обескуражили турок и чехов, ровно год назад ставших непреодолимыми препятствиями в продвижении «Локомотива» и того же «Краснодара» по Лиге Европы.

Хорошо, но мало. Как «Краснодар» победил в первом матче года


Динамическое развитие вот в чем. За зиму Игорь Шалимов напрочь отбил у своей команды привычку к полевому комфорту. Когда она брала мяч в ноги и  элегантно с ним прогуливалась. Против «Фенербахче» «Краснодар» работал подчеркнуто резко и заточенно. Забавно, что в наибольшей  возне с мячом был замечен Федя Смолов… Он и готов-то, по февральским меркам, просто замечательно, многое может – но вот не привык еще к тому, что острота может, оказывается, исходить и от партнеров тоже.

Динамическое развитие вот в чем. От «Ростова» нынешнего глаз не оторвешь - буря, ураган, самум! А ведь именно эту самую команду год назад именовали «автобусом», а ее тренера, еще  на пару лет раньше, - убийцей футбола. А теперь: четыре гола «Аяксу», четыре(в двух матчах) «Андерлехту», три – «Баварии». Теперь команда тренера Бердыева уничтожает соперников, но ни в коей мере не футбол! ЦСКА, патентованный чемпион  России, малосильно вожжался с этой  самой «Спартой»   три тайма, прежде чем изловчился ее взять. «Краснодар»  прежней выделки тот просто пал перед ниц. А «Ростов» Бердыева снес ее блицкригом, даже не затягивая.

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А перед этим праздником российского спорта на «Матче» шел биатлон, и который день мозолили глаза хронические неудачники в форме сборной России. И, чур, не уводите меня от сравнения по той формальной причине, что, дескать, - разный уровень соревнований. Да напротив! Ибо выигравший мужскую индивидуалку штатник Лоуэлл Бэйли и вице-чемпион чех Ондржей Моравец в табели о рангах-то примерно там же, где футбольные «Фенербахче» со «Спартой».

Но праздник случился у них. А у наших – который уже День сурка. И Рикко Гросс перед стартом хвалился, какая  чудесная была центровка попаданий на пристрелке – а потом не в состоянии был объяснить дюжину с гаком промахов в гонке. А Антон Шипулин, из гонки в гонку  проскакивая мимо высоких задач, знай себе настаивает: ну вы уж принимайте меня, ребята, таким, какой есть…

Что являет собой жутковатый пример антиразвития. Шарманка-шарлатанка. Заезженная шарманка гонок и до оскомины повторяющаяся тренерская шарлатанка…

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