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Лилипут из Ганы. Почему Ачимпонг забивает «Зениту» за «Андерлехт» вместо ЦСКА

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Лилипут из Ганы. Почему Ачимпонг забивает «Зениту» за «Андерлехт» вместо ЦСКА
Источник: Reuters

Одно из главных открытий 1/16 финала Лиги Европы, во всяком случае для российской аудитории, - невысокого роста ганец по имени Франк Ачимпонг.

23-летний парень стал автором дубля в ворота питерского «Зенита». Оба раза не удел остался до недавнего времени один из лучших защитников мира Бранислав Иванович. Второй гол получился вообще на загляденье – настоящий пушечный выстрел с угла штрафной площади в ближнюю девятку. Стоит посмотреть.

Тайский футбол

Но речь сейчас не об этом. Мало кому известно, но пару-тройку лет назад этот 168-сантиметровый злой гений сине-бело-голубой команды вполне мог оказаться в чемпионате России – в столичном ЦСКА.

История началась с того, что бывший футболист Роман Орещук, только вставший на агентские рельсы, отправился с друзьями отдыхать – в Таиланд. Там парни решили разрушить стереотип и отправились не на пип-шоу с транссексуалами, а на футбол. Играли две никому неизвестные команды, одна из которых называлась «Бурирам Юнайтед». В этой команде играл низкорослый темнокожий парника, который выделялся из остальной массы полупрофессиональных игроков. На спине у него было написано Ачимпонг.

Этот Ачимпонг настолько впечатлил начинающего агента, что тот даже решил устроить его играть в Россию – авось что-то хорошее из футболиста и получится – можно будет неплохо заработать – попытка совместить отдых с работой, приятное с полезным.

Первой командой, куда Роман Орещук предложил Ачимпонга, был московский ЦСКА – в «армейском» клубе доброжелательно относятся к молодым и перспективным уроженцам африканского континента. Ахмед Муса не даст соврать. Кстати, Муса и Ачимпонг играют на одной позиции.

Лилипут из Ганы

В ЦСКА за трансферы тогда отвечал глава селекционной службы Антон Евменов, занявший эту должность в необычайно молодом возрасте – всего в 28 лет. Позже он, кстати, стал спортивным директором красно-синего клуба.

Орещук предложил качественный, как ему казалось, товар, рассказав всю историю в подробностях, возможно, излишне откровенно: отдых, друзья, классный игрок в Таиланде… Но ведь и Антон Евменов не первый день в футболе. Он-то знает, что к чему. Перед тем, как самому посмотреть на футболиста, он позвонил в Гану – там у него серьезные «связи». Эти «связи» сказали, что с лилипутом Ачимпонгом нечего даже связываться – овчинка выделки, мол, не стоит. Естественно, Евменов послал Орещука в дальний путь с его ганцем и Таиланда.

Вскоре, правда, и самому Антону Евменову пришлось искать новую работу. Если верить слухам, отставка последовала за крайне неудачным и крайне дорогим трансфером Витиньо. Правда, по версии Евменова, он ушел из ЦСКА, потому что хотел развиваться, а не стоять на месте, работая спортивным директором в ЦСКА.

Что же, разошлись и ладно. В ЦСКА вскоре нашли нового человека на эту должность, который Евгения Гинера полностью устраивает. А Антон Евменов продолжил расти. Кстати, Роман Орещук тоже вскоре получил новую должность – спортивного директора в столичном «Динамо». Правда, продержаться на ней агенту удалось недолго – каких-то три месяца. Увольнение последовало за скандалом на расистской почве. Совпадение? Но суть не в этом.

Есть куда расти

Не сидел сложа ноги, повесив бутсы на гвоздь и лилипут из Ганы. Ачимпонг классно играл в чемпионате Таиланда, за что получил вызов сначала в молодежную сборную Ганы, а потом и во взрослую команду. Отлично проявив себя на международных турнирах, Ачимпонг привлек к себе внимание серьезных европейских селекционеров. Проворнее всех оказались представители бельгийского «Андерлехта».

После просмотра игрока, была оформлена аренда. Не подойдет – не велика будет потеря. Зарплата, все равно, была копеечной. Но Ачимпонг подошел. Даже более чем. «Андерлехт» согласился выкупить молодого африканца за миллион евро – самая дорогая продажа в истории тайского клуба.

Сейчас на счету левого вингера «Андерлехта» уже 149 матчей за команду, в которых он забил 20 голов и отдал 21 результативную передачу, не забывая и в защите отрабатывать, кстати. Примерная оценочная стоимость футболиста равна 4,5 миллионам евро. Но вряд ли бельгийцы согласятся расстаться со своим сокровищем за эти деньги. Парню еще расти и расти. И дубль в ворота «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы – не предел.

Кстати, как вы думаете, где сейчас работает Антон Евменов, забраковавший Ачимпонга в московском ЦСКА? Не поверите. Пока Витиньо, купленный ЦСКА за 9,5 миллионов евро,  прохлаждается в глубоком запасе, Антон трудится в селекционной службе питерского «Зенита». Поистине неисповедимы пути футбольных богов.    

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