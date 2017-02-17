Хоккей – дело убыточное! Приговор шведских экспертов своей элитной лиге

Интересные данные о плачевной экономике шведского хоккея, из которых вытекает жесткий вопрос: на что же тогда рассчитывать нашим клубам?

В последние годы мы часто критикуем КХЛ и ее клубы. За неумение выстраивать правильную бизнес-модель. За большие расходы, которые порой ложатся на городские и областные бюджеты. За нерентабельность в общем.

Однако, как выясняется, проблемы это не российские, а европейские.

К примеру, в феврале эксперты аудиторско-конса лтинговой компании «Эрнст и Янг» выступили с докладом об экономике шведского хоккея.

Цифры в нем – немного смешные для хоккея российского. Но вот проблемы и выводы – абсолютно одни и те же.

Итак, в сезоне 2016/17 оборот шведских клубов в элитной лиге составил 1,7 миллиардов шведских крон. Или примерно 190 миллионов долларов.

Убытков при этом эксперты насчитали на 40 миллионов крон (4,5 миллиона долларов).

И это при том, что в шведской лиге выступает всего 14 команд, а не 29, как в нашей КХЛ. Что там нет затрат на дальние перелеты и длительное проживание команд в других городах. Да и зарплаты игроков заметно скромнее. В среднем 6000 – 7000 евро в месяц. Тогда, как в России – около 50 тысяч евро.

И, однако, даже при такой ощутимой разнице именно зарплаты игроков делают команды нерентабельными. На них в Швеции уходит 60 процентов бюджета. И выживают клубы только благодаря… поддержке богатых спонсоров и местных властей.

Знакомая картина не правда ли?

Отметим при этом, что хоккейные арены в Швеции примерно такие же как у нас – по вместимости. От 3460 зрителей в Карлскруне до 13850 в столичном «Глобене».

Главную проблему в экономике шведского хоккея эксперты видят в слабой коммерческой логике, присущей спорту в целом. В отсутствии долгосрочной экономической стратегии. В том, что полученные от спонсоров средства тут же вкладываются в покупку новых игроков. То есть тупо тратятся, а не идут на развитие бизнеса.

При этом выводы эксперты сделали очень интересные. Они предложили клубам и лиге делать целевые вклады в развитие юношеского хоккея, чтоб потом и черпать оттуда новые более дешевые кадры.

В пример ставился «Шеллефтео», где такая практика, якобы, существует. Я только, если честно, не очень понял, как клубу удается удерживать своих воспитанников от перехода в другие команды или, тем более, другие лиги.

При этом легионеров в шведских командах может быть всего два. Но есть интересная особенность – иностранцами не считаются граждане Евросоюза. То есть из хоккейных держав вход заказан только представителям Канады, США, России и Швейцарии.

Что лично мне стало понятно из этого доклада?

Клубы КХЛ рентабельными не будут никогда. Мы девять лет назад вознамерились создать «вторую НХЛ». Но почему-то никто не задался вопросом – а кому она нужна в современном мире? Быть может ему и одной НХЛ – за глаза?

Все, что мы можем – это немного сократить расходы в нашей элитной лиге.

Для этого можно уменьшить количество команд, урезать количество матчей в регулярном чемпионате (а значит и перелетов, оплаты гостиниц и аренд-содержание дворцов) и снизить зарплаты игрокам до уровня, который не вызовет их массовый отъезд из страны.

Ну и надо продолжать держать жесткий лимит, делая ставку на развитие своих школ и собственные кадры.

Мечтать о том, что наши клубы вдруг станут самоокупаемыми «как в НХЛ» просто глупо.

У нас нет дворцов-20-тысяч ников. И правильно, что нет. Потому что мы и 5-тысячники заполнить во многих городах не можем. Да и по 100 долларов в среднем за билет наши болельщики платить не станут. Они просто не могут себе этого позволить

Ну а как же международная слава?

А вот это ее пусть для России добывает сборная. Содержать, лелеять и готовить к турнирам одну сильную национальную команду намного дешевле, чем кормить армию игроков для 29 клубов.