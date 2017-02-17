«Ответный матч таит в себе угрозу»

На пресс-конференции после матча со «Спартой» (4:0) главный тренер «Ростова» Иван Данильянц был сдержан.

- Всех с победой! Получился хороший матч по содержанию и результативности . Мы были быстрее соперника и лучше реализовывали моменты, несмотря на середину февраля, - в зал для пресс-конференци й главный тренер «Ростова» зашел под аплодисменты журналистов.

- Почему в стартовом составе вышел Бухаров, а не Азмун?

- В итоге мы получили две пары хороших форвардов. В первом тайме это были Полоз и Бухаров, во втором – Азмун и Девич. Вторая пара вышла на усиление. Хочу отметить, что это не значит, что было отдано кому-то предпочтение, просто мы приняли такое решение. К тому же, Полоз может помогать и в обороне. Во втором тайме получилось много хороших подходов, жаль, что не удалось забить еще, но у видно резерв в атаке.

- Джанаев все-таки не сыграл сегодня.

- Он весь период подготовки не был в строю. Лечился в Германии, но все равно не смог сыграть. Его беспокоит плечо, и было принято решение, что он не сыграет.

- На кого проще настраиваться: на «Баварию» или «Спарту»?

- В первой встрече с немцами мы набирались опыта, сегодня же можно говорить, что у нас есть стержень. Независимо от соперника, мы понимаем, что в таких матчах высокий уровень, и нужно быть готовыми ментально, физически и технически.

- «Ростов» стал солидным клубом европейского класса? Вас должны бояться?

- С этим надо быть осторожным. Из-за таких разговоров можно потерять землю под ногами, а из такого состояния сложно выходить. Нужно понимать, что мы сыграли только один матч, впереди ответная встреча, которая таит в себе угрозу. Ребята выросли, стали опытнее в игре, но лучше все же оставаться на земле и работать дальше. У нас в команде мужики, и нужно сохранять этот стержень. Если к стержню буду добавляться содержательные элементы - это прекрасно.

- Кудряшов вышел на поле без перчаток.

- Греться нужно от своего внутреннего состояния. Мы сегодня были мотивированными, организованными и очень хотели победить. Всех с победой, и, надеюсь, что в следующий раз придет больше болельщиков.

- «Ростов» уже гарантировал себе выход в следующий раунд Лиги Европы?

- Нет. Не забывайте, что по регламенту у нас две встречи. Да, мы сделали большое дело, но в ряде моментов нам везло, в другом матче все может быть иначе. «Спарта» не была слабой, просто сегодня нам удалось выиграть с таким счетом.