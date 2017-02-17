«Ивановичу мяч за спину бросают, а он не бежит…». Ловчев о матчах Лиги Европы

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о первых матчах «Краснодара», «Ростова» и «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы.

О матче «Краснодар» – «Фенербахче» – 1:0

- «Краснодар» начал живо и были опасения, что такой темп команда не выдержит. Но нет – до последних минут команда Игоря Шалимова держала этот темп, ни в чем не уступая, а скорее превосходя соперника. Конечно, нужно было забивать еще. Почему не получилось? Думаю, это тема наигранности. Надо, что называется, набить ногу. Потому что после перерыва первые официальные матчи начинаешь как будто с нуля – по себе знаю. Но все равно «Краснодар» очень прилично выглядел для первого матча сезона.

Меня удивило, что не было Жоазиньо. Для меня он все-таки по-прежнему остается важной фигурой в «Краснодаре». Но, как видим, и без него команда играла. Шалимов выбрал надежный состав.

Не могу сказать, что Классон выделялся. Но, в то же время, и не порол. У меня вообще сложилось впечатление, что он уже давно за «Краснодар» играет. И это заслуга команды и тренера – как человека приняли. Гол – он всегда окрыляет. Тем более в первом официальном матче, в самом его начале, в Лиге Европы, ставший победным. Это ментально – использую слово Карреры – влияет на игрока.

С такой игрой «Краснодар» может забить и на выезде. Но там будет «Фенербахче» агрессивнее. И главное – чтобы в Стамбуле не пришлось кусать локти из-за того, что не сделали счет 2:0 или 3:0 дома.

- Я ведь говорил, что больше всех шансов пройти дальше – у «Ростова». Потому что команда организована. Потому что пахала на сборах. Но, в то же время, им помогла «Спарта». Они не ожидали такого от «Ростова». В прошлом году «Спарта» играла против «Краснодара» и разобралась с ним без проблем. Но «Ростов» играет в другой футбол. Прагматичный, жесткий. Раньше часто на ростовчан так напарывались соперники в чемпионате России. Но теперь все знают: «Ростов» – это сила. Поэтому чехи перешли на грубость. Особенно этим отличались африканцы, которые такой прыти от ростовчан не ожидали. Фол Конате – это прямая красная карточка, а не вторая желтая.

«Ростов» не удивляет – они играли в футбол, который у команды получается хорошо. Посмотрел повтор опасных моментов в перерыве – «Ростов» сделал еще более компактной свою игру. Зоны, где был мяч, команда Бердыева сразу перекрывала. И потом, когда все выполняешь на тренировках, когда видишь результат, понимаешь, что все правильно делается – и тогда на тренировках вдвойне работаешь. Поэтому «Ростов» хорош, а результат великолепен. Думаю, команда задачу выхода в следующую стадию решила.

- Вот в «Ростове» я вижу связь команды и тренера. Тренер дает задание, игроки его выполняют и кайфуют от этого. А потом смотрю «Зенит», и вижу, что они идут не той дорогой по сравнению с тем же «Ростовом». Вроде берут лучших российских футболистов – того же Кокорина, Дзюбу – а они не показывают, что являются лучшими. Потому что в какой-то момент ушли от футбола, от кайфа, который от него можно получать. И теперь к футболу, который могли бы показывать, вернуться не могут.

Смотрю на лица Кришито, Нету, Гарсии – и вижу, что им некомфортно играть вместе. Первый пропущенный гол – грубейшая ошибка Ивановича. И не надо говорить, что он еще не притерся. Бранислав – крайний защитник, ему за спину бросают, а он не бежит. Второй гол – еще одна ошибка. Иванович показывает Нету, чтобы закрывал правую ногу игрока «Андерлехта», потому что он стережет правую. Но тот не закрывает…

Нет гармонии футбольной, радости от игры у «Зенита». Вот почему болельщики и вспоминают Аршавина и компанию. А это – ремесленники, которым все равно, где деньги зарабатывать. Они могут собраться, выиграть следующий матч. Но нет командного духа.

Это поражение – еще не трагедия. Но, видимо, перебор денежный, достаток, выдавливает из команды радость от игры на поле. Вижу, что не особенно-то игроки «Зенита» и переживают, что игры нет, не ругаются из-за этого.

Отмечу, наверное, Лодыгина, который выручал. А «Андерлехт» – не выдающийся соперник. Просто был раскрепощен, а зенитовцы… Аморфные, забитые, нерадостные. Ребята, но ведь это первая игра года!