Россия обошла Португалию в таблице коэффициентов!

Стараниями «Краснодара» и «Ростова» Россия поднялась на шестую строчку главного футбольного рейтинга.

В противостоянии с Португалией мы были фаворитами: и матчей больше, и соперники попроще. Гарантий, конечно, не было. В случае с российскими клубами никаких гарантий быть не может, даже если речь о квалификации, где в соперниках неизвестный клуб из трех букв. В прошлом году на этой стадии у нас тоже было три команды (отличие в том, что «Зенит» играл в Лиге чемпионов), которые в шести матчах набрали всего одно очко. Вот и терзали сомнения весь день: справятся ли?

Справились. Не все. Но по сравнению с прошлым годом прогресс налицо.

На этой неделе Португалия была представлена только одним клубом – в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» дома обыграла дортмундскую «Боруссию» – 1:0. («Порту» выйдет на сцену на следующей неделе – домашняя игра с «Ювентусом».) Чтобы занять шестую строчку, России надо было набрать четыре очка. Столько и набрали. По два очка принесли «Краснодар» и «Ростов». Общий счет – 5:0! И только «Зенит» вернул в реальность: все в порядке с нашим футболом. Выиграй все трое, было бы ненормально, аномально и тревожно.

Миссия выполнена. Россия – шестая. И если до конца сезона сохранит эту позицию, то в розыгрыше-2018/19 будет представлена в еврокубках шестью клубами (тремя – в Лиге чемпионов).

Борьба, однако, не закончена. Теперь все зависит от того, сколько клубов в следующую стадию проведут обе страны. В случае сверхудачного выступления португальцев и, наоборот, неудачного нашего (скажем, по итогам ответных матчей вылетят «Краснодар» и «Зенит», а «Ростов» в 1/8 финала ничего не наберет) шестая строчка будет потеряна. Да, «Ростов» уже можно поздравить с выходом в следующую стадию. Не переживайте: команду Курбана Бердыева сглазить невозможно.

Как бы то ни было, России надо набирать очки, поскольку борьба с Францией и Португалией продолжится и в следующем сезоне. И хорошо бы закрепиться на шестом месте хотя бы на несколько лет.

Таблица коэффициентов УЕФА

«Ростов» – единоличный лидер по вкладу в рейтинг России. Он принес 13 очков. Следом идет «Краснодар» – 10,5. Тройку замыкает «Зенит» – 10. Показатель ЦСКА – 7 очков. А у «Спартака» остается 0,5. Не растет вклад красно-белых!

На этой неделе Россия одержала еще одну – локальную – победу. В рейтинге нынешнего сезона мы обошли Португалию и сейчас занимаем седьмое место. Низковато. Например, нас опережает Бельгия, которая даже увеличила отрыв благодаря победе «Андерлехта».

В клубном рейтинге заметный рывок совершили «Ростов» (93-е место – плюс 7 позиций) и «Краснодар» (65-е место – плюс 4 позиции). А вот «Зенит», имевший шанс приблизиться к топ-15, остался на 18-м месте. Ну, может быть, на следующей неделе получится.