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«У нас тут свой Матч звезд». «Зенит» впервые в истории обыграл ЦСКА

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«У нас тут свой Матч звезд». «Зенит» впервые в истории обыграл ЦСКА
Источник: БК «Зенит»

После петербургского «матча звезд» осталась целая команда недовольных, а лучший игрок уехал вместо УАЗа на клубном автобусе.

Звездный Маркович

11 февраля Единая лига ВТБ успешно провела Матч всех звезд в Сочи. А через пять дней в Санкт-Петербурге его вторая часть.

Игроки «Зенита» Янис Тимма и Сергей Карасев были в Сочи чуть ли не самыми яркими и активными. Первый выиграл конкурс бросков сверху, а второй конкурс трехочковых, а также стал соавтором самого крутого видео с Матча звезд.


Вспоминают о Карасеве и перед матчем с ЦСКА: в руках бывшего защитника «Бруклина» награда лучшему игроку месяца в Единой Лиге ВТБ.

Здесь же и лучший игрок Матча звезд Андрей Воронцевич. Вряд ли форвард ЦСКА приехал в Петербург на новом УАЗ «Патриоте», который он выиграл в Сочи, но настроение у лидера армейцев отличное – перед матчем он чуть ли не танцует в центральном круге вместе с Аароном Джексоном.

Третий зенитовец, побывавший на Матче звезд, Стефан Маркович никаких конкурсов в Сочи не выиграл. Зато он самый активный в первой половине игры с ЦСКА: два его перехвата и два трехочковых подряд создают комфортные «+9» для Петербурга к середине второй четверти. Через несколько минут перерыв – к нему у «Зенита» «+15». Серб в этот день лучший. Ему должно быть жалко, что за этот матч машину не дают, а после игры он сядет в клубный автобус и уедет на нем.

У петербуржцев залетает практически все, в отличие от игроков ЦСКА, которые катастрофически не могут попасть два броска к ряду.

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«Друзья Кулагина могут поиграть с Димой один на один вне пределов матча»

В третьей четверти ничего не меняется: «Зенит», который в московском матче проиграл 49 очков, ощущает вкус первой победы над армейцами в истории клуба, и продолжает наращивать преимущество.

Но если бы в рамках этого матча проводился конкурс трехочковых, победил бы точно не Карасев: ЦСКА Сергей издали не забивает ни разу.

Зато отстаивает свое звание Тимма: мощнейший слэм-данк с передачи Марковича! После этого попадания на табло уже сенсационные «+25».

Откровенно проваливает игру MVP Воронцевич, который стал бы худшим в составе ЦСКА, если бы не Милош Теодосич. Серб пропустил Матч звезд из-за травмы, и мыслями он явно не в Петербурге. Рискнем предположить, что в Денвере: слухи об отъезде Милоша в НБА в последнюю неделю усилились, а сербские СМИ уже пишут об этом возможном событии, как о факте.

Но с такой игрой Теодосич далеко не уедет: за 19 минут серб не набирает ни одного очка, более того – у него худший показатель полезности. Но даже при такой плохой игре своего разыгрывающего Итудис так и не выпускает экс-игрока «Зенита» Дмитрия Кулагина.

– Почему не дал сыграть в этом матче Кулагину? Если у Димы есть друзья в Петербурге, они могут поиграть с ним один на один вне пределов матча, – очень жестко отвечает главный тренер ЦСКА после игры.

В концовке Василий Карасев выпускает полностью русскую пятерку, которая «+25» за минуту превращает в «+15». Главный тренер в ярости возвращает лидеров в игру и спокойно заканчивает матч – 90:77, первая в истории победа «Зенита» над ЦСКА.

«Показали городу и руководству, что можем побеждать»

– Мы показали отличную игру, – счастлив Тимма. – У нас был свой Матч звезд в Петербурге: много болельщиков, командный баскетбол. Думаю, это один из лучших наших матчей в сезоне.

 В Москве вы уступили «-49». Держали этот матч в голове?
– Я в той встрече не играл. Но сегодня мы выиграли, поэтому реванш взят.

 Это первая победа в истории над ЦСКА. Понимаете ее значимость?
– Все когда-то бывает в первый раз. Надеюсь, не в последний, потому что у нас отличная команда. Мы крепкий орешек для каждого соперника.

 Особенный настрой от Василия Карасева был?
– Все понимают, против какой команды мы выходили играть. Никого дополнительно настраивать на матч с ЦСКА не надо

– Хотели не только настроить, но и в каком-то смысле расслабить ребят, – признается Карасев-старший после игры. – Важно было не перегореть. У нас это получилось.

 Эта победа может придать уверенности команде?
– Это хорошая победа: показали городу и руководству, что можем играть и побеждать. Если говорить о плей-офф – нам сложно тягаться с ЦСКА, потому что не хватает скамейки. Такие победы даются с большим трудом.

Победа «Зенита» действительно историческая, но за две не засчитывается, поэтому будет ценна только если удастся победить и в следующей игре. А она уже через три дня в Нижнем Новгороде.

Матч

Зенит - ЦСКА - 90:77

Место и дата

16 февраля 20:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

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