Брюссельские в капусту изрубили «Зенит». Почему команда Луческу была плоха

Игроки "Андерлехта" празднуют победу над "Зенитом" Источник: Reuters

Брюссельский «Андерлехт» уверенно обыграл дома «Зенит» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Судя по всему, в «Зените» не обратили внимания на то, что «Андерлехт» в четырех домашних матчах Лиги Европы забил 14 голов. Ладно, не придали значения тем голам, но почему не стали обращать внимания на юркого нападающего хозяев Ачимпонга? Да, ростом невелик (169 см), но не настолько же, чтобы потеряться.

Вот только поймать малыша не получалось даже у Ивановича, переход которого в «Зенит» из «Челси» принято считать главным трансфером этой зимы в РФПЛ. Хотя, например, Дмитрий Аленичев (интервью с ним – на стр. 4) считает, что главный трансфер – это Александр Самедов, перешедший из «Локомотива» в «Спартак».

Второй гол тоже забил маленький ганец. И там тоже не разобрались Иванович с Нету.

Да, «Зенит» стал чемпионом по количеству контрольных матчей на сборах, но Бранислав приехал довольно поздно. Так что сербу надо еще сыгрываться с партнерами. В товарищеских матчах обычно это получается лучше, чем в официальных. И игра в Брюсселе это подтвердила. Да, кстати, в случае со вторым голом началось все с потери мяча Кокориным. Александр, к сожалению, запомнился только этим.

Ачимпонг же мог забить и в третий раз, но Лодыгин показал, как надо отбивать мяч ногами. Миниатюрного нападающего «Андерлехта», кстати, узнал футбольный агент, а в недавнем прошлом спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук. В своем твиттере он вспомнил, как предлагал несколько лет назад Ачимпонга ЦСКА. Ганец играл в то время в чемпионате Таиланда.

Вот как бывает😳5 лет назад про Ачемпонга Евменов сказал следующее 😂😂😂А сейчас Евменов работает в Зените и лилипут ему забил 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/469NGbdipQ — Орещук Роман (@papanin02) 16 февраля 2017 г.

Тогдашний спортивный директор армейского клуба Антон Евменов Ачимпонга забраковал. Будто бы кто-то сообщил ему, что на этого «лилипута» обращать внимания не стоит. В итоге «лилипут» оказался в «Андерлехте», а Евменов сейчас работает в «Зените».

«Зенит» же во втором тайме работал на то, чтобы как-то облегчить долю перед домашним матчем. Эпизодами получалось прижимать хозяев к воротам, но они тут же пружиной щелкали «Зенит» по носу. И после одного такого щелчка только Лодыгин не дал обрадоваться Обрадовичу.

Дзюба мог бы в ответной атаке проткнуть мяч в ворота «Андерлехта», но вратарь хозяев некстати выставил ладонь. Брюссельцы ответили жарко – Иванович только в последний момент заблокировал удар Теодорчика. 3:0 – и было бы совсем грустно.

А счет 2:0 еще оставляет шансы зацепиться дома. Но вот игра, в которой «Зенит» так нашинковали, – вряд ли.