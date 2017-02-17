«Ответный матч таит в себе угрозу»
На пресс-конференции после матча со «Спартой» (4:0) главный тренер «Ростова» Иван Данильянц был сдержан.
- Всех с победой! Получился хороший матч по содержанию и результативности
- Почему в стартовом составе вышел Бухаров, а не Азмун?
- В итоге мы получили две пары хороших форвардов. В первом тайме это были Полоз и Бухаров, во втором – Азмун и Девич. Вторая пара вышла на усиление. Хочу отметить, что это не значит, что было отдано кому-то предпочтение, просто мы приняли такое решение. К тому же, Полоз может помогать и в обороне. Во втором тайме получилось много хороших подходов, жаль, что не удалось забить еще, но у видно резерв в атаке.
- Джанаев все-таки не сыграл сегодня.
- Он весь период подготовки не был в строю. Лечился в Германии, но все равно не смог сыграть. Его беспокоит плечо, и было принято решение, что он не сыграет.
- На кого проще настраиваться: на «Баварию» или «Спарту»?
- В первой встрече с немцами мы набирались опыта, сегодня же можно говорить, что у нас есть стержень. Независимо от соперника, мы понимаем, что в таких матчах высокий уровень, и нужно быть готовыми ментально, физически и технически.
- «Ростов» стал солидным клубом европейского класса? Вас должны бояться?
- С этим надо быть осторожным. Из-за таких разговоров можно потерять землю под ногами, а из такого состояния сложно выходить. Нужно понимать, что мы сыграли только один матч, впереди ответная встреча, которая таит в себе угрозу. Ребята выросли, стали опытнее в игре, но лучше все же оставаться на земле и работать дальше. У нас в команде мужики, и нужно сохранять этот стержень. Если к стержню буду добавляться содержательные элементы - это прекрасно.
- Кудряшов вышел на поле без перчаток.
- Греться нужно от своего внутреннего состояния. Мы сегодня были мотивированными, организованными и очень хотели победить. Всех с победой, и, надеюсь, что в следующий раз придет больше болельщиков.
- «Ростов» уже гарантировал себе выход в следующий раунд Лиги Европы?
- Нет. Не забывайте, что по регламенту у нас две встречи. Да, мы сделали большое дело, но в ряде моментов нам везло, в другом матче все может быть иначе. «Спарта» не была слабой, просто сегодня нам удалось выиграть с таким счетом.
Мевля 15 (1:0). Полоз 38 (2:0). Нобоа 40 (3:0). Азмун 68 (4:0). Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Нобоа, Калачёв, Ерохин (Препелицэ, 83), Мевля, Гацкан, Бухаров (Азмун, 67), Полоз (Девич, 74) Спарта: Коубек, Мазух, Кадлец М., Караваев, Намойнесу, Сачек, Конате, Дочкал (Лафата, 87), Ваха (Голек, 80), Альбьяч (Гибш, 76), Юлиш нет - Конате, 32 Бас Нейхёйс (Голландия) 16 февраля 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Удаления:
Судья:
Место и дата
Мевля 15 (1:0). Полоз 38 (2:0). Нобоа 40 (3:0). Азмун 68 (4:0).
Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Нобоа, Калачёв, Ерохин (Препелицэ, 83), Мевля, Гацкан, Бухаров (Азмун, 67), Полоз (Девич, 74)
Спарта: Коубек, Мазух, Кадлец М., Караваев, Намойнесу, Сачек, Конате, Дочкал (Лафата, 87), Ваха (Голек, 80), Альбьяч (Гибш, 76), Юлиш
нет - Конате, 32
Бас Нейхёйс (Голландия)
16 февраля 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция