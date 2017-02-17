Лилипут из Ганы. Почему Ачимпонг забивает «Зениту» за «Андерлехт» вместо ЦСКА
Одно из главных открытий 1/16 финала Лиги Европы, во всяком случае для российской аудитории, - невысокого роста ганец по имени Франк Ачимпонг.
23-летний парень стал автором дубля в ворота питерского «Зенита». Оба раза не удел остался до недавнего времени один из лучших защитников мира Бранислав Иванович. Второй гол получился вообще на загляденье – настоящий пушечный выстрел с угла штрафной площади в ближнюю девятку. Стоит посмотреть.
Тайский футбол
Но речь сейчас не об этом. Мало кому известно, но
пару-тройку лет назад этот 168-сантиметровый злой гений сине-бело-голубой
команды вполне мог оказаться в чемпионате России – в столичном ЦСКА.
История началась с того, что бывший футболист Роман Орещук,
только вставший на агентские рельсы, отправился с друзьями отдыхать – в
Таиланд. Там парни решили разрушить стереотип и отправились не на пип-шоу с
транссексуалами, а на футбол. Играли две никому неизвестные команды, одна из
которых называлась «Бурирам Юнайтед». В этой команде играл низкорослый
темнокожий парника, который выделялся из остальной массы полупрофессиональных
игроков. На спине у него было написано Ачимпонг.
Этот Ачимпонг настолько впечатлил начинающего агента, что
тот даже решил устроить его играть в Россию – авось что-то хорошее из
футболиста и получится – можно будет неплохо заработать – попытка совместить
отдых с работой, приятное с полезным.
Первой командой, куда Роман Орещук предложил Ачимпонга, был
московский ЦСКА – в «армейском» клубе доброжелательно относятся к молодым и
перспективным уроженцам африканского континента. Ахмед Муса не даст соврать.
Кстати, Муса и Ачимпонг играют на одной позиции.
Лилипут из Ганы
В ЦСКА за трансферы тогда отвечал глава селекционной службы
Антон Евменов, занявший эту должность в необычайно молодом возрасте – всего в
28 лет. Позже он, кстати, стал спортивным директором красно-синего клуба.
Орещук предложил качественный, как ему казалось, товар,
рассказав всю историю в подробностях, возможно, излишне откровенно: отдых,
друзья, классный игрок в Таиланде… Но ведь
и Антон Евменов не первый день в футболе. Он-то знает, что к чему. Перед тем,
как самому посмотреть на футболиста, он позвонил в Гану – там у него серьезные
«связи». Эти «связи» сказали, что с лилипутом Ачимпонгом нечего даже
связываться – овчинка выделки, мол, не стоит. Естественно, Евменов послал
Орещука в дальний путь с его ганцем и Таиланда.
Вскоре, правда, и самому Антону Евменову пришлось искать
новую работу. Если верить слухам, отставка последовала за крайне неудачным и
крайне дорогим трансфером Витиньо. Правда, по версии Евменова, он ушел из ЦСКА,
потому что хотел развиваться, а не стоять на месте, работая спортивным
директором в ЦСКА.
Что же, разошлись и ладно. В ЦСКА вскоре нашли нового
человека на эту должность, который Евгения Гинера полностью устраивает. А Антон
Евменов продолжил расти. Кстати, Роман Орещук тоже вскоре получил новую
должность – спортивного директора в столичном «Динамо». Правда, продержаться на
ней агенту удалось недолго – каких-то три месяца. Увольнение последовало за
скандалом на расистской почве. Совпадение? Но суть не в этом.
Есть куда расти
Не сидел сложа ноги, повесив бутсы на гвоздь и лилипут из
Ганы. Ачимпонг классно играл в чемпионате Таиланда, за что получил вызов
сначала в молодежную сборную Ганы, а потом и во взрослую команду. Отлично
проявив себя на международных турнирах, Ачимпонг привлек к себе внимание
серьезных европейских селекционеров. Проворнее всех оказались представители
бельгийского «Андерлехта».
После просмотра игрока, была оформлена аренда. Не подойдет –
не велика будет потеря. Зарплата, все равно, была копеечной. Но Ачимпонг
подошел. Даже более чем. «Андерлехт» согласился выкупить молодого африканца за
миллион евро – самая дорогая продажа в истории тайского клуба.
Сейчас на счету левого вингера «Андерлехта» уже 149 матчей
за команду, в которых он забил 20 голов и отдал 21 результативную передачу, не
забывая и в защите отрабатывать, кстати. Примерная оценочная стоимость
футболиста равна 4,5 миллионам евро. Но вряд ли бельгийцы согласятся расстаться
со своим сокровищем за эти деньги. Парню еще расти и расти. И дубль в ворота
«Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы – не предел.
Кстати,
как вы думаете, где сейчас работает Антон Евменов, забраковавший Ачимпонга в
московском ЦСКА? Не поверите. Пока Витиньо, купленный ЦСКА за 9,5 миллионов
евро, прохлаждается в глубоком запасе,
Антон трудится в селекционной службе питерского «Зенита». Поистине неисповедимы
пути футбольных богов.