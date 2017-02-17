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Чем «Спартак» отличается от «Краснодара»? Обзор сборов (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Чем «Спартак» отличается от «Краснодара»? Обзор сборов (видео)
Источник: ФК «Спартак»

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

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«Спартак» обыграл норвежский «Олесунн» (3:1), но к качеству игры красно-белых вновь возникли претензии. В атаке все довольно скромно: без куража, скорости и хитроумных розыгрышей. А в обороне вообще полыхают пожары. Опорная зона в виде дуршлага и ненадежные, не способные друг друга страховать защитники. Если уж команда уровня середняка норвежского чемпионата играючи проникает в штрафную площадь, то чего ждать весной?

Что с обороной «Спартака»? Как красно-белые обыграли норвежцев


Фото: официальный сайт «Спартака»

Всему этому есть вполне футбольное объяснение. И оно не меняется. «Спартак» под нагрузками. Не может команда вот так просто взять да разучиться играть. Но разве это объяснение устроит тех, кто вчера смотрел футбол в исполнении «Краснодара» и «Ростова» против сильных европейских клубов? Какой тут здравый смысл! Только эмоции! И ничего, что эти команды форсировали подготовку, а «Спартак» – нет; красно-белые вышли из отпуска на неделю позже «Краснодара» и почти на две недели позже «Ростова». И контрольных матчей сыграли меньше.


К тому же Массимо Каррера пока не наигрывает основу. То есть на финишную прямую подготовки «Спартак» еще даже не вышел. Экспериментов уже меньше, конечно, но они есть. Например, вчера одновременно вышли Зе Луиш и Адриано. Получилось не лучше и не хуже альтернативных вариантов. Адриано забил. Он вообще лучший бомбардир команды на сборах. Слева в обороне оказался Ещенко. Вновь из-под него пришел гол. Зобнин исполнил роль box-to-box, в которой был очень полезен.


Фото: официальный сайт «Спартака»

Также вчера «Терек» уступил итальянскому «Удинезе» (2:4). Во втором тайме вышел Оздоев. «Крылья Советов» обыграли ташкентский «Пахтакор» (1:0). А «Оренбург» утром сыграл вничью с грузинским «Сабуртало» (1:1), а вечером – с казахстанским «Тоболом» (0:0).


Масленица

«Локомотив» приглашает всех на празднование Масленицы. 25 февраля на стадионе. Очередной креатив железнодорожников, направленный на увеличение аудитории. «Локо» с болельщиками не воюет, как когда-то, – дружит. И это похвально. Вот только со сбора в последнее время новостей почти не поступает. В январе было как-то поживее. А сейчас – тишина. То ли Юрий Семин берет пример с Курбана Бердыева, то ли рассказывать не о чем.


Фото: официальный сайт «Локомотива»

Завтра «Локомотив» все-таки покажет себя. Предстоит сразу два спарринга с китайскими клубами.

Возвращение Витиньо

Это случилось! Витиньо вернулся в общую группу. Об этом сообщает официальный сайт ЦСКА. Хотя в это сложно поверить, пока не увидишь бразильца в игре. Вообще у ЦСКА карма, что ли, такая – мало того что каждую осень в лазарете не хватает коек, так еще новобранцы приходят с травмами.

– Я так рад, что наконец вернулся на поле. Неприятных ощущений, боли больше нет. С удовольствием провел сегодняшнюю тренировку, настроение просто отличное. Очень ждал, когда можно будет работать с мячом, восстанавливался, и вот этот день наступил. Надеюсь, совсем скоро смогу показать тренерам, на что я способен. Для этого нужно интенсивно тренироваться, чтобы сравняться в физических кондициях с остальными ребятами, – поделился своей радостью Витиньо.


Фото: официальный сайт ЦСКА

Есть еще одна хорошая новость для болельщиков ЦСКА. Их стадион номинирован на звание «Стадион года». Всего в числе претендентов 29 арен из 21 страны мира. Помимо ЦСКА, там представлен и стадион «Краснодара». Проголосовать можно здесь.

Ближайший матч армейцев состоится 19 февраля. Соперник – норвежский «Сарпсборг 08».

2:1 в пользу России

Вчера стартовал официальный футбольный сезон. «Краснодар» и «Ростов» победили, «Зенит» проиграл. Двух побед хватило России, чтобы обойти Португалию в таблице коэффициентов УЕФА. В общем, накануне был большой футбольный вечер. И вот что писал «Советский спорт».

Хорошо, но мало. Как «Краснодар» победил в первом матче года
Футбол по-русски и биатлон по-марамойски. Колонка Юрия Цыбанева


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Россия обошла Португалию в таблице коэффициентов!

Ближайшие матчи
18.02. «Амкар» – «Актобе», Казахстан
18.02. «Арсенал» – «Пахтакор», Узбекистан
18.02. «Локомотив» – «Бэйцзин Гоань», Китай
18.02. «Локомотив» – «Хэбэй Чайна Фортун», Китай
19.02. «Терек» – «Горица», Италия
19.02. ЦСКА – «Сарпсборг 08», Норвегия
19.02. «Урал» – «Вентспилс», Латвия
20.02. «Крылья Советов» – «Тосно»
20.02. «Анжи» – «Кайрат», Казахстан
20.02. «Томь» – «Торпедо»
21.02. «Оренбург» – «Динамо»
21.02. «Арсенал» – «Астана», Казахстан

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