Почему Бубнова не фотографировали на сборах. Микулик о кубке ФНЛ

Кубку ФНЛ пора, пожалуй, менять название - в этом году в турнире представлены все три дивизиона профессионального российского футбола.

И с названием этим важно, конечно, не промахнуться - а то несколько лет назад ввели было «Кубок Надежды» для команд, не попавших в плей-офф КХЛ, то есть в шестнадцать лучших, но нежное это именование как-то не прижилось в брутальном хоккейном мире - турнир прожил всего два года. Вот «Кубок Гагарина» - это звучит, а «Надежды»... Нет бы высчитать, кто семнадцатым в космос слетал и дать Кубку его имя - может, и другая у приза была бы судьба.



Лидер текущего сезона, московское «Динамо» от участия в турнире гордо отказалось - видимо, решили, что такой Кубок в клубном музее будет лишь досадным напоминанием о вылете. Зато «Урал» сам напросился в участники - у этого клуба с Кубком ФНЛ связаны самые светлые воспоминания -уральцы выигрывали его по пути в РФПЛ. Президент клуба Григорий Иванов говорит, что во второй половине февраля спарринг-партнеров на сборах найти весьма проблематично, а тут они сами тебя находят. И для организаторов «Урал» - находка: в дележе призового фонда он не участвует. Не по статусу.



А вот статус такого турнира поднимает статус иного футболиста. Каким образом? Сидит, к примеру, в холле отеля, где квартирует «Урал», группа агентов, и предлагает президенту Иванову наперебой футболистов всех мыслимых амплуа. Возьмите на просмотр - не пожалеете. Девять человек из десяти, предлагаемых таким образом, сдают форму после первой же тренировки, зато в резюме игрока может появиться строка: не просто был на просмотре в клубе РФПЛ, а еще и как бы принимал в его составе участие в Кубке ФНЛ - поди потом поспорь.



Иванов от всех предложений отмахивается - и тогда агенты достают из рукава козырного туза: есть тут, под боком, один аргентинец, слегка за тридцать, начинал почти как Марадона, но потом не нашел свою команду, и сейчас вот застрял на Кипре, но в та-аком порядке парень! Иванов желает аргентинцу удачи в чемпионате Кипра, агенты обижаются - да вы хоть взгляните на него! Президент «Урала» отвечает, что он достаточно нагляделся на кипрских судей, обслуживавших игры его команды - а какие судьи, такой, очевидно, и чемпионат. Агенты обижаются окончательно - и всей дружной стайкой перелетают в соседний отель, куда только сегодня заехал «Енисей» - вдруг удастся впарить кипрского «Марадону» команде Андрея Тихонова.



Еще Кубок ФНЛ хорош тем, что на него слетаются почти все руководители клубов - это же не просто сборы, это уже соревнование! И замечено, что те футболисты, у кого имелись какие-либо проблемы с оформлением или продлением контрактов, в присутствии боссов моментально забывают про все свои болячки, настоящие и мнимые, и резко начинают прибавлять в активности. Александр Тарханов в этой связи любит вспоминать визит в раздевалку командующего округом тех времен, когда он сам «служил» в хабаровском СКА. Командир тот был, что называется, «в теме», и сходу спросил: почему не переодеваются на игру два лидера. Ему ответили, что один восстанавливается после сотрясения мозга, а в другого болит нога. Эти неубедительные диагнозы сильно рассердили боевого генерала и он рявкнул: «Если нога болит - должен быть перелом бедра, а когда голова - то черепа! Вы в армии или где?! А ну живо встать в строй!!!» Пришлось тем двоим спешно выздоравливать.



Схожие истории со сборов хранятся, как в банке, в памяти многих клубных руководителей и тренеров. Спартаковцы, например, очень любят вспоминать, как Александр Бубнов еще до объявленной тренером Бесковым плановой серьезной работы решил в ночи пробежать кросс в индивидуальном порядке по горной кисловодской местности - и утром, когда команда собралась для первой в сезоне коллективной фотосессии, не смог встать с кровати. Его сосед по номеру Валерий Гладилин сообщил, что «Бубу» тошнит и вообще он весь зеленого какого-то цвета, что не годится для цветной пленки. Это известие неожиданно чрезвычайно обрадовало Константина Ивановича Бескова - вот видите, что случается с людьми, которые начинают заниматься отсебятиной!



Слушайтесь тренеров, господа футболисты!

