«У нас тут свой Матч звезд». «Зенит» впервые в истории обыграл ЦСКА
После петербургского «матча звезд» осталась целая команда недовольных, а лучший игрок уехал вместо УАЗа на клубном автобусе.
Звездный Маркович
11 февраля Единая лига ВТБ успешно провела Матч всех звезд в
Сочи. А через пять дней в Санкт-Петербурге его вторая
часть.
Игроки «Зенита» Янис Тимма и Сергей Карасев были в Сочи чуть
ли не самыми яркими и активными. Первый выиграл конкурс бросков сверху, а
второй конкурс трехочковых, а также стал соавтором самого крутого видео с Матча
звезд.
Вспоминают о Карасеве и перед матчем с ЦСКА: в руках бывшего защитника «Бруклина» награда лучшему игроку месяца в Единой Лиге ВТБ.
Здесь же и лучший игрок Матча звезд Андрей Воронцевич. Вряд ли форвард ЦСКА приехал в Петербург на новом УАЗ «Патриоте», который он выиграл в Сочи, но настроение у лидера армейцев отличное – перед матчем он чуть ли не танцует в центральном круге вместе с Аароном Джексоном.
Третий зенитовец, побывавший на Матче звезд, Стефан Маркович
никаких конкурсов в Сочи не выиграл. Зато он самый активный в
первой половине игры с ЦСКА: два его перехвата и два трехочковых подряд создают
комфортные «+9» для Петербурга к середине второй четверти. Через несколько
минут перерыв – к нему у «Зенита» «+15». Серб в этот день лучший. Ему должно быть жалко, что за этот матч машину не дают, а после игры он сядет в клубный автобус и уедет на нем.
У петербуржцев залетает практически все, в отличие от игроков ЦСКА, которые катастрофически не могут попасть два броска к ряду.
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«Друзья Кулагина могут поиграть с Димой один на один вне пределов матча»
В третьей четверти ничего не меняется: «Зенит», который в московском
матче проиграл 49 очков, ощущает вкус первой победы над армейцами в истории клуба, и продолжает наращивать преимущество.
Но если бы в рамках этого матча проводился конкурс трехочковых,
победил бы точно не Карасев:
ЦСКА Сергей издали не забивает ни разу.
Зато отстаивает свое звание Тимма: мощнейший слэм-данк с передачи Марковича! После этого попадания на табло уже сенсационные
«+25».
Откровенно проваливает игру MVP Воронцевич, который
стал бы худшим в составе ЦСКА, если бы не Милош Теодосич. Серб пропустил Матч звезд из-за травмы, и мыслями он явно не в Петербурге.
Рискнем предположить, что в Денвере: слухи об отъезде Милоша в НБА в последнюю
неделю усилились, а сербские СМИ уже пишут об этом возможном событии, как о
факте.
Но с такой игрой Теодосич далеко не уедет: за 19 минут серб
не набирает ни одного очка, более того – у него худший показатель полезности. Но даже при такой плохой
игре своего разыгрывающего Итудис так и не выпускает экс-игрока «Зенита»
Дмитрия Кулагина.
– Почему не дал сыграть в этом матче Кулагину? Если у Димы есть друзья в Петербурге, они могут поиграть с
ним один на один вне пределов матча, – очень жестко отвечает главный тренер
ЦСКА после игры.
В концовке Василий Карасев выпускает полностью русскую
пятерку, которая «+25» за минуту превращает в «+15». Главный тренер в ярости
возвращает лидеров в игру и спокойно заканчивает матч – 90:77, первая в истории
победа «Зенита» над ЦСКА.
«Показали городу и руководству, что можем побеждать»
– Мы показали отличную игру, – счастлив Тимма. – У нас был свой Матч звезд в Петербурге: много болельщиков, командный баскетбол. Думаю, это один из лучших наших матчей в сезоне.
– В Москве вы уступили «-49». Держали этот матч в голове?
– Я в той встрече не играл. Но сегодня мы выиграли, поэтому реванш взят.
– Это первая победа в истории над ЦСКА. Понимаете ее значимость?
– Все когда-то бывает в первый раз. Надеюсь, не в последний, потому что у нас отличная команда. Мы крепкий орешек для каждого соперника.
– Особенный настрой от Василия
Карасева был?
– Все понимают, против какой команды мы выходили играть. Никого дополнительно настраивать на матч с ЦСКА не надо
– Хотели не только настроить, но и в каком-то смысле
расслабить ребят, – признается Карасев-старший после игры. – Важно было не
перегореть. У нас это получилось.
– Эта победа может придать уверенности команде?
– Это хорошая победа: показали городу и руководству, что можем играть и побеждать. Если говорить о плей-офф – нам сложно тягаться с ЦСКА, потому что не хватает скамейки. Такие победы даются с большим трудом.
Победа «Зенита» действительно историческая, но за две не засчитывается, поэтому будет ценна только если удастся победить и в следующей игре. А она уже через три дня в Нижнем Новгороде.
Матч
Место и дата
16 февраля 20:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция