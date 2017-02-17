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Телефактор своего поля

Виктор Мамонтов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Телефактор своего поля

«Советский спорт» опубликовал в четверг убийственную статистику: аудитория телезрителей, смотревших матчи первого круга РФПЛ нынешнего сезона, сократилась в сравнению с прошлогодним показателем. Причем сократилась сразу на 22 процента. Наш обозреватель пытается спрогнозировать, что нас ждёт в наступившем году. И приходит к интересным выводам.

Железное правило спортивного программирования в России гласит: «Хочешь рейтинг - ставь футбол». Исключения редки, но они есть. Например, в дни проведения Олимпиад.

Конечно, Олимпиады – это лакомый кусок для любого телеканала в мире. Спортивного, не спортивного – все равно. Объясняется это несколькими факторами: раскрученностью, зрелищностью, но, главное, тем, что «играют наши против не наших». Последний фактор - секрет успеха любой спортивной трансляции. Внутренние события российского телезрителя интересуют мало (и в этом наше главное отличие от США). Зато во время Олимпиад понятие «неинтересный вид спорта» просто перестает существовать. Скажите, вот вы могли бы предположить, что в «мирное» время в топе спортивных трансляций может оказаться стрельба из лука? А во время Олимпиады в Рио так и было: стрельба из лука вошла в топ-10 недельного рейтинга всех программ за неделю. Стрельба из лука! В топ-10! И только потому, что наша женская команда неожиданно (и героически) завоевала в Рио серебро. К сожалению, вне рамок Олимпиады такое даже представить невозможно.

В остальное время господствует футбол. Чемпионаты мира и Европы – такой же предмет борьбы «больших» каналов, как и Олимпиады. Даже когда там нет нашей сборной. Например, чемпионат в ЮАР показывали и на Первом, и на «России». А уж когда наши есть! На последнем Евро матчи сборной России против Англии и Уэльса заняли первые места в недельных рейтингах, обойдя «Пусть говорят» и программу «Время». В топах даже товарищеские игры сборной России: все игры прошлой осени вошли в недельные топ-100. И это при том, что феерическими те матчи никак не назовешь.

Так что непонятным выглядит вопрос о том, кто же покажет Кубок конфедераций этого года. Конечно, проблема не в низких рейтингах прежних Кубков. Это как раз объяснимо: наших там отродясь не было, а игры «грандов» типа Таити и Туниса за живое не задевали. Теперь и наши есть, и пройдет Кубок в России – успех гарантирован. Показательный факт: в 2008-м финал Лиги чемпионов посмотрели 19.5 миллионов российских зрителей, а на следующий год только 4 миллиона. Хотя в обоих играл «Манчестер Юнайтед», сначала с «Челси», потом с «Барселоной». Объяснение столь разительной разницы простое – финал 2008 года проходил в Москве. Вот он – фактор своего поля!

Из остальных видов спорта в России царствует биатлон – он неизменно в лидерах, даже выше футбола. Неплохие цифры показывают матчи нашей сборной на чемпионатах мира по хоккею. Еще топовые бои с участием россиян. То есть опять же «наши против не наших». А из внутренних событий хорошие показатели только у чемпионата России по футболу.

На этом топ спортивных предпочтений российской телеаудитории, пожалуй, можно закрывать. Хотя, если разобраться, не так уж мало набралось.

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